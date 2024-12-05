Цвет 2025 года на мировых подиумах и в коллекциях российских дизайнеров

Институт цвета Pantone выбрал цвет 2025 года. Коричневый Mocha Mousse на сайте института описан так: "согревающий коричневый оттенок, пронизанный богатством. Он намекает на восхитительные качества шоколада и кофе, отвечая нашему желанию комфорта".





По мнению экспертов, этот оттенок ассоциируется с уютом, теплом и вместе с тем с роскошью. Они советуют сочетать его с бежевыми и приглушенными розовым, синим и зеленым цветами, или добавить яркие пятна: фиолетовый, бирюзовый и желтый.

Пожалуй, коричневый – это один из самых гибких цветов, он имеет множество оттенков и позволяет создавать разные стили, просто меняя цветовую палитру. С белым – строгость и инфантильность, с яркими пятнами – гранж или бохо, с бежевым – классика и элегантность, коричневый тотал лук – модный сейчас офискор.

Модные бренды в основном используют более темные оттенки коричневого, чем Mocha Mousse, идеальное попадание мы нашли только в осенне-зимних коллекциях Алены Ахмадуллиной и Studio 29.

Впрочем, зимой в России разных оттенков, близких к цвету года, мы наблюдаем много – слякоть под ногами, сугробы на дорогах, цвета пятиэтажек… И любимый нами с детства Чебурашка, он ведь тоже коричневый! Стало быть, главный модник в 2025 году.





Мировые недели моды





В сезоне весна-лето 2025 на мировых подиумах коричневый в основном был символом элегантности. Модный дом Gucci после ухода Алессандро Микеле вернулся к своему прежнему стилю подчеркнутой женственности. Платье-туника темного, приближенного к коричневому, терракотового оттенка отсылает к образам древнегреческих богинь и/или амазонок.





Коричневый цвет был одним из основных в искусстве Античности.





В коллекции Louis Vuitton коричневый заменил черный. Иногда достаточно просто выбрать не черный костюм, а темно-коричневый, и образ будет совсем другим. Кажется, разница не так заметна, но настроение поменялось – плюс яркий акцент в виде розовой сумки в сочетании с коричневым выглядит гораздо менее вызывающе, чем с черным.





Миучча Прада в коллекции Prada использовала коричневый тоже, чтобы немного приглушить яркие цвета -– получилось интересное сочетание на грани между элегантностью и китчем.





Max Mara представили свою версию офискора – коричневый костюм снова смягчает градус. Лифчик под черным костюмом смотрится слишком откровенно, под коричневым – просто соблазнительно.





Платье в бельевом стиле Fendi – пример того, как гармонично коричневый сочетается с цветом кожи, он может подчеркнуть загар или, наоборот, аристократическую бледность.





Chanel верны классике, но коричневые оттенки костюма и шляпы добавили в классическую мелодию мотивы кантри, в строгий стиль – немного легкомысленности.



Российские бренды

В осенне-зимних коллекциях российских брендов разных оттенков коричневого даже больше, чем у мировых домов моды. Возможно, мы интуитивно любим цвета, которые нас окружают – осенние листья, вид из окна на фасады советских многоэтажек, зимняя оттепель. Теплые ассоциации вызывают с детства знакомый образ героини Алисы Фрейндлих в фильме "Служебный роман" в ее строгом коричневом костюме и фотографии мамы в школьной форме с белым воротничком…





И уже упомянутый персонаж любимой сказки – Чебурашка, который почему-то до сих пор под Новый год появлялся под елкой со своими мандаринами.





Совмещать офискор и гранж учимся у Андрея Артемова. В осенне-зимней коллекции его бренда Walk of Shame есть разные варианты коричневых костюмов.







Добавляем коричневый в повседневные образы – для уюта, как это сделали Studio 29







В зимней капсуле 12 Storeez по мотивам выставки "Адепты красного. Малявин & Архипов". в Третьяковской галерее коричневый повторяет палитру художников, на картинах это цвет земли, плодородия как непременный спутник красного – символа жизни, страсти и огня.







Алена Ахмадуллина почти повторила оттенок Mocha Mousse в моделях уютных худи Akhmadullina Dreams.





А в своей первой коллекции для бренда "Хохлома" она использовала коричневые оттенки в том самом значении, о котором сказали эксперты института Pantone – "пронизанный богатством". В русских традиционных промыслах коричневый сочетается с золотом, это цвет земли. В народной культуре земля – это изобилие, так что не только Mocha Mousse связан с богатством, но и темно-коричневый, которого много и в этом модном сезоне, и в следующем.

