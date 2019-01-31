Красивый и очень вкусный салат из пекинской капусты и курицы

Салат из пекинской капусты с курицей – это очень красивое и вкусное блюдо, которое порадует всех членов семьи. Это возможность не просто вкусно пообедать, но еще сохранить фигуру и насытить организм витаминами. Остается лишь выбрать подходящий для себя вариант и найти немного свободного времени, чтобы освоить новый рецепт.

Салат Цезарь с пекинской капустой

Простой и бюджетный вариант известного всем блюда. Такой салат можно приготовить за очень короткое время и подать его на праздничный стол или во время романтического ужина.

Ингредиенты:

300 г пекинской капустой;

200 г куриного филе;

150 г соуса «Цезарь»;

100 г сыра пармезана;

100 г сухариков;

около 50 мл оливкового масла;

чеснок (можно молотый);

листья салата.

Рецепт приготовления:

Куриное филе промываем под проточной водой и снимаем прозрачную пленку. Отвариваем мясо в подсоленной воде на среднем огне до готовности. Ждем, когда курица полностью остынет и «разбираем» руками ее на волокна. Или же нарезаем мясо острым тонким ножом небольшими квадратиками. Пекинскую капусту заранее очищаем от земли и возможной грязи. Обсушиваем ее на кухонном полотенце и нарезаем соломкой. Сыр натираем на крупной или на мелкой терке. Окончательный выбор зависит от личностных предпочтений – на вкус готового блюда это никак не повлияет. Сковороду с тонким дном ставим на маленький огонь и добавляем немного оливкового масла. Через несколько минут выдавливаем чеснок, добавляем нарезанный белый хлеб и обжариваем его на протяжении 5-7 минут. Периодически помешиваем содержимое. Ждем, когда сухари остынут. При необходимости выкладываем их на салфетку, чтобы впитался лишний жир. На тарелку выкладываем листья салата. Дальше идет пекинская капуста, слой куриного филе, посыпаем все сыром и добавляем сухарики. Заливаем салат соусом и при желании добавляем щепотку любимых специй.

Салат «Цезарь» из пекинской капусты и с курицей не просто красивый, но и очень вкусный. Для красоты можно добавить дольки помидоров черри или несколько кружочков болгарского перца.

«Пекинский» салат с кукурузой

Иногда хочется отказаться от каких-либо изысков на столе и приготовить простое и незатейливое блюдо. Самый быстрый вариант – приготовить салат из продуктов, которые практически всегда можно найти в холодильнике.

Ингредиенты:

250 г пекинской капусты;

200 г отварного куриного филе;

50 г перьев зеленого лука;

2 куриных яйца;

1 банка консервированной кукурузы (сладкой);

майонез (сметана) добавляются по вкусу;

специи добавляются по вкусу и по желанию.

Рецепт приготовления:

Пекинскую капусту тщательно промываем под холодной водой, обсушиваем на кухонном полотенце. Нарезаем овощ небольшими полосками, ширина которых не должна превышать 7 мм.

Измельчаем не только «кончики», но и сердцевину. Белая сочная часть не только нежная, но и добавит цвета любому блюду на обеденном столе.

Помытый и просушенный лук нарезаем маленькими кольцам. Смешиваем его с китайской капустой в одной глубокой емкости. При желании заменяем стрелки лука любой другой зеленью.

Куриные яйца отвариваем в подсоленной воде около 10 минут после закипания. Сливаем жидкость и дожидаемся полного остывания. Нарезаем яйца кубиками или трем на крупной терке. Можно также использовать перепелиные яйца, но только в большем количестве.

Открываем кукурузу и аккуратно сливаем жидкость. Для красивого и очень вкусного салата из пекинской капусты и с курицей, лучше всего подойдут маленькие и нежные зернышки. Поэтому стоит купить качественную консервацию у проверенного производителя.

Куриную грудку (или другую «мягкую» часть без кожицы) отвариваем на медленном огне до готовности. На это зачастую уходит не больше получаса. Мясо получается намного вкуснее, если опустить его в кипяток.

