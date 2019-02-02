Готовим в домашних условиях очень вкусные роллы
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Категория:
суши
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Время приготовления:
1 час
Ингредиенты
- красная рыба
- рис
- водоросли Нори
- огурцы
- мягкий сыр
Это классическое японское блюдо уже давно завоевавшее наши сердца. Прежде чем приступать к приготовлению ролл в домашних условиях, необходимо ознакомиться с простыми правилами. После ознакомления с теорией процесса, закрепляем полученную информацию на практике, приготовив простое и вкусное изысканное блюдо по одному из предлагаемых в данной подборке рецептов с фото.
Важной составляющей успеха в получении вкусного блюда, является подготовка необходимого инвентаря.
Кроме того, важно еще и правильно выбрать все продукты, входящие в состав роллов, о чем также мы приведем краткую информацию в данном материале. Освоив приготовление этого модного блюда, вы всегда сможете встретить гостей, что называется «по высшему разряду», прослыв не только радушной, но и умелой хозяйкой.
Что потребуется
Сразу приведем общий перечень продуктов, которые необходимо приобрести:
- рис;
- соус «Васаби»;
- соевый соус;
- рисовый уксус;
- листы прессованных водорослей Нори;
- имбирь маринованный.
Кроме того, для облегчения процесса приготовления роллов, понадобится еще и специальный бамбуковый коврик.
Выбор основных ингредиентов для роллов
Рис для роллов лучше приобретать специальный, перечислять сорта нет смысла, их достаточное количество, который отличается быстротой приготовления, рассыпчатыми и липкими свойствами одновременно. Но прекрасно подойдет и обычный кубанский круглозерный.
Соус Васаби предпочтительней готовить в домашних условиях из порошка, тем более что времени этот процесс практически не займет, надо лишь развести порошок водой.
Прессованные водоросли Нори бывают трех сортов, А, В и С, свой выбор лучше остановить на категории А. В этом случае вы получите не хрупкие, а эластичные листы, причем с приятным характерным ароматом.
Правильный выбор листов водорослей позволит получить всегда очень вкусные роллы в домашних условиях с любыми начинками, а также приготовленными по проверенным рецептам с фото.
Приготовление риса
Так как во всех рецептах рис отваривается одинаково, то в данном разделе мы опишем как это сделать правильно и в дальнейшем будем на этот процесс ссылаться.
Если не удалось приобрести специальный рис, то используем обычный круглый. Количество необходимого риса для приготовления в каждом конкретном случае производится с учетом соотношения: 1, 5 стакана риса на 1 стакан воды.
Отваривать рис также следует выполняя несколько простых правил:
- промываем в нескольких сменах воды, их должно быть не менее 7;
- заливаем рис расчетным количеством воды, закрываем крышкой;
- доводим до кипения, убавляем огонь, варим 10 минут;
- огонь выключаем, крышку не открываем, кладем сверху салфетку и оставляем еще на 10 минут.
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Пояснения к рецептам
Во всех приведенных рецептах мы будем указывать используемые продукты, кроме тех, что уже перечислили в общем перечне для всех роллов.
Кроме того, не будет описываться и общая для всех роллов подача, непременными атрибутами которой являются:
- соевый соус;
- Васаби;
- маринованный имбирь.
При подаче обращаем внимание еще и на то, что такое изысканное блюдо следует подавать на красивой тарелке.
Роллы с минимальным классическим набором ингредиентов
Понадобится:
- красная малосоленая рыба;
- рис;
- водоросли Нори;
- огурцы;
- сыр мягкий.
Приготовление:
- Пока рис отваривается с соблюдением выше перечисленных правил, подготавливаем заправку. Для заправки смешиваем 4 ст. л рисового уксуса, 2 ч. л соли и столько же сахара, немного подогреваем для лучшего растворения ингредиентов.
- Рис отвариваем до готовности, после того как он немного постоял под крышкой и дошел до нужной кондиции, добавляем к нему заправку и перемешиваем его деревянной или силиконовой лопаткой.
- Обматываем коврик для роллов пищевой пленкой в несколько слоев для прочности. Это необходимо для удобства использования коврика, а также для простоты ухода за ним после приготовления блюда.
- Подготавливаем продукты для наполнения роллов, приготавливаемых по данному рецепту с фото, длинными тонкими полосками нарезаем огурец, красную рыбу и сыр. В домашних условиях приготовить роллы также можно и с крабовыми палочками.
- Если длина подготовленных продуктов соответствует ширине листа Нори, то выкладываем их по одной полоске, в противном случае, состыкуем несколько полосок продуктов до получения необходимой длины.
- Укладываем половину листа Нори, разрезанного предварительно, на бамбуковый коврик, равномерным слоем выкладываем рис, слегка его уплотняя. От края листа отступаем 1 см, заполняем рисом половину листа.
- Чтобы рис не прилипал к рукам, смачиваем их в растворе соевого соуса и воды.
