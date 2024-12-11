Джон Гальяно покидает модный дом Maison Margiela спустя 10 лет

Британский дизайнер Джон Гальяно в личном блоге объявил о своем уходе из модного дома Maison Margiela, где он почти десятилетие занимал позицию креативного директора. Свое решение он сопроводил словами благодарности за пройденный путь и возможности, которые ему предоставили.

Гальяно отметил, что этот момент совпал с важной личной датой – 14-летием его трезвости. Дизайнер выразил особую признательность двум людям, которые сыграли ключевую роль в его жизни, хотя их имена он предпочел оставить в тайне. Их поддержка помогла ему вновь обрести себя и продолжать мечтать.

"Я живу лучше, чем когда-либо мечтал", – признался Джон.

Также дизайнер поделился воспоминаниями о разговоре с итальянским бизнесменом Ренцо Россо во время семейного праздника Хэллоуина в Токио. Тогда Гальяно осознал, что частью наследия Россо обязана стать та доброта, которую тот проявил к нему десять лет назад. Именно благодаря этой поддержке дизайнер смог вернуть свой творческий голос и обрести новую уверенность в себе.





Особое место в его заявлении заняло упоминание Мартина Маржелы, основателя дома. Их встреча и совет Маржела "взять из ДНК бренда" все необходимое и создавать по-своему придали Гальяно сил и вдохновения. Он почувствовал, что готов к новым вызовам и способен внести свой уникальный вклад.

"Это безопасное место, где я смог создать новую семью, которая поддерживает меня с мужеством и достоинством", – добавил дизайнер.

Джон Гальяно отметил, что хотя индустрия моды кардинально не изменилась, его собственный взгляд на нее претерпел значительные перемены, наполненные состраданием и эмпатией. Также уже бывший креативный директор Maison Margiela признал, что иногда работать с ним было непросто, но подчеркнул, что результатом стала удивительная работа, которой можно гордиться.