Квашеные огурцы на зиму холодным способом
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Категория:
заготовки
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Время приготовления:
1-1,5 часа
Ингредиенты
- огурцы
- листья хрена
- листья смородины и вишни
- листья дуба
- чеснок
- острый перец
- укроп
- соль
Огурцы, квашенные на зиму в банках холодным способом – это один из самых простых методов заготовки овощей на зиму. Теперь не нужно готовить кипящие рассолы, да и банки с консервированными плодами не будут взрывать. В этом способе заготовки не нужно стерилизовать банки, что наверняка порадует многих хозяек.
Соленые огурцы с пряностями холодным способом
Этот рецепт засолки огурцов холодным способом поможет приготовить овощи, вкус которых напоминает далекое детство. Если нет подходящего места, где хранить консервацию, можно выделить немного свободного места в холодильнике.
Ингредиенты:
- огурцы – 2,7 килограмма;
- листья хрена – 1 штука;
- каменная соль – 200 грамм;
- соцветия укропа – 2 штуки;
- чеснок – 5 долек;
- корень хрена – 4 штуки;
- листья смородины и вишни – 10 штук;
- горький перец – 0,5 штуки.
Рецепт приготовления:
- Для приготовления квашеных огурцов на зиму в банках холодным способом нужно выбрать не перезревшие и упругие плоды. Выкладываем овощи в глубокую миску и заливаем холодной водой, оставляем на 20 минут.
- Свежие листья смородины и вишни в проточной воде. Корни хрена очищаем от кожицы.
- Ополаскиваем листья хрена и соцветия укропа, встряхиваем от лишней жидкости.
- Дольки чеснока очищаем от шелухи и нарезаем тонкими пластинами.
- Промываем трехлитровые банки и в каждую емкость выкладываем слой огурцов, листьев, порезанный кусочками корень хрена, чеснок и укроп. В самом конце выкладываем зелень, чеснок и по маленькому кусочку острого перца.
- Смешиваем 200 грамм соли с фильтрованной водой из-под крана. Полученным рассолом заливаем каждую банку до самого верха.
- Подготовленными капроновыми крышками накрываем емкости и помещаем на хранение в холодное место. Желательно поставить плоские тарелки под каждую банку, поскольку в процессе брожения начнет выделяться рассол.
Готовые соленые огурцы будут прекрасно храниться в течение всей зимы.
Квашенные огурцы без уксуса
Огурцы, квашенные на зиму в банках холодным способом, по этому рецепту будем консервировать без добавления кислоты. Засоленные плоды получаются хрустящими и очень вкусными с приятным ароматом трав.
Ингредиенты:
- огурцы средние – 3 килограмма;
- листья хрена – 5 штук;
- соль каменная – по 1,5 столовой ложке на 1 литр воды;
- листья вишни – 15 штук;
- корень хрена;
- смородиновые листья – 15 штук;
- листья дуба – 10 штук;
- острый перец – 2 стручка.
Рецепт приготовления:
- Прежде чем приступить к засолке овощей, нужно предварительно залить их ледяной водой и оставить в таком виде на полчаса. Это нужно сделать для того, чтобы овощи в процессе засолки не вбирали в себя рассол из емкостей.
- Также промываем в проточной воде все необходимые пряности.
- Очищенный корень хрена нарезаем кусочками небольшого размера. Перец острый очищаем от перегородок и семян.
- Берем большую кастрюлю и выкладываем на самое дно несколько порезанных кусочков хрена и часть пряностей. Далее идет слой промытых огурцов и снова пряности. Все плоды и пряности перекладываем слоями, пока все ингредиенты не закончатся.
- Смешиваем необходимое количество кухонной соли с холодной фильтрованной водой. На две 3-х литровые банки нужно приготовить примерно 5 литров рассола.
- Заливаем огурцы в банках приготовленной жидкостью, чтобы она доходила до самого верха емкостей.
- Поверх овощей выкладываем плоскую тарелку, а сверху помещаем банку с водой. В таком виде оставляем на 3 дня.
- Спустя указанное время сливаем весь рассол в кастрюлю. Все пряности выбрасываем, а овощи промываем в проточной воде.
- Огурцы выкладываем в подготовленные банки и заливаем кипящим рассолом.
Укупориваем крышками, закатываем машинкой и помещаем на хранение в холодное место.
Соленые огурцы с водкой
Огурцы, квашенные на зиму в банках с добавлением водки можно подавать в качестве закуски на повседневном и на праздничном столе. Благодаря добавлению водки на поверхности рассола не будет образовываться плесень, а соленые огурцы прекрасно сохранятся до самой весны.
Ингредиенты:
- огурцы - 1,8 килограмма;
- соль кухонная – 4 ложки столовых;
- водка – 4 ложки столовых;
- листья смородины, хрена, вишни;
- укроп в соцветиях.
Рецепт приготовления:
- Подготавливаем банки, промываем их горячей водой. На самое дно помещаем половину подготовленных трав, далее выкладываем огурцы.
- В самом конце нужно выложить все оставшиеся специи.
- Необходимое количество соли насыпаем в каждую емкость и заливаем чистой водой по самое горлышко.
- Укупориваем банки подходящими крышками и помещаем в холодное место на трое суток.
- Спустя указанное время сливаем весь рассол. Добавляем по одной большой столовой ложке соли и заливаем чистую воду.
Добавляем в каждую банку по две ложки водки и повторно укупориваем крышками. Спустя две недели квашеные огурцы будут полностью готовы.
Рецепты приготовления квашеных огурцов на зиму в банках совсем несложные. Холодный способ поможет заготовить вкусные и хрустящие овощи, которые будут храниться на протяжении всей зимы.
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А вы любите квашеные огурцы? 2
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Мария / 09.09.18 00:25А можно добавлять чеснок во втором рецепте? Я также добавлю меньше острого перца, поскольку мой слабый желудок не выдерживает острой пищи.
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Евгения / 09.09.18 00:25Спасибо за такие интересные рецепты, я как раз хотела найти что-то подходящее без добавления уксуса. Буду постоянно ими пользоваться.