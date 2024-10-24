Атрибуты советской эпохи на подиумах

Что бы ни говорили про глобальные тренды в моде, но в каждой стране существуют локальные тенденции, понятные и близкие только ее жителям. Мы разделяем английский стиль, французский, скандинавский, подразумевая веками складывающийся образ жизни людей, влияющий на манеру одеваться и вести себя. В России черты национального стиля сильно размыты во многом потому, что у нас многонациональная страна, и ее регионы порой отличаются кардинальным образом.

Но есть в современной российской моде тренд, понятный всем соотечественникам. Это советский стиль. Приметы стиля советской эпохи принимают на ура и бумеры, и зумеры. Первые носят дорогие аксессуары "как раньше", доверяя якобы советскому качеству, покупают продукты, имитирующие деликатесы времен дефицита, миксуют песни своего детства с популярными сегодня треками. Вторые – иронизируют над модой прошлого, надевая телогрейки вместо модных худи, стилизуя винтажные пальто под верхнюю одежду советских интеллигентов; молодые артисты перепевают хиты эстрады 80-90-х, а ее герои снова становятся звездами нового поколения. Мода и культура в России одинаково любят камбэки.

В этом есть юношеская романтика и попытка вернуть то упоительное ожидание перемен, которое в России всегда связано с появлением новых героев своего времени и новых культурных явлений.



Пока они, увы, появляются редко, но метко. Сериал "Слово пацана", хотя и посвященный позднесоветскому периоду, получился актуальным и затронул не зажившие травмы. Любой резонанс в культуре мода превращает в тренды, и атрибуты уличной моды позднего СССР вернулись в гардеробы светской Москвы.

А поскольку наш кинематограф то и дело осуществляет камбэки в прошлое, мы не торопимся убирать подальше в шкаф ни мамину помаду, ни сапоги старшей сестры, ни тельняшку своего бати. Вот уже вышел и трейлер нового сериала «Любовь Советского Союза»

Рассказываем о брендах, которые сделали цитаты из советской моды своим главным модным кредо.

SelSovet









На самобытный бренд из Челябинска, созданный в 2017 году, обратили внимание после выхода на экраны сериала “Слово пацана”, и действительно они точно попали в тренд. На что основательница бренда Екатерина Варлакова отвечала, что интерес к постсоветской эстетике – “это не сиюминутный тренд, это наша история, наша страна, какой бы она ни была, она своя”. Екатерина описывает SelSovet как “советский ретростиль через призму подиума” и говорит, что ее бренд про “возврат к истокам” и желание быть ни на кого не похожими. Пожалуй, это не столько возврат к истокам как обращение к генетической памяти, на которой в унисон играют молодость и ностальгия.

В коллекциях можно найти вельветовые слаксы, телогреи и тельняшки, спортивные штаны с полосками, вязаные шапки и подтяжки, а также подъюбники молочный и черный. Бестселлер – вязаный свитер с надписью “СССР” представлен в разных вариантах.

Парадокс в том, что вся эта одежда не выглядит как ретро. Это мастерское умение сделать ультрамодное по мотивам старомодного. Вдохнуть в атрибуты прошлого не только новую жизнь, но и новые смыслы.

Кстати, о кино. SelSovet нередко привлекают к работе над фильмами. Они создали костюмы для героев сериала “Подростки”, а также для спортивной драмы “Федя. Народный футболист”, основанной на биографии легендарного футболиста Федора Черенкова (в прокате с 31 октября).

Два мяча





Коллекции бренда “Два меча” – это экскурс в историю отечественных кед. В Советском Союзе кеды начали носить в конце 50-х, но массовую популярность они получили в 1965 году, когда появилась советско-китайская марка “Два мяча”. Пик популярности спортивной обуви на резиновой подошве пришелся на 70-е годы, а после закрытия “Двух мечей” производство кед прекратилось, хотя молодежь и рок-музыканты по-прежнему их обожали.

Идея возродить марку принадлежала Евгению Райкову, который в 2016 году вернул тем самым кедам новую жизнь, и, наверное, новые смыслы – кеды “Два мяча” сегодня отлично дополняют самые трендовые образы.

Бестселлером с самого начала остается культовая модель 1965 года, выполненная в разных цветах. Некоторые модели маркированы датами – 1971, 1975…Выбирать подходящую пару обуви также интересно, как вести диалог со своими ровесниками из советского времени. А с чем вы носили эти кеды? Скорее всего, как и мы – абсолютно со всем.

Часовой завод “Ракета”





Новую жизнь, смыслы и технологии вернули и старейшему часовому заводу в Петергофе. Это тот самый пример, когда всплеск интереса к модным атрибутам нашей истории влияет не только на дизайн, но и на возрождение производства. Сейчас часы “Ракета” снова можно считать символом статуса и хорошего вкуса. Дизайн часов не копирует советские образцы, но по-новому обыгрывает знаковые для эпохи мотивы – космоса, русского авангарда, спорта, севера, моря.

Самая узнаваемая и востребованная модель – минималистичные Big Zero с крупными цифрами на циферблате.

Повернуть время вспять не сможет ни один механизм, но вернуть его модные приметы мы можем – в лучшем виде.

1811 Eighteen One One





Для показа новой коллекции «Универмаг» бренда 1811 Eighteen One One интерьеры гостиницы “Метрополь” превратили в советский универмаг (в очередь за духами “Красная Москва” стояли модники разных поколений).

Мы снова наблюдали основную черту российского стиля – культуру престижа и чрезмерное увлечение ее символами, о которой “Клео.ру” писали здесь.

Советский универмаг – как символ изобилия, где только представители элиты могли позволить себе дефицитные товары, платья, конфеты. Сейчас, когда вещи советской эпохи по меркам современности выглядят скромными, некоторые дизайнеры снова переносят их на территорию роскоши. Иногда это уместно, часто забавно.

В образы осенне-зимней коллекции дизайнеры добавили толику юмора – девушки с рыжими кудрями и длинными ресницами напомнили стиль молодых Аллы Пугачевой и Людмилы Гурченко. Искусно связанные платья – повальное увлечение рукоделием среди советских женщин. Шерстяные колготки и свитера с узорами – модные образы тогдашних студенток. Все вещи как будто сшиты своими руками или на машинке “Зингер” – вряд ли такие продавали в универмагах. Но этот универмаг был просто метафорой недоступности модной одежды – и необходимости создавать свои, рукотворные, тренды.

Vetements





Рассуждая про советский стиль нельзя не упомянуть и один не российский бренд. Созданный братьями Демной и Гурамом Гвасалия, выходцами из Советского Союза, Vetements не раз использовал в своих коллекциях знакомые только жителям постсоветского пространства коды. Именно Демна Гвасалия, будучи креативным директором бренда, заставил мировых знаменитостей носить вещи оверсайз, как будто полинявшие и с дедова плеча. Он иронизировал над модными трендами как дворовый пацан над индустрией люкса. После его ухода бренд сохранил свое ДНК – этакий микс гопник-стайла с элементами то советского, то французского шика. В новой коллекции весна-лето 2025 можно увидеть платье, напоминающее покрывало с дивана на бабушкиной даче.

Эта ирония, без которой теперь невозможна современная мода, стала авторским почерком Демны Гвасалия. Он нас научил, что стиль выражается в умении смеяться над собой. И сразу пропадает, когда мы с серьезным видом стараемся достичь навязанных обществом идеалов.