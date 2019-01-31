Красивый и очень вкусный салат из пекинской капусты и курицы
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Категория:
салат
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Время приготовления:
1 час
Ингредиенты
- пекинская капуста
- куриное филе
- соус «Цезарь»
- сыр пармезан
- сухарики
- оливковое масло
- листья салата
- специи
Салат из пекинской капусты с курицей – это очень красивое и вкусное блюдо, которое порадует всех членов семьи. Это возможность не просто вкусно пообедать, но еще сохранить фигуру и насытить организм витаминами. Остается лишь выбрать подходящий для себя вариант и найти немного свободного времени, чтобы освоить новый рецепт.
Салат Цезарь с пекинской капустой
Простой и бюджетный вариант известного всем блюда. Такой салат можно приготовить за очень короткое время и подать его на праздничный стол или во время романтического ужина.
Ингредиенты:
- 300 г пекинской капустой;
- 200 г куриного филе;
- 150 г соуса «Цезарь»;
- 100 г сыра пармезана;
- 100 г сухариков;
- около 50 мл оливкового масла;
- чеснок (можно молотый);
- листья салата.
Рецепт приготовления:
- Куриное филе промываем под проточной водой и снимаем прозрачную пленку. Отвариваем мясо в подсоленной воде на среднем огне до готовности.
- Ждем, когда курица полностью остынет и «разбираем» руками ее на волокна. Или же нарезаем мясо острым тонким ножом небольшими квадратиками.
- Пекинскую капусту заранее очищаем от земли и возможной грязи. Обсушиваем ее на кухонном полотенце и нарезаем соломкой.
- Сыр натираем на крупной или на мелкой терке. Окончательный выбор зависит от личностных предпочтений – на вкус готового блюда это никак не повлияет.
- Сковороду с тонким дном ставим на маленький огонь и добавляем немного оливкового масла. Через несколько минут выдавливаем чеснок, добавляем нарезанный белый хлеб и обжариваем его на протяжении 5-7 минут. Периодически помешиваем содержимое.
- Ждем, когда сухари остынут. При необходимости выкладываем их на салфетку, чтобы впитался лишний жир.
- На тарелку выкладываем листья салата. Дальше идет пекинская капуста, слой куриного филе, посыпаем все сыром и добавляем сухарики. Заливаем салат соусом и при желании добавляем щепотку любимых специй.
Салат «Цезарь» из пекинской капусты и с курицей не просто красивый, но и очень вкусный. Для красоты можно добавить дольки помидоров черри или несколько кружочков болгарского перца.
«Пекинский» салат с кукурузой
Иногда хочется отказаться от каких-либо изысков на столе и приготовить простое и незатейливое блюдо. Самый быстрый вариант – приготовить салат из продуктов, которые практически всегда можно найти в холодильнике.
Ингредиенты:
- 250 г пекинской капусты;
- 200 г отварного куриного филе;
- 50 г перьев зеленого лука;
- 2 куриных яйца;
- 1 банка консервированной кукурузы (сладкой);
- майонез (сметана) добавляются по вкусу;
- специи добавляются по вкусу и по желанию.
Рецепт приготовления:
- Пекинскую капусту тщательно промываем под холодной водой, обсушиваем на кухонном полотенце. Нарезаем овощ небольшими полосками, ширина которых не должна превышать 7 мм.
- Измельчаем не только «кончики», но и сердцевину. Белая сочная часть не только нежная, но и добавит цвета любому блюду на обеденном столе.
- Помытый и просушенный лук нарезаем маленькими кольцам. Смешиваем его с китайской капустой в одной глубокой емкости. При желании заменяем стрелки лука любой другой зеленью.
- Куриные яйца отвариваем в подсоленной воде около 10 минут после закипания. Сливаем жидкость и дожидаемся полного остывания. Нарезаем яйца кубиками или трем на крупной терке. Можно также использовать перепелиные яйца, но только в большем количестве.
- Открываем кукурузу и аккуратно сливаем жидкость. Для красивого и очень вкусного салата из пекинской капусты и с курицей, лучше всего подойдут маленькие и нежные зернышки. Поэтому стоит купить качественную консервацию у проверенного производителя.
- Куриную грудку (или другую «мягкую» часть без кожицы) отвариваем на медленном огне до готовности. На это зачастую уходит не больше получаса. Мясо получается намного вкуснее, если опустить его в кипяток.
- Остужаем отварную грудку хотя бы до комнатной температуры. Измельчаем ее острым тонким ножом на маленькие кусочки произвольной формы. Также их можно «рвать» руками.
- Смешиваем все продукты в глубокой емкости и перемешиваем деревянной лопаткой. Добавляем специи по вкусу, а в конце заправляем майонезом. Снова все тщательно перемешиваем.
