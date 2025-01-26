6 способов сделать ноги длиннее с помощью одежды: трюки, которые работают безотказно

Неправильно подобранная одежда может превратить даже стройные ноги в короткие и приземистые. А если добавить к этому неудачную длину юбки или неправильный выбор обуви, образ может получиться совсем не таким, каким вы его себе представляли. Но есть проверенные трюки, которые помогут сделать ноги визуально длиннее и стройнее, безо всякого фотошопа.

Обувь в тон ног или юбки



Самый простой способ вытянуть силуэт – подобрать обувь, которая сливается с вашей кожей или продолжает цвет юбки, брюк или колготок. Телесные туфли с острым носком для голых ног или черные ботильоны под плотные черные колготки – отлично вытянут ножки.



Забудьте про длину по колено



Юбки и платья, заканчивающиеся строго на уровне колена, – это враг длинных ног. Они визуально разрезают фигуру пополам, укорачивая нижнюю часть тела. Вместо этого выбирайте длину выше колена, мини или миди, заканчивающуюся на самой узкой части голени.



Избегайте низкой посадки



Юбки и брюки на низкой посадке – зло, если вы хотите подчеркнуть длину ног. Лучше отдавать предпочтение моделям с высокой талией. Они зрительно поднимут линию бедер, сделают ноги длиннее и добавят образу элегантности.



Минимизируйте горизонтальные линии



Горизонтальные полосы в одежде не ограничиваются только принтами. Любые горизонтали – от поясов, ремней и контрастных швов до наслоений вроде свитера, заправленного наполовину, – могут разбить фигуру и укоротить ноги. Идеальная формула – вертикали: однотонный образ или детали, которые визуально вытягивают силуэт.



Укороченный верх



Куртки, пиджаки и топы, заканчивающиеся в районе талии, создают правильный баланс и делают ноги визуально более длинными. Чем короче верх, тем длиннее кажутся ноги.



Брюки и джинсы с высокой посадкой



Прямые или слегка расклешенные брюки с высокой посадкой и обувь на каблуке – это классика, которая всегда работает. Скинни тоже можно оставить в гардеробе, если они подходят вам по фигуре, но не забывайте про ту же высокую талию.



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