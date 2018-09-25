Закуска из баклажан на зиму пальчики оближешь

При правильном приготовлении закуски из баклажана на зиму, получится блюдо просто пальчики оближешь. Рецепты довольно разнообразные, но у каждой хозяйки имеются собственные секреты готовки. Достаточно заглянуть в кулинарную книгу и можно приступать к работе.

Закуска на зиму

Баклажаны встречаются в составе многих блюд. Особую популярность они приобретают в консервациях. Связано это с тем, что заготовку можно достать в любое время, и устроить семейный ужин. Все домочадцы будут в восторге от угощения.

Консервации прекрасно сочетаются с картофельным пюре. С их помощью можно с легкостью разнообразить повседневное меню.

Ингредиенты:

помидоры – 600 г;

растительное масло – 100 мл;

соль – 20 г;

лук – 500 г;

баклажаны – 1 кг;

черный молотый перец – 10 г.

Приготовление:

Баклажаны хорошо промываем, отрезаем кончики, измельчаем.

Сковороду ставим на небольшой огонь, наливаем растительное масло, слегка разогреваем.

Засыпаем на сковороду баклажаны. Обжариваем их до получения золотистого оттенка.

Очищенный лук мелко нарезаем, забрасываем на сковороду, слегка обжариваем.

Помидоры промываем, измельчаем, обжариваем со всеми овощами на небольшом огне.

Полученную овощную массу выкладываем в глубокую посуду, солим, перчим. Все хорошо перемешиваем.

Ставим кастрюлю с содержимым на плиту, доводим до кипения. Если есть возможность, овощи готовим в мультиварке. Для этого устанавливаем режим «Варка», время приготовления блюда составляет 15 минут.

Стерилизуем банки с крышками.

Раскладываем овощную смесь по банкам, прикрываем крышками, ставим в духовку на 40 минут.

По окончании отведенного времени банки закатываем, убираем в теплое место на сутки.

Как только консервации остынут, переносим их в прохладное место.

Сделать закуску сможет даже начинающая хозяйка. В результате получится вкусное, ароматное блюдо, которое позволит продемонстрировать всей семье свои кулинарные способности.

Пикантный салат

Рецепты закуски пальчики оближешь из баклажана на зиму довольно разнообразные. Салат с красным перцем и чесноком понравится любителям острой пищи. Они с удовольствием попробуют лакомство, и даже попросят добавки.

Салат хорошо сочетается с картофелем пюре, его можно подавать на праздничный стол.

Ингредиенты:

растительное масло – 100 мл;

острый перец – 1 шт.;

помидоры – 1,5 кг;

чеснок – 1 зубчик;

сахар – 100 г;

баклажаны – 1 кг;

соль – 20 г;

уксус – 75 мл.

Приготовление:

Помидоры и острый перец промываем, разрезаем на несколько частей.

Чеснок очищаем, промываем.

Через мясорубку перекручиваем подготовленные ингредиенты.

В глубокую кастрюлю заливаем растительное масло, выкладываем томатную смесь. Засыпаем соль, сахар.

Посуду ставим на небольшой огонь, при постоянном помешивании варим в течение 15 минут. Этого времени хватит, чтобы лишняя жидкость испарилась.

Займемся подготовкой баклажанов. Их промываем, разрезаем на небольшие ломтики.

Забрасываем баклажаны в общую массу, доводим до кипения.

Варим смесь в течение получаса. К этому времени ингредиенты станут мягкими. Важно следить за тем, чтобы баклажаны не переварились. В противном случае получится не салат, а икра.

Подготовим банки. Для этого их хорошо помоем, простерилизуем. Крышки прокипятим в течение 10 минут.

За 5 минут до готовности заливаем в общую массу уксус, хорошо перемешиваем.

Раскладываем салат в банки, закрываем крышками.

Переворачиваем консервации вверх дном, убираем в теплое место. Сверху прикрываем одеялом.

Через сутки закатки переносим в прохладное место для дальнейшего хранения.

Если какая-то банка оказалась неполной, ее можно поставить в холодильник и пробовать салат на вкус. Такая закуска понравится всем домочадцам, ее следует доставать на стол при любом удобном случае.

Лучший рецепт

Закуска из баклажана на зиму – пальчики оближешь, считается очень вкусным и аппетитным блюдом. По лучшему рецепту удастся приготовить потрясающее лакомство и удивить всю семью своими кулинарными способностями.

Насыщенная по вкусу, цвету, аромату консервация станет отличным дополнением к ужину. Кроме того, она сможет занять почетное место на праздничном столе.

