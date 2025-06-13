Сквозь кружево: идеи необычных кружевных нарядов для жаркого сезона

Ищите вдохновение для летних нарядов из кружева уже на Клео.ру.
С легкой руки Чемены Камали, креативного директора бренда Chloe, после выхода новой коллекции Summer 2025 кружевные наряды возведены в культ. Этим летом в ход идут все возможные вариации кружева: платья, юбки и даже шаровары с кружевными вставками. Но мы были бы не мы, если бы пошли легким путем, поэтому предлагаем вам вдохновиться самыми необычными идеями кружевных нарядов.
Кружевные брюки
Что будет, если соединить тренд на прозрачность и кружево? Получатся самые трендовые брюки нынешнего сезона. Все уважающие себя бренды, начиная от крупных в сегменте масс-маркета, заканчивая локальными дизайнерами, уже выпустили заветную пару кружевных брюк.
Платье-ночнушка
Звездный тренд 90-х – носить платья-комбинации в повседневной жизни – возвращается. Самые актуальные варианты – из натурального хлопка или шелка с декоративной окантовкой из кружева.
Антикварные платья
Винтажная одежда не покидает свой звездный пьедестал, и поэтому антикварные вещи обязательны к примерке этим летом. В винтажных бутиках можно найти настоящие кружевные сокровища из старинного шелка. А если вещи, бывшие в употреблении, все-таки не для вас, в новых коллекциях брендов есть похожие варианты, ничем не уступающие винтажным.
Кружевная юбка поверх брюк
Очередная комбинация трендов рождает новый микротренд – на этот раз кружевная юбка, надетая поверх брюк. Хэдлайнером сезона стала юбка-баска, или, по-простому, юбка-пояс. Чаще всего они имеют асимметричный силуэт и представляют собой больше аксессуар, нежели самостоятельный предмет гардероба. Сочетать их можно с чем угодно: baggy-джинсами, леггинсами и классическими брюками.
Необычные, но при этом носибельные – именно такими оказались самые актуальные кружевные идеи сезона. Прозрачные брюки для смелых, юбка-баска поверх джинсов для игры с силуэтом и винтажные находки для ценителей истории моды.