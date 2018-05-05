Шашлык из говядины —это одно из самых вкусных мясных блюд, которое обычно готовят на пикнике. Чтобы получить действительно мягкое и сочное мясо, необходимо подобрать наиболее подходящий вариант маринада. Существует несколько десятков соусов, в котором маринуют кусочки мяса. Мы же расскажем, как приготовить самый вкусный маринад для шашлыка из говядины, чтобы мясо было мягким.

Маринад с вином

Это достаточно простой вариант соуса, который придает готовому шашлыку неповторимый аромат и вкус. Для этого рецепта лучше всего использовать красное сухое вино, но если такого нет, можно применить обычное белое.

Ингредиенты:

мясо говядины без кости - 1,6 кг;

чеснок молодой - 5 зубчиков;

перец стручковый красный - 1 шт.;

вино красное сухое - 210 мл;

лук репчатый белый - 310 грамм;

соль по вкусу.

Способ приготовления:

Мясо говядины нарезают кусочками по 40–55 грамм, больше делать нарезку не следует, так как кусочки не прожарятся. Чеснок очищают от шелухи, а затем очень мелко нарезают кубиками. Лук очищают от шелухи и нарезают колечками среднего размера, овощ слегка приминают руками и перекладывают к мясу в чашу. Перец очищают от семян и нарезают кольцами, готовый овощ отправляют в миску с говядиной. В мясную заготовку наливают необходимое количество красного вина, а затем все перемешивают и устанавливают сверху груз, после помещают шашлык в камеру холодильника. Маринуют говядину в вине около десяти часов, чтобы мясо хорошо пропиталось соусом. Стоит учесть, что говядина по такому рецепту получается очень острой.

Маринад с гранатовым соком

Простой вариант приготовления мяса для шашлыка в итоге получается очень сочное и вкусное блюдо, которое обладает пряным ароматом.

Ингредиенты:

свежий лимон - 1 шт.;

кинза свежая - 25 грамм;

говядина без кости - 1,2 кг;

сок из граната - 520 мл;

лук репчатый - 1 - 2 шт.;

масло растительное - 25 мл;

перец молотый черный - по вкусу;

соль по вкусу;

кориандр молотый - 2 грамма.

Способ приготовления

Мясо говядины промывают и просушивают салфеткой, после чего нарезают порционными кусочками среднего размера. Свежая кинза промывается в воде и измельчается острым ножом. Зелень смешивается с молотым перцем и кориандром, а затем добавляется в миску к мясу. Лук очищают и нарезают полукольцами средней толщины, его также отправляют к кусочкам говядины и все перемешивают. Лимон разрезают на две половины и выдавливают из него сок, после перемешивают его гранатовым соком и растительным маслом. Готовой смесью заливают кусочки мяса, все повторно перемешивают и ставят емкость в камеру холодильника на двенадцать часов. Перед тем как начать приготовление шашлыка, говядину следует посолить по вкусу.

Если дома не нашлось гранатового сока, можно использовать кислый яблочный сок, или же применить сок из ананаса. В остальном же рецепт будет идентичным описанному выше, процесс подготовки мяса занимает от 10 до 12 часов.

Маринад с уксусом

Чтобы приготовить простой и вкусный маринад, можно использовать обычный уксус. Эта добавка сделает мясо более мягким, а также придаст шашлыку приятный вкус. В такой соус следует добавлять растительное масло, так как уксус может пересушить говядину во время приготовления.

Ингредиенты:

лук белый или красный - 3 штуки;

растительное масло - 20 мл;

говядина без кости - 1,2 кг;

эссенция уксусная - 10 мл;

смесь из перцев - 5 грамм.

Процесс приготовления:

Мясо говядины нарезают кусочками по 50 граммов, а затем помещают в стеклянную емкость. К мясу добавляют немного соли и необходимые специи, по желанию используют приправу для шашлыка. Лук очищают от шелухи и нарезают полукольцами средней толщины, немного мнут овощ руками и перекладывают к мясу. Если домашние не любят лук, то его измельчают с помощью блендера. В половине литра холодной воды разводят уксусную эссенцию в необходимом количестве, а затем поливают готовым раствором мясо. Ингредиенты хорошо перемешивают, а затем к ним добавляют растительное масло. Говядину оставляют мариноваться на двенадцать часов.

Такой способ позволяет замариновать мясо, используя минимальное количество продуктов, которые имеются на кухне у каждой хозяйки. В итоге мясо получается нежное и обладает легкой кислинкой. Чтобы придать мягкости шашлыку, некоторые хозяйки добавляют к соусу немного сахарного песка.

Маринад на минеральной воде

Даже если для шашлыка использовать лучшую говядину, можно получить жесткое и невкусное мясо, это зависит от подобранного маринада. Чтобы размягчить мясо, стоит использовать обычную минеральную воду, а неповторимый вкус говядине придадут травы и пряности. Такой маринад помогает сохранить шашлык мягким и сочным.

Ингредиенты:

травы ароматные - 5 грамм;

говядина без кости - 2 кг;

вода минеральная - 0,5 литра;

соль - по вкусу;

лук белый - 4 штуки;

перец молотый - 5 грамм;

кориандр - 5 грамм.

