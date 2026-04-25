Как мы променяли фастфуд на котлету из супермаркета (и стали счастливее)

 246

Готовить перестало быть модно.

Наша жизнь на кухне (и вокруг нее) меняется так стремительно, что мы едва успеваем заметить. Вы еще помните времена, когда быстрый ужин – это доставка роллов или бургер, а домашняя еда – это полтора часа у плиты? Так вот, 2026 год поставил на этих привычках жирный крест. Сегодня главная любовь занятых людей – отдел готовой еды в любимом супермаркете. Рассказываем, как еда из магазина стала синонимом домашней, а фуд-корты и киоски с шаурмой оказались в глубоком кризисе.

Феномен новой домашней кухни

Честно признайтесь, сколько раз за последний месяц вы ужинали блюдом, которое было приготовлено не на вашей кухне, но с удовольствием съедено дома? По статистике, почти половина из нас (48%) делает это регулярно – хотя бы раз в месяц покупает готовые блюда в ритейле.

Фото: Freepik.com

Рынок готовой еды за год вырос почти на 18% и достиг космических масштабов. Но самое интересное – в том, что именно мы выбираем. Выяснилось, что мы жуткие консерваторы.

  • Царица стола – русская кухня. Именно она занимает 43% всех проданных порций. В лидерах – котлета по-киевски с нежным пюре (ее продажи взлетели на 60%!), винегрет, сытные каши и знакомые с детства супы. Мы хотим вкус маминой еды, но без многочасовой готовки и горы посуды.
  • Авантюризм по расписанию. При этом мы не прочь поэкспериментировать, но безопасно. Паназиатские блюда стали гастрономическим аттракционом: их продажи выросли на 37%, а японские рисовые треугольнички онигири стали хитом, потеснив привычные бутерброды. Идеальный вариант для тех, кто хочет попробовать новое, но не готов стоять у плиты ради экзотического соуса.

Почему это случилось?

Мы наконец-то массово разрешили себе делегировать рутину. Приготовление еды из обязанности превратилось в хобби для выходного дня. А в будни хотим качественную, понятную по составу еду, которая даст энергию и оставит время на себя, детей, спорт или книгу.

Фото: Freepik.com / @ArthurHidden

Почему закрывается любимый фастфуд-уголок

Пока полки супермаркетов ломятся от аппетитных контейнеров, привычная нам уличная еда и демократичные кафе переживают глубочайший кризис. Начало 2026 года эксперты назвали худшим для ресторанного рынка за 25 лет. Вы наверняка заметили это и сами: любимая кофейня с сэндвичами закрылась, а в бизнес-ланч соседнего кафе стало заходить подозрительно тихо.

Цифры отрезвляют. Количество заведений, прекративших существование, выросло на 31%.

  • Деньги имеют значение. Потребитель стал сверхчувствителен к цене. Средний чек в фастфуде вырос до 635 рублей, но число покупок при этом упало. Мы больше не готовы переплачивать за то, что можно найти дешевле и качественнее в другом месте.
  • Налоговый удар. В этом году для малого бизнеса изменился налоговый режим, и многим небольшим кафе стало просто невыгодно работать. Отсюда и лавина закрытий: рынок покидают самые уязвимые – одиночные точки, семейные пекарни, некрупные сети.
  • Великое переселение клиентов. И вот главный секрет: все эти люди не перестали есть. Они просто ушли… за готовой едой в супермаркеты! Как прямо заявляют ресторанные омбудсмены, у сетевых ритейлеров еда стала дешевле, стабильнее по качеству и зачастую вкуснее, чем в сотнях проходных кафе. Зачем стоять в очереди у киоска, если можно за три минуты взять в супермаркете ту же сытную котлету из охлажденного мяса и свежий салат, где под контроль попадает каждая калория?

Фото: Freepik.com / @lookstudio

Ваш новый сценарий идеального ужина

Мы вступаем в эпоху прагматичной и прекрасной еды как сервиса, где не нужно выбирать между вкусом и удобством. Вот несколько лайфхаков, как жить в этой новой реальности вкусно и без чувства вины:

  • Ревизия привычек. Вместо того чтобы рефлекторно открывать приложение доставки фастфуда, загляните в отдел готовой еды вашего супермаркета. Обратите внимание на состав: современные производители делают ставку на чистые этикетки, фермерские продукты и отсутствие усилителей вкуса. Вы удивитесь, но магазинный винегрет часто оказывается полезнее увешанного майонезом салата из кафе.
  • Апгрейд за две минуты. Готовая еда – это база. Купите запеченную куриную грудку, добавьте к ней горсть рукколы, помидорки черри и каплю трюфельного масла. Сервируйте на красивой тарелке, и никто не догадается, что вы не стояли у плиты.
  • Умный ЗОЖ. Если вы следите за питанием, ищите готовую еду с рассчитанным КБЖУ. Тренд на функциональное питание позволяет есть сбалансированно, не высчитывая граммы вручную. Это идеальный контроль без одержимости.
Редакция «Клео»

Редактор

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.