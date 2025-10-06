Бренды шоурума Московской недели моды

Недавно прошедшая Московская неделя моды объединила сотни брендов на самых знаковых площадках столицы: от парка "Зарядье" до Пушкинского музея и Болотной площади. В МКЗ "Зарядье" прошел международный шоурум Московской недели моды – профессиональная площадка для презентации коллекций и нетворкинга между дизайнерами и байерами. Московская неделя моды создает пространство для прямого диалога между создателями и представителями ритейла.



Мы выбрали пять участников шоурума, чьи коллекции нам особенно запомнились и за которыми советуем следить.

YULIAWAVE

YULIAWAVE – это всегда точное попадание в тенденции мировой индустрии с аутентичным, характерным для бренда стилем и знаковыми элементами, которые транслируют ценности, лежащие в основе имиджа. Неизменным символом бренда были, есть и остаются кожаные изделия. Но сегодня классические костюмы также представляют абсолютный эталон тейлоринга, а выразительные детали, авторские принты и раскрытие новых формул привычных силуэтов формируют многогранную гамму моделей под знаком бренда. Коллекция FW25/26 для YULIAWAVE стала переходной точкой – бренд отказался от больших сезонных показов в пользу нескольких лимитированных капсул с собственными манифестами. Каждая из них отражает важные состояния современной женщины: от мягкого входа в сезон до внутренней собранности и силы, которую не нужно демонстрировать.

AZUR

AZUR – российский бренд одежды, ориентированный на создание современной повседневной одежды с акцентом на качество, лаконичный дизайн и функциональность. Основной принцип бренда – продуманность на каждом этапе: от конструкции изделий до выбора тканей и фурнитуры. Коллекции AZUR формируются вокруг универсальных вещей, которые легко интегрируются в гардероб и сохраняют актуальность вне зависимости от сезона. Дизайн минималистичный, без лишних деталей, с вниманием к силуэту и посадке. В новой коллекции AZUR – чистые формы, тактильные материалы и продуманные конструкции. Коллекция объединяет вещи разного характера, но с общей стилистикой: сдержанность, точность и функциональность.





BAIKOVA

BAIKOVA – бренд акцентных украшений, которые преображают любой образ, дарят ощущение роскошной, уверенной в себе женщины. Дизайнер и основатель бренда – Ольга Байкова, вдохновляется идеей женской трансформации, искусством и историей моды. В шоуруме Московской недели моды бренд представил новую коллекцию акцентных украшений "Metamorphosis". Это изящное собрание украшений, которые отражают идею внутренней трансформации. Комбинация цвета и материалов создает универсальный код, подходящий как для особых поводов или fashion-съемок, так и для повседневных образов. "Metamorphosis" адресована женщинам, которые используют украшение как язык самовыражения и не боятся проявлять контраст: нежность и дерзость, классику и современность.

Black Vanilla

Российский бренд представил в шоуруме революционную коллекцию Neo Kimono Fusion, переосмысляющуютрадиционное японское кимоно для нужд современной женщины. Коллекция создана по принципам slow fashion и представляет собой синтез восточной философии гармонии с динамикой мегаполиса. Каждое изделие изготавливается из натуральных тканей с использованием ручной отделки. "Мы создали универсальный предмет гардероба, который освобождает современную женщину от необходимости постоянно покупать новую одежду", – комментирует основательница бренда.





Mollen

Основанная в 2020 году, компания Mollen бережно сохраняет богатые традиции русского ремесла, создавая изделия ручной работы, которые сочетают утонченный дизайн, безупречное качество и глубокую культурную ценность. Основатель Mollen происходит из династии швей, где пять поколений женщин совершенствовали мастерство пошива, вязания, прядения шерсти и работы с натуральными материалами. Это наследие вдохновляет каждую коллекцию, превращая изделия в произведения искусства, которые гармонично дополняют интерьеры и стиль жизни. Каждый предмет Mollen создается вручную с особым вниманием к деталям, от эскиза до финального стежка. Уникальная отличительная черта компании – использование авторских принтов, вдохновленных русской природой и культурным наследием, которые оживают благодаря инновационным техникам и современному прочтению традиций.