Остужаем отварную грудку хотя бы до комнатной температуры. Измельчаем ее острым тонким ножом на маленькие кусочки произвольной формы. Также их можно «рвать» руками.

Смешиваем все продукты в глубокой емкости и перемешиваем деревянной лопаткой. Добавляем специи по вкусу, а в конце заправляем майонезом. Снова все тщательно перемешиваем.

Вместо жирной заправки (если хочется сделать блюдо диетическим) используется низкокалорийная сметала или живой йогурт без добавок и подсластителей.

Салат с китайской капустой, куриным мясом и кукурузой получается невероятно нежным, вкусным и красивым. Благодаря овощу блюдо становится одновременно сочным и хрустящим.

Но рекомендуется подавать такое блюдо сразу после приготовления (в общем салатнике или порционно), пока «зеленая нарезка» не потеряла свой товарный и привлекательный вид.

«Экзотический» салат с яблоками

Яблоки можно купить в супермаркетах в любое время года. Поэтому не стоит терять возможность приготовить питательное и полезное блюдо для всей семьи, которое никого не сможет оставить равнодушным.

Ингредиенты:

5 листков пекинской капусты;

2 куриных яйца (или 4-5 перепелиных);

1 большое яблоко с кислинкой;

1 копченая куриная грудка;

щепотка соли;

растительное масло.

Рецепт приготовления:

Листья пекинской капусты тщательно промываем под проточной водой, обсушиваем на кухонном полотенце. Обязательно осматриваем их и при необходимости удаляем все подгнившие места.

Берем острый нож и нарезаем капусту тонкими полосками. Это рекомендуется делать примерно за 10-15 минут до подачи, чтобы листья не успели завянуть и потерять свою «кудрявость».

Яйца отвариваем в подсоленной воде ровно 8 минут после закипания. Перепелиные яйца готовятся быстрее. Сливаем жидкость и стараемся как можно аккуратнее снять скорлупу.

Нарезаем мелкими кубиками. Еще один вариант – натереть белок и желтки на крупной терке.

Копченую куриную грудку также нарезаем небольшими кусочками. В данной ситуации можно использовать как вареное, так и запеченное диетическое мясо.

Яблоко хорошо промываем под краном и обсушиваем на бумажном полотенце. Разрезаем плод на две части и извлекаем сердцевину со всеми косточками. Для этого лучше всего использовать специальный нож.

Фрукт нарезаем небольшими кубиками. Срезать кожуру не рекомендуется, так как в ней содержится много полезных микроэлементов и за счет этого очень вкусный салат из пекинской капусты с курицей станет еще красивее.

Все продукты соединяем в глубокой миске. Заправляем все солью и оливковым маслом. Тщательно перемешиваем деревянной лопаткой (ложкой) и ставим в холодильник на четверть часа.

По истечении указанного времени перекладываем салат на порционные тарелки. Для красоты можно использовать сервировочное кольцо. Еще один вариант – использовать обычную салатницу.

Такое блюдо отлично сочетается с вареной картошкой или гречкой. Поэтому это подходящий вариант обеда для тех, кто следит за своей фигурой и беспокоиться о здоровье желудка и всего организма.

Секрет вкусного домашнего майонеза

Салат из пекинской капусты с курицей чаще всего заправляется майонезом. Но купленный соус в магазине сложно назвать полезным, да и вкус чаще всего оставляет желать лучшего.

Поэтому хозяйкам, которые хотят приготовить красивое и очень вкусное блюдо, рекомендуется знать, как правильно приготовить домашнюю заправку. Для этого достаточно посмотреть короткое, но познавательное видео.

Полезная и вкусная еда – это не роскошь, а жизненная необходимость. Из самых простых продуктов можно приготовить невероятный обед, который запомниться всем гостям и жителям дома.

Особенность красивого и очень вкусного салата из пекинской капусты с курицей в том, что его легко приготовить в любое время года. И на это не придется тратить слишком много времени и сил. Так что все остаются в выигрышном положении.