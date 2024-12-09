ЦУМ создал театральные образы из новых коллекций мировых брендов

Зимнее модное шоу ЦУМ провел в Малом театре. Гости увидели вечерние образы из осенне-зимних и новогодних коллекций мировых брендов Bottega Veneta, Valentino, Balenciaga, Chloe, Dolce&Gabbana, Balmain, Jil Sander, Brunello Cucinelli, Vetements, Maison Margiela и других.

Соединить в одном показе такие разные по стилю бренды – это и есть искусство стилиста и особенность современной моды, в которой стилизация образов вышла на первый план и часто влияет на выбор покупателей больше, чем дизайн.

TSUM Fashion Show – это демонстрация мастерства стилиста Юки Вижгородской, она умеет превратить моду в историю, частью которой хочется стать (и примерить образы ее героинь!). На этот раз метафора моды как мира мечты получила наглядное воплощение – по законам театра в трех актах.

Первая часть более повседневные образы, впрочем, все равно далекие от нашей зимы: длинные пальто, бежевые или белые, высокие сапоги на каблуках, брюки-палаццо, леопардовый принт, плетеные сумки-тоут, кожа и мех. Это классика люксовой моды, показанная сквозь увеличительное стекло – когда все атрибуты роскоши разыграли один спектакль о красоте, которая не требует жертв, но требует денег и статуса.

Второй акт шоу был продолжением истории о повседневной роскоши с образами из коллекций Brunello Cucinelli и MUST.

Третий акт, посвященный Новому году, состоял из вечерних нарядов, как будто созданных для оперной постановки. И здесь талант стилиста проявился особенно ярко: кружева, прозрачные ткани, драпировки, бархат, блестки и даже “вампирское” сочетание бордового с черным не выглядели чрезмерно и тем более пошло. Наоборот, была в этом та самая красота женственности, страсти, энергии и взаимного притяжения, которой пронизано искусство высокой моды. И это искусство также как театр не умрет никогда – несмотря на стремительное развитие новейших технологий.





Платье с пайетками и широкие брюки Vetements – соединение классики и футуризма. возможность быть безупречно элегантной, нарушая общепринятые правила элегантности.





Блуза Chloe с кружевным воротником – атрибут печального Пьеро – добавляет строгому образу театральности.





Белое платье Giambattista Valli можно надеть с классическим костюмом и отправиться на рок-вечеринку.





Дизайнер Валентино Гаравани говорил, что существует более 30 оттенков красного –– в этом образе использован только один, разумеется, самый яркий – все из коллекции Valentino.

Стиль кантри с элементами гранжа. Платье с леопардовым принтом Isabel Marant не добавляет агрессивности образу, напротив, делает его женственным и хрупким.





На подиуме было много черного цвета. В монохромных образах обратите внимание на аксессуары: шляпы, корсеты, перчатки, украшения.





Еще один яркий театральный образ с прозрачной блузой Dolce&Gabbana и широкополой шляпой. Редкий случай, когда сочетание черного и золотого смотрится стильно.





Стайлинг-директор ЦУМ Юка Вижгородская, судя по всему, решила, что бордовый тоже достоин быть главным цветом 2025 года. Он был ярким акцентом в черно-белой палитре. Плотные цветные колготки в тон платью – один из модных трендов осенне-зимнего сезона.





Финальный образ– кутюрное платье Elie Saab, дополненное ботфортами Balenciaga – напомнил всем присутствующим о том, что мода – это театр, где есть место и интригам, и волшебству. Как и в жизни.