- Укладываем все подготовленные ингредиенты, сворачиваем ролл при помощи коврика, полученную «колбаску» уплотняем.
- Аналогичным образом готовим и ролл «наизнанку», рисом наверх. Для чего укладываем рис прямо на коврик, положив рядом лист Нори, чтобы ориентироваться по размерам.
- Сверху укладываем лист из водорослей Нори, на него кладем начинку и сворачиваем ролл, затем обваливаем его в заранее обжаренном кунжуте.
Роллы нарезаем острым ножом, смоченным в соевом растворе, подаем к столу.
Роллы «Филадельфия»
Понадобится:
- красная рыба;
- мягкий сливочный сыр;
- семга малосоленая или другая красная рыба;
- огурцы.
Приготовление:
- Отвариваем рис по всем правилам, поливаем заранее приготовленной заправкой из рисового уксуса, соли и сахара. На 2 ст. л уксуса берем столько же воды, смешиваем с 2 ст. л сахара и 2 ч. л соли, растворяем и поливам горячий настоявшийся рис, перемешиваем.
- Подготавливаем бамбуковый коврик, кладем на него половину квадратика Нори, матовой стороной вверх, соответственно глянцевая сторона укладывается на коврик.
- Смочив руки в воде (желательно готовить роллы в перчатках), набираем рис, примерно 160 г для одной «колбаски» из которой получится ровно 8 роллов «Филадельфия». Продолжаем процесс приготовления по данному рецепту с фото в домашних условиях.
- Распределяем рис так, чтобы он полностью заполнил всю поверхность листа водорослей и на 3 см еще свисал на коврик.
- Слегка уплотняем рис, прижимая его к листу Нори, переворачиваем всю конструкцию наизнанку, слой риса у нас получился внизу.
- На лист водорослей выдавливаем две «колбаски» сливочного сыра посередине листа, используя кулинарный мешок.
- С противоположной от вас стороны сыра, укладываем ломтики огурца, нарезанные предварительно.
- Закручиваем ролл, уплотняем, придавая форму с использованием коврика.
- Сверху на ролл выкладываем красную рыбу, нарезанную заранее тонкими полосками, еще раз все тщательно уплотняем, чтобы ролл хорошо держал форму, а также для того, чтобы сыр при нарезании не вытекал.
- Нарезать роллы следует очень острым ножом, также можно приобрести специальный нож для роллов, обязательно смачиваем его водой.
- Сначала разрезаем посередине, затем каждую половину еще раз посередине и завершающая процедура, делим каждый кусочек пополам.
- Укладываем роллы на красивую тарелку и подаем к столу.
Роллы Калифорния
Понадобится:
- крабовые палочки;
- майонез;
- огурцы;
- икра мойвы.
Приготовление:
- Точное количество ингредиентов не указывается, ориентируемся сами, делая расчет на количество риса, которого для одного большого ролла требуется 140 г.
- Отвариваем рис, заправляем заправкой из рисового уксуса, кстати, на крайний случай, если нет под рукой рисового соуса, то для домашних роллов можно использовать натуральный яблочный уксус.
- Подготавливаем начинку для роллов Калифорния, для чего нарезаем мелкими кубиками крабовые палочки, смешиваем их с небольшим количеством майонеза так, чтобы они не были им залиты.
- Нарезаем длинными ломтиками промытые огурцы.
- На коврик с пищевой пленкой укладываем половину листа водорослей шершавой стороной вверх, на него укладываем 140 г риса, в среднем, чуть больше или чуть меньше.
- Смачиваем руки, распределяем рис равномерным слоем по всей поверхности, не доложив сверху один сантиметр, а снизу захватив рисом 1 см полоски без водорослей, выкладывая прямо на коврик.
- Уплотняем слой риса, переворачиваем свободной стороной с рисом на верх.
- На лист водорослей выкладываем 30 – 35 г крабовой начинки, с противоположной от себя стороны укладываем рядом с ней 20 г огурцов, распределяя ломтики равномерно.
- Подтягиваем лист водорослей к себе так, чтобы от края коврика он отступал не более, чем на 1 см, такие «мелочи» самым непосредственным образом сказываются на качестве приготавливаемого ролла.
- Сворачиваем большой ролл «Калифорния», приподнимая и закручивая его край вместе с ковриком, придаем ему плотную квадратную форму. Согласно данному рецепту с фото, обильно облепливаем ролл икрой, нарезаем на 8 частей, подаем к столу, приготовление в домашних условиях увенчалось успехом!
Роллы горячие
В домашних условиях также вполне можно приготовить любой вид горячих роллов, предлагаем два наиболее популярных рецепта.
Роллы, запеченные с лососем и крабовыми палочками
Понадобится:
- лосось или другая красная рыба;
- сыр «Филадельфия»;
- огурцы;
- зеленый лук;
- сладкий соус Унаги или Терияки.
Для «шапочки»:
- майонез;
- чеснок;
- сыр;
- крабовые палочки.