Ингредиенты:

кориандр – щепотка;

чеснок – 1 зубчик;

растительное масло – 200 мл;

кинза – пучок;

куркума – 10 г;

лук – 300 г;

сахар – 30 г;

уксус – 120 мл;

острый перец – 2 стручка;

болгарский перец – 500 г;

соль – 40 г;

баклажаны – 1,5 кг;

соевый соус – 60 мл.

Приготовление:

Баклажаны промываем, вырезаем плодоножку, срезаем кончики с двух сторон.

Забрасываем овощи в кипящую воду, варим в течение 10 минут. Главное, их не переварить. Баклажаны должны быть полусырыми.

Извлекаем овощи из кастрюли, выкладываем на тарелку, даем им остыть.

Тем временем займемся приготовлением маринада. Для этого на сковороде обжариваем кориандр, куркуму. Отправляем их в кофемолку, измельчаем.

Лук очищаем, разрезаем на 2 части. Одну половину нарезаем полукольцами, другую – кубиками.

Острый перец очищаем от семян, разрезаем кольцами.

На сковороду заливаем 2 ст. л. растительного масла, ставим ее на небольшой огонь. Засыпаем в сковороду лук, обжариваем его до золотистой корочки.

Сюда же отправляем острый перец, измельченные специи.

Для приготовления маринада перемешиваем соль, растительное масло, сахар, соевый соус, уксус.

Как только обжарка остынет, выкладываем ее в маринад. Настаиваем жидкость в течение 40 минут.

Баклажаны разрезаем на ломтики, засыпаем в отдельную тарелку. Овощи солим, сбрызгиваем уксусом, даем настояться в течение 15 минут. Образовавшийся сок выливаем.

Чеснок очищаем, мелко нарезаем.

Все подготовленные овощи засыпаем в миску, заливаем маринадом, оставляем в покое на 2 часа.

Периодически массу помешиваем.

Стерилизуем банки, выкладываем в них салат, прикрываем крышками. Стерилизуем банки с содержимым в течение 45 минут.

Закрываем банки крышками, переворачиваем консервации верх дном, прикрываем их одеялом.

Через сутки убираем закатки в подвал.

Блюдо получается очень вкусным и аппетитным. Осталось лишь снять пробу и в этом убедиться. От салата отказаться невозможно, поэтому стоит сразу несколько банок поместить в холодильник.

При удобном случае обязательно нужно поставить порцию салата на стол, все домочадцы с удовольствием попробуют угощение.

Закуска по-корейски

Рецепты закусок из баклажана на зиму довольно разнообразные, многие из них получили оригинальное название «Пальчики оближешь». Консервации имеют насыщенный вкус и потрясающий аромат.

Они способны украсить праздничный стол и доставить удовольсмтвие всем приглашенным гостям.

Ингредиенты:

морковь – 1,2 кг;

уксус – 40 мл;

острый молотый перец – 20 г;

болгарский перец – 1,2 кг;

соль – 20 г;

чеснок – 120 г;

лук – 1, кг;

баклажан – 4,7 кг.

Приготовление:

Овощи тщательно промываем. У баклажанов отрезаем плодоножки, нарезаем соломкой. Морковь промываем, очищаем. Берем терку, предназначенную для корейской моркови, натираем овощи. У болгарского перца удаляем семена, вырезаем плодоножку. Нарезаем перец соломкой. Очищаем лук, промываем, нарезаем полукольцами. Чеснок очищаем, пропускаем через пресс. Готовим глубокую емкость, выкладываем в нее все овощи, кроме баклажанов. Наливаем в кастрюлю уксус, добавляем острый перец. Оставляем массу в покое, даем настояться в течение 5 часов. Баклажаны обжариваем на сковороде. Обжаренные овощи засыпаем в общую массу. Все перемешиваем. В простерилизованные банки выкладываем салат, прикрываем крышками. Банки вместе с содержимым стерилизуем в течение 15 минут. Закрываем банки крышками, укрываем одеялом. Через сутки переносим консервации в погреб для дальнейшего хранения. Баклажан по-корейский готовы, осталось лишь попробовать их на вкус. От угощения не откажутся даже настоящие гурманы. Они с радостью попробуют лакомство, и обязательно попросят добавки.

Блюда, в состав которых входят баклажаны, пользуются огромной популярностью. Многие хозяйки используют овощ для приготовления заготовок. Консервации не только очень вкусные, но и полезные. Они не вредят фигуре, подходят для людей, придерживающихся правильного питания.

Если есть желание побаловать всех домочадцев потрясающим угощением, стоит приготовить блюдо из баклажанов. Лакомство разойдется мгновенно, оно не затеряется даже на праздничном столе. Все приглашенные гости с радостью попробуют закуску, а хозяйка в свой адрес услышит массу комплиментов.