Кроссовки в офисе: правила стильной интеграции спортивной обуви в деловой гардероб

Спортивная обувь вносит в гардероб комфорт и динамику. Однако многие женщины сомневаются, что кроссовки или кеды уместны в деловом стиле. На самом деле правильно подобранная спортивная обувь способна не только дополнить строгий офисный образ, но и придать ему современное звучание. Редакция "Клео.ру" рассказывает о креативных способах сочетания спортивной обуви с одеждой, уместной для офиса.

1. Классические брюки и укороченный жакет

Классические брюки со стрелками или прямые модели отлично смотрятся с аккуратными кроссовками. Чтобы добавить элегантности, выберите жакет укороченного силуэта. Оттенок кроссовок можно подобрать в тон брюкам либо наоборот сыграть на контрасте и выбрать белую модель. Такой образ смотрится одновременно стильно и комфортно.

2. Юбка-карандаш и кроп-топ (с пиджаком)

Если дресс-код позволяет неклассические комбинации, сыграйте на контрасте женственности и спорта. Юбка-карандаш придаст образу строгость, а кроссовки – динамику. Для более смелого решения подберите кроп-топ, но обязательно дополняйте его пиджаком или жакетом, чтобы сохранить деловой характер ансамбля.

3. Брючный костюм и объемные кроссовки

Брючный костюм относится к традиционной офисной одежде, однако даже его можно разнообразить за счёт объёмной спортивной обуви. Кроссовки на толстой подошве – один из самых модных трендов последних лет. Главное правило – баланс пропорций. Если костюм свободного кроя, кроссовки должны выглядеть так же "основательно", чтобы гармонично завершить образ.

4. Платье-рубашка и минималистичные кеды

Вместо привычных лодочек наденьте белые кеды к платью-рубашке. Такой вариант смотрится легко, свежо и при этом не выходит за рамки бизнес-кэжуал стиля, особенно если платье имеет чёткий силуэт и неброский принт. Добавьте классический ремень и аккуратные серьги, чтобы подчеркнуть офисный характер наряда.

5. Брюки-дудочки и кроссовки в стиле "ретро"

Брюки-дудочки длиной 7/8 позволяют продемонстрировать щиколотку и акцентировать внимание на обуви. Выбирайте кроссовки в винтажном стиле: они придадут образу лёгкую небрежность, которая идеально сочетается с аккуратным силуэтом брюк. Дополните комплект блузкой с воротником-стойкой или классической рубашкой, чтобы все выглядело гармонично.

6. Аксессуары и финальные штрихи

Помните, что правильная сумка или украшение способно сбалансировать дерзость спортивной обуви. Большие сумки‑портфели, структурированные клатчи, лаконичные часы и аккуратные серьги придадут облику деловую направленность. Оставайтесь верны простым силуэтам и избегайте слишком ярких деталей, если хотите сохранить офисный дресс-код.