Стилист Ольги Бузовой и Юлии Пересильд Никита Карстен: "Смотрится круто, когда мы нарушаем правила"

Рассматривать фотографии звезд на красной дорожке – неотъемлемая часть досуга даже тех, кто не интересуется модой. В этих ярких образах мы ищем историю, и если она неинтересная или фальшивая, даже любимая актриса попадает в лист "худших нарядов" фестиваля или премии. Чтобы попасть в топ лучших, надо продумать, какое послание ты преподносишь аудитории в своем образе.

Это только один из секретов стиля, которым с Клео.ру поделился звездный стилист, основатель бренда Karsten House, автор и ведущий YouTube-шоу "Сплетни на диване" Никита Карстен.

О том, как найти свой стиль и уговорить звезд не бояться эпатажных образов, – читайте в нашем эксклюзивном интервью.

– Никита, вы выросли в городе Ессентуки, где о такой профессии как стилист вряд ли даже знали. Что сформировало в вас эстетический вкус и стремление к красоте? Творческая семья, любопытство к жизни?

– Конечно, воспитание хорошего вкуса начинается с детства. А у нас обычно две крайности: или родители не дают ребенку самому выбрать то, что он хочет носить, и покупают, что им самим нравится, или, наоборот, предоставляют абсолютную свободу, не заботясь о том, как выглядит их ребенок. Хороший вкус – это взаимный процесс и результат культурного развития в семье. У моей мамы свой салон красоты в Ессентуках, и я с детства привык к чистоплотности, чтобы все было выглажено, аккуратно. С возрастом появилась насмотренность – мама вложила в меня любовь к искусству. Я закончил две художественные школы. Академические знания пригодились мне в работе – умение чувствовать цвет, объем, пропорции, знание анатомии человека. Но насмотренность можно тренировать и самостоятельно с помощью книг, фильмов, альбомов по искусству, я просил привозить из-за границы глянцевые журналы. В 17 лет я поступил в Институт современного искусства в Москве на режиссера кино, по специальности я режиссер-педагог игрового кино. Меня эта профессия привлекла как возможность создавать образы. Но уже в студенческие годы я начал проводить съемки с блогерами и крупными брендами и постепенно вышел на работу со звездами.

– Работать со знаменитыми актрисами – это всегда риск для стилиста, любой промах будут обсуждать.

– Я как режиссер продумываю не просто внешний облик, но стараюсь рассказать историю. Каждый выход на красную дорожку или выступление – это определенный посыл аудитории.

Внешний вид – это способ преподнести себя и взаимодействовать с окружающими миром.

На красной дорожке ты преподносишь свою историю, и, прежде чем выбрать наряд, подумай, что ты хочешь сказать зрителям, про что твой образ? Не случайно в Голливуде принято проводить премьеры в стилистике фильма, каждый образ звезды отражает стилистику.

– Кто из российских звезд воплощает такой принцип выбора нарядов?

– Катя Иванчикова (IOWA) к этому близка. В своих образах, как и в песнях, она передает непоколебимость, непредсказуемость, эпатаж. Ее хиты – это яркий вызов, и она не похожа на других артистов ни в музыке, ни в жизни. Мне всегда интересно сравнить, каким артист был в начале карьеры и каким стал сейчас. Образ артиста – это 50% его собственный выбор и 50% – работа стилиста. Если где-то перевес – история распадается, теряется суть, поэтому важно сохранять этот баланс. Стараться не допускать, чтобы вещь "пересиливала" человека, вещь должна вдохновлять и поддерживать.

– Как понять, что это та самая вещь и тот самый образ, который нужен в данный момент? Мне кажется, это интуитивное чувство, здесь важна спонтанность.

– Да, интуиция всегда проявляется. Но очень важны и навыки психолога. Прежде чем начать работу над образом, мы долго разговариваем с клиентом. И это моя любимая часть работы. Такие звезды, как Юлия Пересильд, Стас Ярушин, всегда знают, что они хотят рассказать аудитории, и мы вместе ищем лучший вариант.

У каждого из нас свое представление о том, как мы хотим выглядеть, и это мнение стилист обязательно должен учитывать, а не навязывать какие-то "правила стиля". Мир современной моды устроен так, что смотрится круто, когда мы нарушаем правила.





– Этой весной вы впервые посетили Неделю моды в Париже. Поделитесь своими наблюдениями, в каком направлении двигается современная мода?

– Главное, на что я обратил внимание, – тенденция на инклюзивность и эксклюзивность. Создание личного бренда. Никто больше не сидит в одинаковых босоножках на показах. Люди выбирают вещи, которые отражают их личность. И, допустим, на показе Dior гости не старались одеться именно в Dior, как было принято раньше.

Я радовался, наблюдая стритстайл. Все одеваются в то, что им нравится, и не стремятся носить вещи одного бренда, якобы потому что это престижно. Одеваться в с ног до головы в люксовые бренды – это антитренд. Сейчас модно быть собой и находить близкое себе в историях, которые рассказывают модные дома в своих коллекциях.