Приготовление:
- Сразу приготовим соус для «шапочек» на роллы, для чего смешиваем в приготовленной емкости майонез, совсем небольшое количество чеснока и побольше сыра. Все ингредиенты берите «на глаз», ориентируясь на свой вкус.
- Далее, отвариваем рис, смешиваем его с уксусной заправкой, перемешиваем.
- Укладываем лист Нори на коврик, обмотанный пищевой пленкой, матовой стороной вверх, раскладываем тонким слоем рис.
- Выкладываем начинку для роллов, сначала посередине рисового слоя выкладываем сыр «Филадельфия» или любой более дешевый вариант творожного сыра.
- Рядом с сыром укладываем тонкие ломтики огурца, ломтики рыбы, сворачиваем ролл при помощи коврика, уплотняем.
- Нарезаем ролл на 8 частей, укладываем на противень с пергаментом, смоченным водой.
- Сверху на каждый ролл укладываем по одной ложке соуса и ставим в максимально разогретую духовку не более, чем на 7 минут.
- Поливаем роллы сладким коричневым соусом и подаем к столу.
Роллы «Темпура»
Понадобится:
- креветки;
- мука;
- масло растительное для обжаривания;
- соус Спайси;
- панировочные сухари Панко;
- сливочный сыр.
Приготовление:
- Раскладываем лист Нори на подготовленный бамбуковый коврик целиком, на 2 / 3 площади выкладываем подготовленный заранее рис, свободную поверхность листа водорослей оставляем сверху от себя.
- На середину рисового слоя выдавливаем полоску сливочного сыра, рядом распределяем две – три полоски соуса Спайси, укладываем сверху на сыр и соус отваренные креветки. Кстати, чтобы креветки при отваривании выровнялись, их можно предварительно надеть на деревянные шпажки.
- Сворачиваем плотный ролл, свободную часть листа смачиваем водой, чтобы еще раз обернуть ролл и оба края листа водорослей склеились между собой.
- Муку смешиваем с водой так, чтобы получился жидкий кляр, обваливаем в нем ролл, затем сразу выкладываем в рядом стоящую емкость с сухарями Панко, обваливаем в сухарях и обжариваем в разогретом фритюре до золотистой корочки.
Нарезаем горячие роллы, приготовленные по лучшему рецепту с фото в домашних условиях, подаем к столу.
Роллы с крабовыми палочками
Понадобится:
- крабовые палочки;
- авокадо;
- огурец;
- тунец малосоленый.
Приготовление:
- У себя на кухне вы вполне можете, при нехватке времени, не стараться сделать роллы максимально профессионально, можно их приготовить и «на скорую руку».
- Итак, отвариваем рис, смешиваем его с уксусным соусом, можно использовать яблочный.
- Многие при домашнем приготовлении боятся, что у них не получится перевернуть Нори вместе с рисом, поэтому выкладывают слой риса, а сверху кладут лист водорослей, можно поступить и так, для домашних роллов это не существенно.
- Сверху на лист водорослей выкладываем тонкие ломтики авокадо, огурца и целые крабовые палочки, сворачиваем ролл, как обычно.
- Сверху на ролл выкладываем тонкие полоски тунца, уплотняем, придавая форму при помощи коврика. Со временем обращаться с этим вспомогательным предметом, бамбуковым ковриком, вы будете все более уверенно, почувствовав, насколько он упрощает процесс приготовления ролл.
- Нарезаем большой ролл с крабовыми палочками на 8 частей, подаем к столу. При желании можно дополнительно украсить блюдо с роллами, приготовленное в домашних условиях по данному рецепту с фото, например, выложив рядом с ними омлет и икру летучей рыбы, подаем все к столу.
На самом деле мир ролл невероятно разнообразен, а их приготовление увлекательный творческий процесс. Для начала можно освоить самые простые и популярные рецепты, а дальше совершенствовать свое мастерство, узнавая новые варианты приготовления, и создавая свои. На первых порах может у вас роллы не будут столь красивы, как у профессионалов, но вкусными они будут в любом случае!
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Рима / 01.02.19 19:11Люблю удивлять своих гостей и домашних, давно собиралась начать освоение приготовления этой модной еды, есть некоторые опасения насчет того, не опасно ли это, ведь сырая рыба! Ну прям не знаю, с другой стороны, все едят, да там еще вроде предусмотрен антимикробный ингредиент. Еще буду думать, но в любом случае, информация понравилась, статья очень информативная, все подробно описано, и рецепты интересные, спасибо.
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Сергей / 01.02.19 19:11А у меня друг все время готовит у себя дома для семьи и друзей разнообразные роллы, как к нему не придешь, обязательно отведаешь роллы. Чувствую, что у меня тоже зреет желание заняться этим делом, видимо от него и заразился. Да тут еще вашу подборку просмотрел, в общем, начну, пожалуй, с Филадельфии, завтра же закуплюсь всем необходимым. Спасибо за «толчок».