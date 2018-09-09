Квашеные огурцы на зиму холодным способом

Огурцы, квашенные на зиму в банках холодным способом – это один из самых простых методов заготовки овощей на зиму. Теперь не нужно готовить кипящие рассолы, да и банки с консервированными плодами не будут взрывать. В этом способе заготовки не нужно стерилизовать банки, что наверняка порадует многих хозяек.

Соленые огурцы с пряностями холодным способом

Этот рецепт засолки огурцов холодным способом поможет приготовить овощи, вкус которых напоминает далекое детство. Если нет подходящего места, где хранить консервацию, можно выделить немного свободного места в холодильнике.

Ингредиенты:

огурцы – 2,7 килограмма;

листья хрена – 1 штука;

каменная соль – 200 грамм;

соцветия укропа – 2 штуки;

чеснок – 5 долек;

корень хрена – 4 штуки;

листья смородины и вишни – 10 штук;

горький перец – 0,5 штуки.

Рецепт приготовления:

Для приготовления квашеных огурцов на зиму в банках холодным способом нужно выбрать не перезревшие и упругие плоды. Выкладываем овощи в глубокую миску и заливаем холодной водой, оставляем на 20 минут.

Свежие листья смородины и вишни в проточной воде. Корни хрена очищаем от кожицы.

Ополаскиваем листья хрена и соцветия укропа, встряхиваем от лишней жидкости.

Дольки чеснока очищаем от шелухи и нарезаем тонкими пластинами.

Промываем трехлитровые банки и в каждую емкость выкладываем слой огурцов, листьев, порезанный кусочками корень хрена, чеснок и укроп. В самом конце выкладываем зелень, чеснок и по маленькому кусочку острого перца.

Смешиваем 200 грамм соли с фильтрованной водой из-под крана. Полученным рассолом заливаем каждую банку до самого верха.

Подготовленными капроновыми крышками накрываем емкости и помещаем на хранение в холодное место. Желательно поставить плоские тарелки под каждую банку, поскольку в процессе брожения начнет выделяться рассол.

Готовые соленые огурцы будут прекрасно храниться в течение всей зимы.

Квашенные огурцы без уксуса

Огурцы, квашенные на зиму в банках холодным способом, по этому рецепту будем консервировать без добавления кислоты. Засоленные плоды получаются хрустящими и очень вкусными с приятным ароматом трав.

Ингредиенты:

огурцы средние – 3 килограмма;

листья хрена – 5 штук;

соль каменная – по 1,5 столовой ложке на 1 литр воды;

листья вишни – 15 штук;

корень хрена;

смородиновые листья – 15 штук;

листья дуба – 10 штук;

острый перец – 2 стручка.

Рецепт приготовления:

Прежде чем приступить к засолке овощей, нужно предварительно залить их ледяной водой и оставить в таком виде на полчаса. Это нужно сделать для того, чтобы овощи в процессе засолки не вбирали в себя рассол из емкостей. Также промываем в проточной воде все необходимые пряности. Очищенный корень хрена нарезаем кусочками небольшого размера. Перец острый очищаем от перегородок и семян. Берем большую кастрюлю и выкладываем на самое дно несколько порезанных кусочков хрена и часть пряностей. Далее идет слой промытых огурцов и снова пряности. Все плоды и пряности перекладываем слоями, пока все ингредиенты не закончатся. Смешиваем необходимое количество кухонной соли с холодной фильтрованной водой. На две 3-х литровые банки нужно приготовить примерно 5 литров рассола. Заливаем огурцы в банках приготовленной жидкостью, чтобы она доходила до самого верха емкостей. Поверх овощей выкладываем плоскую тарелку, а сверху помещаем банку с водой. В таком виде оставляем на 3 дня. Спустя указанное время сливаем весь рассол в кастрюлю. Все пряности выбрасываем, а овощи промываем в проточной воде. Огурцы выкладываем в подготовленные банки и заливаем кипящим рассолом.

Укупориваем крышками, закатываем машинкой и помещаем на хранение в холодное место.

Соленые огурцы с водкой

Огурцы, квашенные на зиму в банках с добавлением водки можно подавать в качестве закуски на повседневном и на праздничном столе. Благодаря добавлению водки на поверхности рассола не будет образовываться плесень, а соленые огурцы прекрасно сохранятся до самой весны.

Ингредиенты:

огурцы - 1,8 килограмма;

соль кухонная – 4 ложки столовых;

водка – 4 ложки столовых;

листья смородины, хрена, вишни;

укроп в соцветиях.

Рецепт приготовления:

Подготавливаем банки, промываем их горячей водой. На самое дно помещаем половину подготовленных трав, далее выкладываем огурцы.

В самом конце нужно выложить все оставшиеся специи.

Необходимое количество соли насыпаем в каждую емкость и заливаем чистой водой по самое горлышко.

Укупориваем банки подходящими крышками и помещаем в холодное место на трое суток.

Спустя указанное время сливаем весь рассол. Добавляем по одной большой столовой ложке соли и заливаем чистую воду.

Добавляем в каждую банку по две ложки водки и повторно укупориваем крышками. Спустя две недели квашеные огурцы будут полностью готовы.

Рецепты приготовления квашеных огурцов на зиму в банках совсем несложные. Холодный способ поможет заготовить вкусные и хрустящие овощи, которые будут храниться на протяжении всей зимы.