Во время Недели моды я носил только вещи российских дизайнеров, чтобы показать, что наша мода ничем не уступает – ни по качеству, ни по эпатажу. Меня постоянно фотографировали и интересовались, что на мне надето.

– Какие показы понравились?

– Показы Nina Ricci и Saint Laurent. Мне понравилось, как дизайнеры находили необычные места для шоу – локации были разбросаны по всему Парижу. Saint Laurent провели показ на Марсовом поле на фоне сверкающей Эйфелевой башни.

Также понравились Chanel, хотя сам показ я не посетил, но был на press dinner для журналистов. Я увидел, как можно воспринимать моду как искусство, для которого не существует правил и трендов.

– Этой весной модный мир только и обсуждает кадровые перестановки в ведущих домах моды. Какое назначение вам показалось неожиданным и интересным?

– Конечно, Демна Гвасалия в Gucci. Вряд ли здесь он повторит стиль, который нашел для Balenciaga. Такая оверсайз, мешковатая одежда и унисекс не соответствует ДНК Gucci, и ему надо будет изобрести что-то абсолютно новое.

С интересом буду следить за судьбой Донателлы Версаче, всех огорошила новость об ее уходе из Versace, который она сделала любимым брендом знаменитостей. Моя любимая певица Дуа Липа написала пост в поддержку Донателлы и выложила свои потрясающие сценические образы в костюмах Versace.

– Мы снова следим за творчеством талантливых дизайнеров, знаем их имена и авторский почерк. Вы согласны, что в моду вернулась эпоха личностей?

– Мне кажется, что интерес к индивидуальности вновь вспыхнул еще в пандемию, что-то поменялось в сознании людей в связи с трендом на экологичность. Появилось желание узнать лучше самих себя, найти свою уникальность. Это очень положительная тенденция. И это проявилось, например, в интересе к вещам с историей, люди перестали гнаться за трендами. Я заметил, что в Париже сейчас суперпопулярны блошиные рынки, да и у нас тоже винтаж пользуется большим спросом.

И в моде нам интереснее не общие тренды, а прежде всего личность дизайнера, что он привнесет в новую главу истории знаменитого бренда. Потому что мы понимаем, он не будет играть по правилам модного дома. Новые назначения в модных домах – это про радикальные изменения.

– Какой, по вашему мнению, самый верный способ привлечь внимание к бренду и получить новую аудиторию?

– Я бы выделил новый взгляд на сотрудничество брендов со звездами. Сегодня уже недостаточно просто снять рекламную кампанию с участием известной актрисы или модели. Нужно придумать какой-то неожиданный ход. Хороший пример – коллаборация Дуа Липы с Chanel. Я бы не подумал, что молодая звезда, такая смелая и эпатажная, как Дуа Липа, может выбрать классику Chanel. Но это выглядит так круто и неожиданно! Нам показали, что молодая девушка может выглядеть органично и очень стильно в классическом образе.

Или сотрудничество Джареда Лето с Gucci. Тот случай, когда айдентика бренда совпала с характером артиста и абсолютно соответствует его собственному стилю. Такой же мэтч у Ренаты Литвиновой с Balenciaga. Как органично она несет эти вещи, в каждом образе рассказывает свою историю.

Сегодня маркетинг именно этим и занимается – ломает наши стереотипы о бренде. Для этого в том числе и нужны новые назначения в модных домах, переход дизайнеров из одного бренда в другой.

– Как вы думаете, каждому человеку нужен стилист, чтобы найти свой стиль или только публичным знаменитостям? И есть ли люди с врожденным чувством стиля, которые точно знают, что им подходит, а что нет?

– Я считаю, что каждая девушка мечтает иметь свою Фею-крестную, которая будет подбирать ей наряды на разные мероприятия. Для девушек важна история Золушки. Стилист показывает, как ты можешь выглядеть на самом деле, и помогает тебе преобразиться. У каждой девушки после нашей работы загораются глаза, выпрямляются плечи.

Стилист – это всегда свежий взгляд. Помощь со стороны более верная, у стилиста нет ваших комплексов в голове. Вы рассказываете свою жизнь, кем вы работаете и о чем мечтаете, рассказываете о своих ценностях. Все истории разные и очень интересные. Но это работа на месяц, а не на три часа типа услуга "шопинг со стилистом". Например, я спрашиваю, в чем вы черпаете вдохновение? И получаю такие необычные ответы: кто-то приносит рекламу, кто-то героев из книг… Люди составляют интересные мудборды, и я анализирую эти картинки, смотрю, что повторяется, – цветовая гамма, материал, настроение. И на основе вашей жизни я составляю итоговый мудборд, и мы приступаем к составлению гардероба.