Процесс приготовления:

Мясо следует правильно подготовить, для этого его промывают и нарезают кусочками, после чего всыпают к нему соль, необходимое количество перца и специй. Составляющие тщательно перемешивают. Лук очищают от шелухи и нарезают кольцами среднего размера, после чего овощ слегка приминают руками, чтобы лук пустил сок. Лук перекладывают в миску с мясом, заливают все половиной литра минеральной воды и оставляют для маринации на несколько часов.

Маринад с киви

Такой соус гарантированно сделает кусочки шашлыка сочными и вкусными. Но стоит учесть, что маринад из киви может испортить мясо, если передержать говядину в соусе. Рекомендуемое время маринования превышать не следует, максимальное количество времени воздействия маринада на мясо не превышает четырех часов.

Ингредиенты:

киви - 1 шт.;

смесь приправ для шашлыка;

мясо говядины без кости - 2 кг;

томаты свежие - 2 штуки;

соль - по вкусу;

лук белый - 4 штуки;

перец молотый черный - по вкусу.

Процесс приготовления:

Говядина подготавливается и нарезается порционными кусками по 45 грамм, после мясо перчат и слегка солят, дополнительно всыпают к говядине специи для шашлыка. Киви очищают от кожуры и мелко шинкуют, можно сделать из фрукта пюре. Также очищают томаты и нарезают средними полукольцами лук. Лук слегка мнут руками, чтобы он пустил сок. Добавляют ингредиенты к мясу и все перемешивают. Выдерживают шашлык в маринаде около двух часов, а затем готовят говядину над углями.

Маринад на майонезе

Такой вариант соуса подходит не только для говядины, но и для куриного шашлыка. Майонез дает возможность замариновать мясо за короткий промежуток времени, так как говядина пропитывается соусом достаточно быстро.

В итоге хозяйка может получить сочное и очень нежное мясо говядины, а в дополнение стоит добавить к маринаду лук, специи и рубленый чеснок.

Ингредиенты:

мясо говядины без кости - 1,2 кг;

майонез - 310 грамм;

лимон крупный - 1 шт.;

лук белый - 4 штуки;

чеснок молодой - 3 зубчика;

молотый перец черный - по вкусу;

соль - по вкусу;

зелень - 1 пучок.

Процесс приготовления:

Лимоны промывают водой и ошпаривают кипятком, после высушивают салфетками. С цитрусов снимают цедру и перекладывают в отдельную емкость, туда же отправляют сок из лимона. Чеснок очищают от шелухи, а затем измельчают ножом или прессом. Мясо говядины промывают и обсушивают, нарезают кусочками среднего размера, чтобы они быстро прожарились. Готовые ингредиенты отправляют в миску, туда же добавляют майонез и молотый черный перец, все перемешивают. Лук очищают от шелухи и нарезают тонкими кольцами, его также отправляют к мясу. Все повторно перемешивают. Посуду закрывают крышкой и оставляют в камере холодильника на десять часов.

Маринад с ананасами

Очень интересный вариант маринада получается, если добавить к мясу немного ананаса в свежем виде. Готовое блюдо в итоге получается не только очень вкусным, но и привлекательным.

Ингредиенты:

ананас свежий - 1 шт.;

красный острый перец - 1 шт.;

говядина без кости - 1,2 кг;

уксус белый - 3 ложки;

лук белый - 5 штук;

масло растительное - 2 ложки;

соль - по вкусу;

орегано - по вкусу.

Процесс приготовления:

Перец необходимо обжарить на сковороде с маслом в течение тридцати секунд, после масло с перцем оставляют на некоторое время настояться. Тем временем ананас очищают и нарезают достаточно крупными кусочками. Треть ананаса режут кусочками, а остальное количество измельчают с помощью блендера, также в чашу прибора отправляют перец чили и чеснок. Мясо промывают и нарезают кусочками среднего размера, после помещают говядину в миску и заливают маринадом. Лук очищают от шелухи и нарезают крупными кольцами, слегка прижимают руками и перекладывают к мясу.

Все составляющие перемешивают и оставляют мариноваться на два часа.

Маринад для сочного шашлыка

Ингредиенты:

репчатый лук - 4 штуки;

говядина без кости - 1,2 кг;

молодой чеснок - 4 зубчика;

приправы для шашлыка - по вкусу;

лимон - 1 ш.;

крупная соль - по вкусу;

молотый перец - по вкусу.

Процесс приготовления:

Мясо промывают в прохладной воде и нарезают кусочками небольшого размера, затем говядину укладывают в емкость. Лук и чеснок очищают, а затем очень мелко режут. Лук можно порубить колечками. Овощи отправляют в чашу с мясом. Добавляют в миску все необходимые специи, пряности и соль, дополнительно наливают сок из лимона и перемешивают составляющие. Оставляют мариноваться мясо в течение пяти часов, после приступают к приготовлению шашлыка.

Шашлык по таким рецептам следует подавать к столу горячим, при этом для подачи следует использовать свежие овощи и отварной картофель. В качестве соусов подойдет обычный кетчуп или соус для "Барбекю".