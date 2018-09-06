Яблочный сок на зиму: готовим сама

Яблочный сок, приготовленный на зиму в домашних условиях через соковыжималку, отличается от магазинного. Это натуральный продукт, он очень полезный. Если есть возможность приготовить напиток самостоятельно, стоит обязательно это сделать. В нем содержатся витамины, полезные элементы, которые так необходимы в зимний период.

Закатка яблочного сока не вызовет трудностей, процесс заготовки довольно простой. Изучив основные правила стерилизации, можно экспериментировать. Яблоки прекрасно сочетаются со многими фруктами в результате удастся получить полезные и аппетитные консервации.

Яблочный сок по классическому рецепту

Существует много способов, позволяющих сделать фруктовый сок из яблок. Каждый из рецептов имеет некоторые особенности. Опытные кулинары рекомендуют для закатки использовать сладкие сорта фруктов. В противном случае напиток получится кислым вряд ли он понравится домочадцам.

Чтобы приготовить яблочный сок на зиму в домашних условиях, стоит воспользоваться соковыжималкой. Через нее фрукты измельчаются быстрее, что сокращает процесс закатки в несколько раз.

Ингредиенты:

яблоки – 10 кг;

сахар – по вкусу.

Приготовление:

Если есть возможность, лучше всего готовить сок из домашних яблок. Если же своего урожая нет, используем покупные фрукты. Яблоки хорошо промываем, очищаем, удаляем сердцевину и плодоножки, испорченные экземпляры сразу же выбраковываем.

Нарезаем яблочную мякоть небольшими кусочками. Фруктовые дольки должны свободно проходить через горло соковыжималки.

Выдавливаем из фруктов сок. Важно проследить за тем, чтобы посуда была чистой и протерта насухо.

Подготовим банки. Для этого их тщательно промываем с использованием содового раствора, ополаскиваем, стерилизуем в духовке.

Крышки кипятим на небольшом огне, для этого потребуется несколько минут.

С сока убираем пену, разливаем напиток по банкам.

В каждую емкость засыпаем сахар, количество определяем из личных вкусовых пристрастий. Если для приготовления напитка были использованы сладкие сорта яблок, то сахар можно и вовсе не засыпать. Так сок выйдет не только вкусным, но и диетическим. Что особенно понравится тем, кто придерживается правильного питания.

Подготовим большую кастрюлю. В нее помещаем банки с содержимым, прикроем их стерильными крышками. Набираем в кастрюлю воду, стерилизуем банки на небольшом огне, 20 минут будет достаточно.

По окончании отведенного времени извлекаем банки из кастрюли, закатываем крышками.

Убираем заготовки в теплое место, оставляем в покое до утра.

Осталось лишь дождаться момента, чтобы попробовать напиток на вкус. Лакомство понравится даже детям, что особенно порадует хозяйку.

Яблочно-морковный сок

Для тех, кто предпочитает готовить яблочный сок с другими компонентами на зиму через соковыжималку, можно в рецепт добавить морковь. Сделать напиток в домашних условиях несложно. Даже молодая хозяйка справится с поставленной задачей.

Морковь с яблоком прекрасно сочетается. Компоненты можно брать в равных пропорциях, или делать один продукт основным. В любом случае получится вкусный и ароматный напиток, который поможет насытить организм витаминами и питательными элементами.

Ингредиенты:

яблоки – 1,5 кг;

морковь – 1 кг.

Приготовление:

Займемся подготовкой яблок. Их хорошо промываем, очищаем от кожицы, нарезаем небольшими ломтиками.

Морковь промываем, очищаем, разрезаем на куски.

Засыпаем в соковыжималку яблочные дольки, выжимаем сок.

То же самое проделываем с морковью.

Напитки соединяем в одной кастрюле, ставим посуду на плиту, доводим жидкость до кипения. После закипания варим ее примерно 5 минут, при этом постоянно убираем пену.

Стерилизуем банки, кипятим крышки.

Разливаем напиток по банкам, закручиваем крышками.

Переворачиваем закатки вверх дном, прикрываем одеялом.

Оставляем консервации в покое на сутки.

Заготовки переворачиваем. Убираем в подвал для дальнейшего хранения.

Морковно-яблочный сок – кладезь витаминов. Они так необходимы в зимний период. Чтобы насытить организм полезными элементами, достаточно открыть банку напитка и можно наслаждаться его потрясающим вкусом.

Диетический коктейль

Чтобы приготовить в домашних условиях яблочный сок на зиму через соковыжималку, потребуется немного терпения и свободного времени. Кроме того, необходимо подготовить некоторые пряности.

Корица удачно дополняет яблочный вкус, подчеркивает фруктовую терпкость. Гвоздика и мускатный орех – потрясающее сочетание. Они придают готовому напитку интересное послевкусие. Кроме того, делают его полезным.

Для приготовления коктейля желательно выбирать кисло-сладкие сорта яблок. Они идеально дополняют остальные компоненты.

Диетический сок не содержит сахар, что понравится любителям правильно питания. Напиток не навредит фигуре, и даже поможет избавиться от лишнего веса.

Ингредиенты:

дробленый мускатный орех – щепотка; порошок корицы – щепотка; яблоки – 4 кг; гвоздика – 5 шт.

Приготовление:

Яблоки засыпаем в таз с прохладной водой, хорошо их промываем. Разрезаем фрукты на 4 части, вырезаем сердцевину. Засыпаем яблочные дольки в соковыжималку. Полученный сок фильтруем с помощью марли. Выливаем жидкость в посуду, ставим кастрюлю на небольшой огонь. Засыпаем подготовленные пряности. Следим за тем, чтобы напиток не закипел, разогреваем его до температуры 90 градусов. Стерилизуем банки для консервации, готовим крышки. Разливаем сок по банкам, закручиваем крышками. Убираем закатки в теплое место, прикрываем одеялом. Оставляем заготовки в покое до полного остывания. Через сутки убираем закатки в прохладное место для дальнейшего хранения.

Диетический коктейль особенно понравится тем, кто желает избавиться от лишнего веса. В его состав не входит сахар. Это говорит о том, что напиток не только диетический, но и очень полезный. Его можно употреблять в любом количестве, и не беспокоиться о своей фигуре.

Сок по-домашнему

Приготовить яблочный сок на зиму через соковыжималку не составит труда, в домашних условиях удастся получить очень вкусный напиток. Процесс готовки довольно простой, даже у молодой хозяйки не возникнет трудностей.

Ингредиенты:

яблоки – 4 кг;

сахар – по вкусу.

Приготовление:

Фрукты засыпаем в емкость с холодной водой, хорошо их промываем.

У яблок вырезаем сердцевину, очищаем кожицу, нарезаем небольшими ломтиками.

Засыпаем яблочные дольки в соковыжималку, отжимаем сок.

Полученную жидкость заливаем в кастрюлю, ставим посуду на небольшой огонь.

В массу засыпаем сахар, доводим ее до кипения. Варим еще в течение нескольких минут.

Разливаем напиток по стерилизованным банкам, закручиваем крышками.

Убираем закатки в теплое место, прикрываем полотенцем.

Как только заготовки остынут, убираем их в подвал для дальнейшего хранения.

Теперь при удобном случае можно открывать банку с консервацией, и угощать соком всю семью. Напиток утолит жажду летом и наполнит организм витаминами зимой.

Сок, приготовленный в домашних условиях, отличается от покупного. Он состоит только из натуральных компонентов, полезен как для взрослых, так и для детей. В зимний период, когда организм особенно ослаблен, напиток поможет зарядиться бодростью, придаст сил для дальнейшей работы.