BRICS+ Fashion Summit: саммит, который определяет будущее индустрии

В рамках форума состоялась масштабная деловая программа, где обсуждалась инвестиционная привлекательность модной индустрии, современные технологии, проблему сохранения уважения к культурным кодам и многое другое.

Протекционизм или свободная торговля

Одной из главных тем дискуссий проходящего в Москве BRICS+ Fashion Summit стала тема поиска баланса между открытостью для внешних игроков и защитой интересов для национальных брендов. В последние годы страны Глобального Юга, активно используют протекционистские меры для защиты текстильной промышленности, которая обеспечивает значительную занятость населения. Китай, несмотря на статус "мировой фабрики", поддерживает внутренний рынок за счет субсидий, Бразилия же, защищая свой внутренний рынок от внешнего давления, вводит серьезные тарифы, в то время как другие страны протекционистские меры применяют для стимулирования своего экспорта, поддерживая молодые отрасли и увеличивая доходы государственного бюджета.

В России 2022 год серьезно поменял ситуацию во всех сферах, мода не исключение. "Тогда индустрия столкнулась с огромным количеством вопросов, которые необходимо было решать, но в первую очередь мы сделали ставку на то, чтобы продвинуть бренд среди своего покупателя. Сначала покупатель должен быть локальный", отметил в ходе пленарной сессии в пятницу "Протекционизм или свободная торговля. Надо ли защищать национальные рынки одежды" Алексей Фурсин, Министр Правительства Москвы, Руководитель Департамента культуры города Москвы.

По его словам, впоследствии каждый сезон Московской недели моды демонстрировал рост отечественных брендов. "И я благодарен сегодняшним участникам, а именно международной делегации. Мы видим, что в Москву на модное мероприятие едут не только представители дизайнерского сообщества, но еще и байеры, и это уже становится таким устойчивым трендом", продолжил он.

Еще десять лет назад невозможно было и представить такого большого скачка креативной индустрии. Если раньше были лишь единицы успешных примеров в дизайне, которые обращались к уникальному коду, к музейным коллекциям, к традиционным узорам, то сейчас ситуация кардинально изменилась, – продолжила Министр культуры РФ Ольга Любимова. "Сейчас, конечно, радует невероятное количество талантливых, молодых, современных ребят, которые черпают свое вдохновение в нашей классике. Я могу сказать, например, о наших крупнейших федеральных музеях, к которым они регулярно обращаются за цветом, кодом, дизайном, шрифтом. Это все стало невероятно популярно и востребовано не только у создателей, но и у покупателей", – отметила она.

Мода по замкнутому циклу. Как шить, носить и перерождать

Стремление всегда быть в тренде заставляет людей покупать и покупать новые вещи, а надоевшие выбрасывать. По данным Harmony, каждый год на свалках оказывается 50 миллионов тонн одежды, и только 15% подвергается переработке или попадает в секонд-хенд. Мир больше не может позволить себе моду, которая превращается в мусор. Циркулярная модель производства, технологии ресайклинга и апсайклинга, использование экологичных материалов, правильный уход за вещами, – уже не тренд, а необходимость. В дискуссии приняли участие люди, которые в этом убеждены.

Основатель Global Fashion Exchange (США) Патрик Даффи активно продвигает идею вечеринок по обмену одежды, организуя их по всему миру от Нью-Йорка до Найроби. Впервые он устроил такую вечеринку в Копенгагене в 2010-х годах, экологичность была тогда новым трендом, и, увидев на набережной палатку с надписью "Модный обмен" – в Дании в них люди обменивались одеждой – зашел в нее и подумал: "Ого, за этим будущее". Дальше он стал думать, как можно не просто воспользоваться этой идеей, но и начать на ней зарабатывать. Надо было увлечь идеей замкнутого цикла крупные компании. "Сначала меня не понимали, – рассказал Патрик, – но я убедил их, что они смогут увеличить свою прибыль. Мы попробовали это в H&M, и схема заработала. Многие другие марки заинтересовались этой идеей".