Старым вещам дается срок три дня: если за это время вы не снесли в ремонт туфли, они вам не нужны. Бывает, что у человека в шкафу 7 пар джинс, он носит только две, но считает, что у него 7 пар и новые не нужны. Мы освобождаем гардероб от всего лишнего и идем на шоппинг. С каждой новой вещью придумываем три образа – если не получилось, не берем. Также продумываем базу, которая сочетается с любой вещью.

Порядок в гардеробе избавляет от ощущения, что нечего надеть, и желания надеть, что под руку подвернулось. Человек обретает комфорт и уверенность. Это ведь тоже про культуру и образование.

Мы с клиентами устраиваем такие совместные походы по магазинам два раза в год, иногда – 4 раза.

Но да, есть и такие люди, у которых с детства четкое видение себя – они несут свою личную айдентику во всех деталях: от интерьера дома до аксессуаров. Тогда стилист может навредить.





– Насколько профессия стилиста востребована?

– Сейчас в Москве профессия стилиста очень развита, и у каждого бренда, помимо дизайнера, есть стилист. Удачная стилизация съемок и образов на манекенах подсказывает покупателям, как носить вещи и сочетать их между собой, а это умение как раз и позволяет найти свой стиль. Даже личный стилист – это не обязательно дорого, сейчас много начинающих стилистов, которые за меньшую цену вам помогут составить гардероб, и это будет смелый и свежий взгляд.

Пять лет назад считалось, что у каждой звезды должен быть свой визажист и мастер по волосам. Сегодня – это уже стилист, который полностью продумывает образ. Такой человек у публичных людей должен быть как домработница.

– Легко удается найти общий язык с артистами? Или случаются случаи, когда звезда говорит "Я это не надену!".

– Нет, я не спорю с клиентами. И со всеми артистами стараюсь выдержать тот самый баланс 50 на 50, потому что стильный образ – это совместная работа. Когда мы начали работать с Ольгой Бузовой, она рандомно выбирала наряды на выступления и светские мероприятия, не задумываясь о том, что она хочет донести с помощью своего образа. Я научил ее другому отношению к выбору нарядов. Например, для исполнения на премии Муз-ТВ песни "Гамбит", она вышла в костюме, стилизованном под Средневековье, выезжала в карете, и людям было интересно смотреть на историю, которую она рассказывает в своей песне: о том, что мир – цирк и люди заигрались в абсурдный спектакль.

Ажиотаж вызвал случай, когда мы с Ольгой повторили образ Ким Кардашьян в синем платье. Я предложил два варианта: красивое стеганое платье-пальто или провокацию с синим платьем. Мы выбрали второй вариант. Мы быстро сшили подобное с небольшими отличиями от оригинала. И решили, что Ольга притворится, что не знала про выход Ким Кардашьян в подобном платье. В итоге я принял на себя весь хейт, люди говорили: "Куда смотрит стилист?" Но это была намеренная провокация.





Взаимодействие с аудиторией – про красоту или про эпатаж. Многим не хватает чувства юмора, а Оля умеет посмеяться над собой.

– Вы работаете и с артистами старшего поколения, они полностью вам доверяют?

– У меня много клиентов из разных поколений. Артисты старшего поколения понимают, что в публичной профессии внешний вид играет большую роль. Я создавал образ для ведущих шоу "Это нормально?" на ТНТ – Дмитрия Диброва и Ольги Бузовой. Мне посчастливилось работать с Ларисой Долиной… И, конечно, с Натальей Андрейченко. Мы придумывали образы для ее книги "Откровение" – про близость с аудиторией, открытость. Это почти полное отсутствие макияжа, что-то легкое, простое. Ей важно быть открытой, искренней, и это должно отражаться во внешнем облике.

– А что можете сказать про современных подростков? Раньше на молодежную моду влияли субкультуры и массовые тренды, которые диктовали MTV и глянцевые журналы. Сейчас нет каких-то общих ориентиров.

– Моя сестра Моника в 12 лет четко знает, чего она хочет. Я ей присылаю фотографию платья и спрашиваю: "Купить?" А она отвечает: "Нет, мне такое не подходит". Я сам удивляюсь, откуда в ней это точное понимание, чего она хочет? Я думаю, оно вырабатывается путем проб и ошибок. Пока все не попробуешь, не поймешь, что тебе подходит. Моника говорит: "Я сама разберусь". Это важно – делать ошибки.

Некоторые родители боятся, что из-за внешнего вида может быть буллинг в школе. Но во мне школьный буллинг из-за того, что я "неправильно" одеваюсь, заложил точку, где я сейчас нахожусь. А если бы меня родители старались одеть в рамках правил провинциального города, из меня ничего бы не вышло.

Направлять, замечать, чувствовать своего ребенка – это да, но не диктовать свои правила. Моника захотела сделать косую челку – пожалуйста! Чем больше мы себя пробуем в детстве, тем реже нам после 35 захочется повторять образ Барби или молодежный стиль. В детстве должна быть возможность играть со своим образом, шутить, экспериментировать.