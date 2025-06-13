Сквозь кружево: идеи необычных кружевных нарядов для жаркого сезона

С легкой руки Чемены Камали, креативного директора бренда Chloe, после выхода новой коллекции Summer 2025 кружевные наряды возведены в культ. Этим летом в ход идут все возможные вариации кружева: платья, юбки и даже шаровары с кружевными вставками. Но мы были бы не мы, если бы пошли легким путем, поэтому предлагаем вам вдохновиться самыми необычными идеями кружевных нарядов.

Кружевные брюки

Что будет, если соединить тренд на прозрачность и кружево? Получатся самые трендовые брюки нынешнего сезона. Все уважающие себя бренды, начиная от крупных в сегменте масс-маркета, заканчивая локальными дизайнерами, уже выпустили заветную пару кружевных брюк.





Платье-ночнушка

Звездный тренд 90-х – носить платья-комбинации в повседневной жизни – возвращается. Самые актуальные варианты – из натурального хлопка или шелка с декоративной окантовкой из кружева.