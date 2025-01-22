Цветные гольфы и объемные украшения: 6 модных приемов, которые сделают образ роскошным

Детали делают образ трендовым. Если в вашем шкафу уже есть нестареющая база, то добавить ей актуальности и роскоши помогут простые, но эффектные модные приемы. Все, что вам нужно, – немного цвета, стильных аксессуаров и смелых решений.

Цветные носки и колготки



Не нужно бояться ярких акцентов! Лавандовые колготки, изумрудные носки или даже насыщенные фуксия гольфы способны превратить самый скучный аутфит в модную историю. Например, однотонное платье или строгий брючный костюм сразу заиграют яркими красками. А если поддержать их в тон сумки или украшений – это вообще гениально.

Цепочка на поясе



Ремни – это, конечно, классика, но добавьте цепочку, и она мгновенно повысит градус стиля вашего аутфита. Носите ее поверх юбки, брюк или даже платья. Хотите добавить смелости? Наденьте ее вместе с ремнем. Этот элемент точно привлечет внимание, особенно если цепочка массивная и броская.



Джемпер вместо шарфа





Этот трюк давно любим стилистами и не сдает позиций. Просто перекиньте джемпер через плечи, аккуратно завяжите его на узел – и готово. Вы и согрелись, и сделали образ интереснее. Плюс это невероятно удобно, если на улице внезапно станет прохладно.

Смесь принтов



Клетка с горохом? Легкий цветочный узор с хищным принтом? Почему бы и нет! Главное – сохранять гармонию в цветах и размере рисунков. Например, если один принт крупный, другой пусть будет более мелким. Такой прием делает образ сложным, а вас – человеком, который явно разбирается в моде.



Акцентные украшения



Украшений мало не бывает, особенно если они массивные и выделяющиеся. Браслеты, серьги, крупные колье или даже россыпь колец на руках – это точно про стиль. Здесь главное правило: чем больше, тем лучше, но все же не переборщите, чтобы не превратиться в новогоднюю елку.



Монохром





Если не хотите думать, как сочетать цвета, делайте ставку на монохромные образы. Одежда в одном цвете всегда выглядит дорого, визуально вытягивает фигуру и, что важно, облегчает утренние сборы. И не обязательно выбирать черный или бежевый – пастельные и яркие цвета тоже в деле.

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