Николай Овечкин, стилист, телеведущий, преподаватель рассказывает, как собрать гардероб из минимального количества вещей, причем вещей не новых, а хорошо поживших. "Прошли те времена, – говорит он, – когда человек, купив квартиру, первым делом проектировал огромную гардеробную. Сейчас уже не так, вещи не занимают столько места". В ходе дискуссии он призвал аудиторию дать старым вещам второй шанс.

От офлайн к онлайн и обратно. Какие форматы продаж лидируют сегодня

Цифровая трансформация retail-индустрии ускорилась за последние годы, но вместо полного перехода в онлайн рынок моды демонстрирует новый тренд – гибридные модели продаж, где физический и цифровой опыт дополняют друг друга. В рамках дискуссии эксперты поговорили о том, какие форматы взаимодействия с покупателем работают лучше всего в 2025 году, как бренды переосмысливают роль офлайн-магазинов и какие технологии помогают стирать границы между каналами продаж.

Что мотивирует бренды открывать магазины несмотря на то, что большая часть покупок сегодня совершается в режиме онлайн? Генеральный директор "ВМС ритейл" Марина Полковникова считает, что для этого нужна смелость, особенно молодым брендам. Второе более прозаично – нужны инвестиции. В магазиностроении, по ее словам, есть ряд трендов, без которых розница сегодня не может обойтись. Это арт-объекты, которые устанавливают на входе, чтобы с ними можно было сфотографироваться. Второе – концепт-сторы, задача которых произвести на покупателя впечатление. Третий тренд – различные интерактивные решения, которые увеличиваются с каждым днем. Четвертый – набирающий обороты клиентский сервис, который называют новой валютой.

Операционный директор Cozy Home Артем Яськов не видит необходимости бороться с течением, то есть с маркетплейсами: если клиенту удобно забирать вещь в соседнем подъезде и не вовлекаться во впечатления в магазине, – зачем с ним спорить? Другое дело, что у магазина, маркетплейса и e-commerce должен быть разный ассортимент.

Антитренды в образовании. Чему стоит разучиться в фешен

Современное образование в сфере моды переживает цифровую трансформацию: по данным McKinsey, 75% модных компаний к 2025 году будут требовать от сотрудников навыков работы с 3D-дизайном и искусственным интеллектом. Ключевые тренды включают переход к гибридным программам, где традиционный дизайн сочетается с курсами по AI-трендспоттингу (алгоритмы уже на 30% точнее людей предсказывают цветовые тренды, согласно WGSN), цифровому моделированию тканей в CLO3D и созданию NFT-коллекций. При этом устаревают узкоспециализированные программы: работодатели теперь ищут выпускников с кросс-дисциплинарным бэкграундом, способных одновременно разрабатывать физическую коллекцию.

Тренд-аналитик, специалист по макротрендам "Трендсайт" Станислав Зимин считает, что будущее – в диалоге между традициями и современными системами образования: "Ивановский государственный политехнический университет неоднократно был отмечен как лучший институт дизайна в России. Выпускники университета делают потрясающие коллекции, основанные на традиции ивановских ситцев. Этих выпускников быстро разбирают, но, к сожалению, не российские производители. Одну из девушек уже захантила китайская фабрика. Нам нужно наладить взаимодействие между производством и обучающими вузами".

Антонио Алицци, основатель и стратегический директор Commerson Ltd (Италия), напомнил о конфликте интересов между производством, школами и студентами: "Есть факт: 80 процентов людей, работающих в моде, занимаются традиционной работой. В школах мы видим общий тренд: предлагать все более специализированные курсы. Если говорить о студентах, они ищут технологические навыки".

Антонио Маурицио Гриоли, декан факультета моды Pearl Academy (Индия), рассказал, как в Индии на его глазах менялась система обучения: "Я 10 лет провел в Индии и вижу подвижки в образовательной политике. Когда я приехал в Индию, там оставалась британская система обучения, но индийское правительство решило усилить национальную сторону. Я сам был частью новой образовательной политики: мы создали программу, в которой 80 % было отведено базовым знаниям, и только 10 % посвящено новым технологиям. Ремесло для Индии очень важно, и мы должны оказать ему поддержку. Вот наша философия".

