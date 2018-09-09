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Квашеные огурцы на зиму холодным способом

  • Категория:
    заготовки
  • Время приготовления:
    1-1,5 часа

Ингредиенты

  • огурцы
  • листья хрена
  • листья смородины и вишни
  • листья дуба
  • чеснок
  • острый перец
  • укроп
  • соль
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Огурцы, квашенные на зиму в банках холодным способом – это один из самых простых методов заготовки овощей на зиму. Теперь не нужно готовить кипящие рассолы, да и банки с консервированными плодами не будут взрывать. В этом способе заготовки не нужно стерилизовать банки, что наверняка порадует многих хозяек.

Соленые огурцы с пряностями холодным способом

Этот рецепт засолки огурцов холодным способом поможет приготовить овощи, вкус которых напоминает далекое детство. Если нет подходящего места, где хранить консервацию, можно выделить немного свободного места в холодильнике.

Ингредиенты:

  • огурцы – 2,7 килограмма;
  • листья хрена – 1 штука;
  • каменная соль – 200 грамм;
  • соцветия укропа – 2 штуки;
  • чеснок – 5 долек;
  • корень хрена – 4 штуки;
  • листья смородины и вишни – 10 штук;
  • горький перец – 0,5 штуки.

 

Рецепт приготовления:

  • Для приготовления квашеных огурцов на зиму в банках холодным способом нужно выбрать не перезревшие и упругие плоды. Выкладываем овощи в глубокую миску и заливаем холодной водой, оставляем на 20 минут.

  • Свежие листья смородины и вишни в проточной воде. Корни хрена очищаем от кожицы.

  • Ополаскиваем листья хрена и соцветия укропа, встряхиваем от лишней жидкости.
  • Дольки чеснока очищаем от шелухи и нарезаем тонкими пластинами.

  • Промываем трехлитровые банки и в каждую емкость выкладываем слой огурцов, листьев, порезанный кусочками корень хрена, чеснок и укроп. В самом конце выкладываем зелень, чеснок и по маленькому кусочку острого перца.

  • Смешиваем 200 грамм соли с фильтрованной водой из-под крана. Полученным рассолом заливаем каждую банку до самого верха.

  • Подготовленными капроновыми крышками накрываем емкости и помещаем на хранение в холодное место. Желательно поставить плоские тарелки под каждую банку, поскольку в процессе брожения начнет выделяться рассол.

Готовые соленые огурцы будут прекрасно храниться в течение всей зимы.

Квашенные огурцы  без уксуса

Огурцы, квашенные на зиму в банках холодным способом, по этому рецепту будем консервировать без добавления кислоты. Засоленные плоды получаются хрустящими и очень вкусными с приятным ароматом трав.

Ингредиенты:

  • огурцы средние – 3 килограмма;
  • листья хрена – 5 штук;
  • соль каменная – по 1,5 столовой ложке на 1 литр воды;
  • листья вишни – 15 штук;
  • корень хрена;
  • смородиновые листья – 15 штук;
  • листья дуба – 10 штук;
  • острый перец – 2 стручка.

Рецепт приготовления:

  1. Прежде чем приступить к засолке овощей, нужно предварительно залить их ледяной водой и оставить в таком виде на полчаса. Это нужно сделать для того, чтобы овощи в процессе засолки не вбирали в себя рассол из емкостей.
  2. Также промываем в проточной воде все необходимые пряности.
  3. Очищенный корень хрена нарезаем кусочками небольшого размера. Перец острый очищаем от перегородок и семян.
  4. Берем большую кастрюлю и выкладываем на самое дно несколько порезанных кусочков хрена и часть пряностей. Далее идет слой промытых огурцов и снова пряности. Все плоды и пряности перекладываем слоями, пока все ингредиенты не закончатся.
  5. Смешиваем необходимое количество кухонной соли с холодной фильтрованной водой. На две 3-х литровые банки нужно приготовить примерно 5 литров рассола.
  6. Заливаем огурцы в банках приготовленной жидкостью, чтобы она доходила до самого верха емкостей.
  7. Поверх овощей выкладываем плоскую тарелку, а сверху помещаем банку с водой. В таком виде оставляем на 3 дня.
  8. Спустя указанное время сливаем весь рассол в кастрюлю. Все пряности выбрасываем, а овощи промываем в проточной воде.
  9. Огурцы выкладываем в подготовленные банки и заливаем кипящим рассолом.

  • А вы заготавливаете огурцы на зиму?
 

Укупориваем крышками, закатываем машинкой и помещаем на хранение в холодное место.

 

Соленые огурцы с водкой

Огурцы, квашенные на зиму в банках с добавлением водки можно подавать в качестве закуски на повседневном и на праздничном столе. Благодаря добавлению водки на поверхности рассола не будет образовываться плесень, а соленые огурцы прекрасно сохранятся до самой весны.

Ингредиенты: 

  • огурцы - 1,8 килограмма;
  • соль кухонная – 4 ложки столовых;
  • водка – 4 ложки столовых;
  • листья смородины, хрена, вишни;
  • укроп в соцветиях.

Рецепт приготовления:

  • Подготавливаем банки, промываем их горячей водой. На самое дно помещаем половину подготовленных трав, далее выкладываем огурцы.

  • В самом конце нужно выложить все оставшиеся специи.
  • Необходимое количество соли насыпаем в каждую емкость и заливаем чистой водой по самое горлышко.

  • Укупориваем банки подходящими крышками и помещаем в холодное место на трое суток.
  • Спустя указанное время сливаем весь рассол. Добавляем по одной большой столовой ложке соли и заливаем чистую воду.

Добавляем в каждую банку по две ложки водки и повторно укупориваем крышками. Спустя две недели квашеные огурцы будут полностью готовы.

Рецепты приготовления квашеных огурцов на зиму в банках совсем несложные. Холодный способ поможет заготовить вкусные и хрустящие овощи, которые будут храниться на протяжении всей зимы.

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09.09.2018
Теги: огурцы на зиму рецепты

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