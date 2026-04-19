Березовый сок, ревень и другие суперфуды: что добавить в свой рацион весной

Весной питание обычно меняется само по себе. После зимы хочется чего-то более свежего и легкого, и как раз в это время появляются сезонные продукты, которые сложно найти в другое время года.

Березовый сок, проростки, ревень, молодая зелень. Их ценность в том, что они свежие, сезонные и действительно закрывают часть потребностей организма после зимы.

Важно другое: у них короткий сезон. Через несколько недель многие из них просто исчезают.

Березовый сок





Один из самых обсуждаемых весенних продуктов. Его часто переоценивают, но и недооценивать не стоит.

Березовый сок – это в основном вода, но с небольшим количеством минералов: калий, магний, немного кальция. В нем также есть органические кислоты и природные сахара.

Главное его преимущество – натуральность. Он хорошо подходит как альтернатива сладким газировкам и помогает поддерживать водный баланс.

Что важно учитывать:

он не очищает организм сам по себе

эффект – в замене менее полезных напитков

Как лучше употреблять: свежим, без добавок. Хранится он недолго, поэтому покупать стоит небольшими объемами.

Проростки





Пророщенные семена – один из самых концентрированных продуктов по составу, который легко добавить в рацион.

Во время прорастания в зерне активируются ферменты, увеличивается содержание некоторых витаминов, особенно группы B и витамина C. Также проростки содержат антиоксиданты и клетчатку.

Чаще всего используют:

проростки брокколи

маш

пшеницу

редис

Как есть: добавлять в салаты, тосты, боулы, готовые блюда. Лучше не подвергать термической обработке – так сохраняется больше полезных веществ.

Ревень



Ревень – продукт с очень коротким сезоном, и его часто недооценивают.



Он содержит витамин C, калий и пищевые волокна. При этом у него низкая калорийность и выраженный кисловатый вкус, за счет которого он хорошо работает в десертах и легких блюдах.

Важно: листья ревеня не употребляются – в них содержится щавелевая кислота в высокой концентрации.

Как использовать:

ревень хорошо подходит для компотов, джемов, выпечки, а также для соусов к мясу или рыбе. Часто его комбинируют с чем-то сладким, чтобы сбалансировать вкус.

Молодая зелень



Весной появляется первая зелень – шпинат, руккола, щавель, молодая крапива.



Это простой способ добавить в рацион витамины и клетчатку.

Зелень содержит:

витамин C

фолаты

антиоксиданты

После зимы, когда в рационе было меньше свежих продуктов, это особенно актуально.

Как есть: в салатах, смузи, добавлять в горячие блюда в самом конце, чтобы сохранить текстуру и часть витаминов.