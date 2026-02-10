Эластичные и тонкие: рецепт идеальных блинов на Масленицу, которые точно получатся у всех

Делимся проверенным рецептом бездрожжевых блинов, которые готовятся легко и быстро.

С 16 по 22 февраля 2026 года в России отмечают Масленицу – неделю, когда дома пахнет тестом, сливочным маслом и свежими блинами. Это тот случай, когда рецепт нужен простой, понятный и универсальный: чтобы блины подходили и к красной рыбе, и к мясу, и к творогу, и к варенью.

Этот вариант – из категории "всегда удается". Тонкие, эластичные, без лишней возни и с правильной текстурой.

Рецепт блинов на Масленицу 

Ингредиенты:

  • 1 стакан молока

  • 1 стакан кипятка

  • 1 стакан муки

  • 2 яйца

  • Соль и сахар по вкусу

  • 3 столовые ложки подсолнечного масла

Все продукты – комнатной температуры. Это важно для структуры теста.

Пошаговое приготовление

Шаг 1. Основа
В глубокой миске взбить яйца с солью и сахаром. Не до пены, а до однородности.

Шаг 2. Молоко
Добавить стакан молока, перемешать венчиком.

Шаг 3. Мука
Просеять муку и постепенно ввести в смесь, тщательно размешивая. Тесто должно получиться гладким, без комочков.

Шаг 4. Кипяток
Аккуратно влить стакан кипятка тонкой струйкой, постоянно помешивая. Это делает блины более нежными и эластичными.

Шаг 5. Масло
Добавить подсолнечное масло и снова перемешать. Тесто должно быть достаточно жидким – по консистенции как питьевой йогурт.

Шаг 6. Выпекание
Разогреть сковороду, слегка смазать ее маслом только перед первым блином. Налить тесто половником, распределить тонким слоем. Жарить на среднем огне примерно 30–40 секунд с одной стороны и 20–30 секунд с другой.

Готовые блины складывать стопкой и при желании слегка смазывать сливочным маслом.

Почему эти блины универсальные

Благодаря кипятку и маслу в составе они получаются тонкими и гибкими. Их легко сворачивать в рулеты, конверты или мешочки. Они не рвутся и не пересушиваются.

Подходят для любых начинок:

  • слабосоленая рыба и сливочный сыр

  • курица с грибами

  • фарш с луком

  • творог с изюмом

  • сгущенка, мед, варенье

Это база, которая работает в любой версии – от классики до современных фуд-экспериментов.

Секреты и лайфхаки идеальных блинов

1. Не перебарщивать с мукой.
Если тесто густое, блины будут плотными. Лучше добавить немного горячей воды, чем лишнюю муку.

2. Дать тесту "отдохнуть".
10–15 минут перед жаркой делают структуру стабильнее.

3. Правильный огонь.
Слишком сильный – блины подгорают, слишком слабый – становятся сухими. Средний огонь – оптимален.

4. Сковорода имеет значение.
Лучше всего работает блинная или антипригарная сковорода с ровным дном.

5. Первый блин – не показатель.
Он регулирует температуру и количество теста. Со второго обычно начинается идеальная партия.

Немного о традициях Масленицы

Масленица – древний славянский праздник проводов зимы. Блины символизировали солнце: круглые, румяные, горячие. Их пекли каждый день недели, угощали соседей, родственников и гостей.

Блины подавали со сметаной, медом, маслом. В зажиточных домах – с осетриной и красной икрой, в крестьянских – с топленым маслом и творогом. Главный принцип – щедрость. Чем богаче стол, тем теплее считался будущий год.

Сегодня традиция осталась прежней: собрать близких за одним столом. И блины – лучший повод это сделать.

