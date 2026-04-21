Смузи или сок: что на самом деле полезнее

Фрукты давно считаются базой "здорового питания". Но формат, в котором они попадают в рацион, имеет значение. Сок, смузи или целый фрукт – это не одно и то же, хотя кажется, что разница минимальная.

Последние исследования это подтверждают. Например, работа University of California, опубликованная в Frontiers in Nutrition, показала, что разные формы фруктов по-разному влияют на самочувствие и метаболические показатели.

Почему сок и смузи – это не одно и то же

Главное отличие – в структуре продукта.

Сок – это жидкость без клетчатки. В процессе отжима мякоть удаляется, и остается в основном вода, фруктовый сахар и часть витаминов.

Смузи – это измельченный целый фрукт. Клетчатка сохраняется, структура меняется, но состав остается ближе к исходному продукту.

Именно это влияет на то, как организм реагирует.

Что показали исследования



Как сообщает RidLife, в исследовании участвовали более 400 человек. Их разделили на группы в зависимости от того, как они чаще едят фрукты: в виде сока, смузи или в цельном виде.



Результаты получились достаточно показательные.

У тех, кто регулярно пил смузи:

чаще фиксировались нормальные показатели веса

реже встречались проблемы с уровнем сахара и холестерина

общее самочувствие оценивалось выше

Группа, которая делала ставку на соки, показала другие результаты. У них чаще наблюдались признаки метаболических нарушений, в том числе связанные с уровнем сахара в крови.

Важно: это не значит, что сок "вреден" сам по себе. Но его эффект отличается от смузи и цельных фруктов.

Почему смузи выигрывают

Все упирается в клетчатку.

Когда фрукт измельчается, его структура разрушается, но клетчатка остается. Это замедляет усвоение сахара и дает более стабильный уровень глюкозы в крови.

Плюс смузи лучше насыщают. Это снижает вероятность переедания и перекусов через короткое время.

Также в смузи сохраняется больше микронутриентов, включая витамин C и фолаты, которые участвуют в обменных процессах.

Что не так с соками

Основная проблема – быстрый сахар.

Даже если это 100% сок без добавок, в нем практически нет клетчатки. Сахар усваивается быстрее, уровень глюкозы в крови поднимается резко.

Плюс соки хуже насыщают. Стакан сока выпить проще, чем съесть несколько фруктов, из которых он сделан. В итоге можно незаметно получить больше сахара, чем планировалось.

А как насчет цельных фруктов





Цельные фрукты остаются самым сбалансированным вариантом.

Они содержат:

клетчатку

витамины

воду

И требуют времени на пережевывание, что тоже влияет на чувство насыщения.

По результатам исследований они показывают стабильные показатели, хотя иногда немного уступают смузи по некоторым параметрам.

Как включать смузи и соки в рацион

Полностью отказываться от соков не обязательно. Важно понимать их роль.

Смузи можно использовать как полноценный перекус или легкий прием пищи. Лучше сочетать фрукты с белком или жирами – например, добавлять йогурт, орехи или семена.

С соками стоит быть аккуратнее:

не пить их на голодный желудок

не делать их основой рациона

ограничивать объем

Идеальный вариант – не больше одного небольшого стакана в день.