Платья с пайетками на каждый день: как носить новогодние наряды в будни

Новогодние праздники закончились, а ваш гардероб по-прежнему блестит? Отлично, ведь пайетки – это тренд, который давно вышел за рамки вечеринок. Их носили и в пир, и в мир весь прошлый год, и в 2024-м они никуда не уходят. Так что смело вытаскивайте пайеточные платья, юбки, брюки и блузы из шкафа – мы расскажем, как их адаптировать для повседневной жизни.

Платье: не только на вечеринки



Платье с пайетками – это не только про торжественные случаи. Например, миди-платье с пайетками можно носить как юбку, если сверху накинуть застегнутый блейзер из плотной ткани. Такой трюк создаст строгий, но стильный лук, который подойдет даже для офисных будней.



Мини-платья в пайетках можно легко "успокоить" объемным свитером и носить с плотными колготками и ботфортами. Добавьте базовую сумку и минималистичные украшения – и ваш лук уже не выглядит так, будто вы только что сбежали с вечеринки.

Юбка: игра на контрастах



Юбки в пайетках – один из самых универсальных вариантов. Сочетайте блестящую юбку миди с базовой водолазкой или уютным кардиганом. Пайетки сами по себе яркие, так что лучше уравновесить их чем-то нейтральным.



Если вы хотите добавить дерзости, попробуйте юбку в пайетках с объемным кожаным пиджаком. А чтобы сделать образ легким и непринужденным, носите ее с белыми кедами и хлопковым худи.

Брюки





Блестящие брюки – это не так сложно, как кажется. Их можно превратить в повседневный лук, если дополнить простой рубашкой или футболкой и объемным жакетом. Для расслабленного стиля подойдут и базовые лоферы, и белые кроссовки.

Хотите добавить элегантности? Наденьте брюки с пайетками с шелковой блузой или топом в бельевом стиле, а сверху накиньте пальто в мужском стиле. Такой образ подойдет и для прогулок, и для встречи с друзьями.

Блуза



Блуза с пайетками станет идеальным компаньоном для сдержанного низа. Носите ее с джинсами-варенками и массивными ботинками для создания дерзкого городского образа. Или сочетайте с классическими брюками прямого кроя и остроносыми мюлями, чтобы сделать акцент на утонченность.



Если пайетки на блузе слишком яркие, смело надевайте сверху жилет или свитер без рукавов. Такой многослойный образ смотрится стильно и актуально.

Главное правило – баланс

Чтобы блестящие вещи смотрелись уместно, всегда добавляйте в образ базу. Трикотаж, деним, классические пальто, минималистичная обувь и нейтральные аксессуары – все это сглаживает "вечерний" вайб и делает пайетки подходящими для будней.