- Вместо жирной заправки (если хочется сделать блюдо диетическим) используется низкокалорийная сметала или живой йогурт без добавок и подсластителей.
- Салат с китайской капустой, куриным мясом и кукурузой получается невероятно нежным, вкусным и красивым. Благодаря овощу блюдо становится одновременно сочным и хрустящим.
Но рекомендуется подавать такое блюдо сразу после приготовления (в общем салатнике или порционно), пока «зеленая нарезка» не потеряла свой товарный и привлекательный вид.
«Экзотический» салат с яблоками
Яблоки можно купить в супермаркетах в любое время года. Поэтому не стоит терять возможность приготовить питательное и полезное блюдо для всей семьи, которое никого не сможет оставить равнодушным.
Ингредиенты:
- 5 листков пекинской капусты;
- 2 куриных яйца (или 4-5 перепелиных);
- 1 большое яблоко с кислинкой;
- 1 копченая куриная грудка;
- щепотка соли;
- растительное масло.
Рецепт приготовления:
- Листья пекинской капусты тщательно промываем под проточной водой, обсушиваем на кухонном полотенце. Обязательно осматриваем их и при необходимости удаляем все подгнившие места.
- Берем острый нож и нарезаем капусту тонкими полосками. Это рекомендуется делать примерно за 10-15 минут до подачи, чтобы листья не успели завянуть и потерять свою «кудрявость».
- Яйца отвариваем в подсоленной воде ровно 8 минут после закипания. Перепелиные яйца готовятся быстрее. Сливаем жидкость и стараемся как можно аккуратнее снять скорлупу.
- Нарезаем мелкими кубиками. Еще один вариант – натереть белок и желтки на крупной терке.
- Копченую куриную грудку также нарезаем небольшими кусочками. В данной ситуации можно использовать как вареное, так и запеченное диетическое мясо.
- Яблоко хорошо промываем под краном и обсушиваем на бумажном полотенце. Разрезаем плод на две части и извлекаем сердцевину со всеми косточками. Для этого лучше всего использовать специальный нож.
- Фрукт нарезаем небольшими кубиками. Срезать кожуру не рекомендуется, так как в ней содержится много полезных микроэлементов и за счет этого очень вкусный салат из пекинской капусты с курицей станет еще красивее.
- Все продукты соединяем в глубокой миске. Заправляем все солью и оливковым маслом. Тщательно перемешиваем деревянной лопаткой (ложкой) и ставим в холодильник на четверть часа.
- По истечении указанного времени перекладываем салат на порционные тарелки. Для красоты можно использовать сервировочное кольцо. Еще один вариант – использовать обычную салатницу.
Такое блюдо отлично сочетается с вареной картошкой или гречкой. Поэтому это подходящий вариант обеда для тех, кто следит за своей фигурой и беспокоиться о здоровье желудка и всего организма.
Секрет вкусного домашнего майонеза
Салат из пекинской капусты с курицей чаще всего заправляется майонезом. Но купленный соус в магазине сложно назвать полезным, да и вкус чаще всего оставляет желать лучшего.
Поэтому хозяйкам, которые хотят приготовить красивое и очень вкусное блюдо, рекомендуется знать, как правильно приготовить домашнюю заправку. Для этого достаточно посмотреть короткое, но познавательное видео.
Полезная и вкусная еда – это не роскошь, а жизненная необходимость. Из самых простых продуктов можно приготовить невероятный обед, который запомниться всем гостям и жителям дома.
Особенность красивого и очень вкусного салата из пекинской капусты с курицей в том, что его легко приготовить в любое время года. И на это не придется тратить слишком много времени и сил. Так что все остаются в выигрышном положении.
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А какой рецепт вам понравился больше? 3
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Мария / 01.02.19 00:07Готовили похожий салат с китайской капустой и кукурузой. Только ко всему названному в рецепте добавили еще желтых помидоров и оранжевый болгарский перец (зернышки из него удалять не обязательно). Получилось очень вкусно, а главное – сытно. Кстати, салат заправлялся домашним майонезом.
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Дарья / 01.02.19 00:06Салат с пекинской капустой и яблоком недавно готовил мой муж. Очень удивилась его выбору, но решила попробовать – чтобы не обидеть. Довольно необычный салат, хотя много съесть его не получиться. Думаю, что делали мы его не в последний раз.
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Яна / 01.02.19 00:05Очень люблю пекинскую капусту. Я ее даже в суп однажды добавляла – получилось очень неплохо. А вот «Цезарь» с ней ни разу не готовила. Нужно срочно исправить такую несправедливость и удивить своих близких.