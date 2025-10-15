В Нью-Йорке пройдет обновленное шоу Victoria’s Secret 2025

Один из самых ожидаемых показов мира моды – Victoria’s Secret Fashion Show – состоится 15 октября 2025 года (16 октября 02:00 по московскому времени). Мероприятие пройдет в Нью-Йорке, в флагманском пространстве бренда, и будет транслироваться в прямом эфире на Amazon Live, Prime Video и официальных страницах Victoria’s Secret в социальных сетях.

Возвращение шоу знаменует новую главу для бренда, который после неудачного эксперимента с "прогрессивным" ребрендингом вновь делает ставку на классический гламур, чувственность и эстетику золотой эпохи Victoria’s Secret. Организаторы обещают более сияющий и сексуальный показ – с участием знаменитых топ-моделей и атмосферой подлинного праздника женственности.

На подиум выйдут Адриана Лима, Алессандра Амбросио, Барбара Палвин, Джоан Смоллс, Бехати Принслу, Лили Олдридж, Кэндис Свейнпол, а также Джиджи Хадид, Эмили Ратаковски и Ирина Шейк. Присоединятся и модели plus-size, такие как Эшли Грэм, Прешес Ли и Палома Эльсессер. Кроме того, впервые в истории шоу примет участие профессиональная спортсменка – звезда WNBA Энджел Рис.

Музыкальное сопровождение традиционно станет отдельным событием. В этом году на сцену выйдут Karol G, Madison Beer, Missy Elliott и южнокорейская поп-группа Twice, создавая динамичное сочетание глобальных музыкальных стилей.

Запуск Victoria’s Secret Fashion Show в 1995 году сделал бренд синонимом роскоши, сексуальности и уверенности. Однако к 2018 году падение рейтингов и громкие скандалы в руководстве компании привели к закрытию шоу. Возрождение началось в 2024 году, когда бренд попытался адаптироваться к современным ценностям, включив в проект разнообразие и естественность.