Анна Рыкова, куратор интенсива, BRICS+ Fashion Summit, на вопрос модератора, какие предметы стоило бы исключить из преподавания, ответила, что лишних предметов, на ее взгляд, в сегодняшнем образовании нет: "На самом деле я тоже думала про рисунок, живопись и композицию, которые мы изучали в Текстильном институте, не пора ли от них отказаться. Но глобально сейчас необходимо понимание индустрии в целом. Это очень просто. У тебя есть продукт, в его создании участвует не один человек. Продукт мало придумать, его надо изготовить, а потом продать. Чтобы продать, его нужно разрекламировать. Наши студенты сейчас вообще не понимают, кто кому в этой индустрии нужен. И надо довести до их понимания все звенья цепочки".

Диджитализация моды. Как технологии шьют будущее

Цифровая трансформация модной индустрии развивается стремительно: около трети доходов премиального сегмента вскоре будут приходиться на виртуальные продукты и цифровые коллекции. Искусственный интеллект уже активно используется для прогнозирования трендов и оптимизации ассортимента, сокращая циклы разработки новых коллекций в разы. Более половины покупателей отмечают, что технологии дополненной реальности существенно влияют на их решение о покупке. Растет спрос на 3D-дизайн одежды и цифровые инструменты для создания коллекций, а блокчейн-технологии помогают бороться с подделками и обеспечивать прозрачность поставок. Однако индустрия сталкивается с кадровым вызовом – острая нехватка специалистов, способных сочетать творческие навыки с владением современными цифровыми инструментами, заставляет пересматривать подходы к образованию.

Александра Саукова, руководитель Fashion-мастерской, Универсальный университет, в модной индустрии уже более 30 лет, 10 из них проработала в Московском доме моды Славы Зайцева, пройдя путь от портной до ведущего технолога, и более 15 лет преподает технологию и конструирование одежды в Британской высшей школе дизайна (сейчас Универсальный университет). По ее мнению, в будущем самым сложным будет решить проблему с портными: "Потому что все хотят быть дизайнерами, никто не думает, кто же этот дизайн будет воплощать. Если дизайнеру не удастся найти свою команду с конструктором, технологом и портными, дизайнер не состоится. Студенты Британки работают по-разному, они начинают в крафтовой технике, потому что новые технологии дают результат, только если вы обладаете базовыми навыками, а на последних курсах учатся коммуницировать с внешним миром и создавать коллекции онлайн".

Елена Ермаковишна, руководитель ивент-отдела, преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ, напомнила, что рост новых технологий приводит к росту энергопотребления: "Я, как ортодокс, пессимистично смотрю на эти технологии, потому что мы тратим на них очень много энергии. Я считаю, что надо развивать ручные практики – они всегда уникальны. Алгоритм не ошибается, а ведь именно из ошибки зачастую вырастает интересное дизайнерское решение. Давайте не забывать про наше мастерство".

Анна Дрейнберг, CEO, Tomorrow's render Team, живет и работает в нескольких реальностях одновременно, объединяя физическую и цифровую индустрию моды. По ее мнению, цифровизация одежды – это формирование новой бизнес-модели в индустрии моды: "Наша команда специализируется на иммерсивных проектах для бизнеса в виртуальной, дополненной реальности, соцсетях нового поколения и метавселенных – 3D-сайты, виртуальные шоурумы, выставки, геймификация, виртуальные примерки, аватары, 3D-графика, брендинг и другие эмоциональные и технологичные истории. Развиваем Fashionverse 5.0 – киберфизическую SaaS+On-Premise систему для модных брендов, производств, дизайнеров и образовательных учреждений с применением VR/AR-технологий. Проект вошел в шорт-лист BRICS Solutions Awards 2024 и топ-100 экспертного отбора СИНВ-2025 от АСИ".

Михаил Шпилькин, сооснователь журналов "Цифровой текстиль" и "Легпром ревю", считает, что цифровая печать – закономерный следующий шаг производства одежды: "Я уверен, что будущее – за персонализированными изделиями, существующими в единственном экземпляре. Цифровая печать позволяет это сделать, печатать ткань можно ровно в том количестве, которое вам нужно. Кроме того, она более экологична, чем традиционные технологии, процесс крашения ткани, как известно, – самый большой источник грязной воды".