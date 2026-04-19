Березовый сок, ревень и другие суперфуды: что добавить в свой рацион весной

Собрали список продуктов, которые можно включить в свой весенний рацион буквально на несколько недель.
Весной питание обычно меняется само по себе. После зимы хочется чего-то более свежего и легкого, и как раз в это время появляются сезонные продукты, которые сложно найти в другое время года.
Березовый сок, проростки, ревень, молодая зелень. Их ценность в том, что они свежие, сезонные и действительно закрывают часть потребностей организма после зимы.
Важно другое: у них короткий сезон. Через несколько недель многие из них просто исчезают.
Березовый сок
Один из самых обсуждаемых весенних продуктов. Его часто переоценивают, но и недооценивать не стоит.
Березовый сок – это в основном вода, но с небольшим количеством минералов: калий, магний, немного кальция. В нем также есть органические кислоты и природные сахара.
Главное его преимущество – натуральность. Он хорошо подходит как альтернатива сладким газировкам и помогает поддерживать водный баланс.
Что важно учитывать:
- он не очищает организм сам по себе
- эффект – в замене менее полезных напитков
Как лучше употреблять: свежим, без добавок. Хранится он недолго, поэтому покупать стоит небольшими объемами.
Проростки
Пророщенные семена – один из самых концентрированных продуктов по составу, который легко добавить в рацион.
Во время прорастания в зерне активируются ферменты, увеличивается содержание некоторых витаминов, особенно группы B и витамина C. Также проростки содержат антиоксиданты и клетчатку.
Чаще всего используют:
- проростки брокколи
- маш
- пшеницу
- редис
Как есть: добавлять в салаты, тосты, боулы, готовые блюда. Лучше не подвергать термической обработке – так сохраняется больше полезных веществ.
Ревень
Ревень – продукт с очень коротким сезоном, и его часто недооценивают.
Он содержит витамин C, калий и пищевые волокна. При этом у него низкая калорийность и выраженный кисловатый вкус, за счет которого он хорошо работает в десертах и легких блюдах.
Важно: листья ревеня не употребляются – в них содержится щавелевая кислота в высокой концентрации.
Как использовать:
ревень хорошо подходит для компотов, джемов, выпечки, а также для соусов к мясу или рыбе. Часто его комбинируют с чем-то сладким, чтобы сбалансировать вкус.
Молодая зелень
Весной появляется первая зелень – шпинат, руккола, щавель, молодая крапива.
Это простой способ добавить в рацион витамины и клетчатку.
Зелень содержит:
- витамин C
- фолаты
- антиоксиданты
После зимы, когда в рационе было меньше свежих продуктов, это особенно актуально.
Как есть: в салатах, смузи, добавлять в горячие блюда в самом конце, чтобы сохранить текстуру и часть витаминов.