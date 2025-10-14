Беременная Карди Би снялась в платье российского дизайнера Ильи Мигмуна

Беременная в четвертый раз американская певица Карди Би появилась на страницах Paper Magazine в необычном платье, созданном российским дизайнером Ильей Мигмуном. Идея съемки, как оказалось, вдохновлена образом стилистки Виктории Салават, ранее позировавшей в аналогичном наряде для журнала "Собака.ru".

На фото звезда предстала в воздушном наряде с перьями и корсетом, который подчеркнул ее беременность. Дополняют образ миниатюрные "крылья" на голове.



Как рассказал дизайнер, команда Карди Би вышла на него после того, как увидела публикации Виктории. Они попросили воссоздать платье почти в точности, не раскрывая при этом, что певица ждет ребенка.



По словам молодого модельера, платье создавалось с нуля, без готовых выкроек, и процесс осложнился задержками на доставке – посылка возвращалась отправителям несколько раз. Тем не менее, наряд прибыл в студию вовремя, и фотосессия состоялась без срывов.

Виктория Салават с юмором отнеслась к совпадению. В своем телеграм-канале она опубликовала снимки Карди Би и отметила, что ей приятно быть "беременным референсом".





20-летний Илья Мигмун, студент Школы дизайна НИУ ВШЭ, уже успел поработать с Ренатой Литвиновой, Юлией Коваль и моделью Марией Миногаровой. Теперь в его портфолио – звезда мирового уровня.