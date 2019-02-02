Готовим в домашних условиях очень вкусные роллы

Это классическое японское блюдо уже давно завоевавшее наши сердца. Прежде чем приступать к приготовлению ролл в домашних условиях, необходимо ознакомиться с простыми правилами. После ознакомления с теорией процесса, закрепляем полученную информацию на практике, приготовив простое и вкусное изысканное блюдо по одному из предлагаемых в данной подборке рецептов с фото.

Важной составляющей успеха в получении вкусного блюда, является подготовка необходимого инвентаря.

Кроме того, важно еще и правильно выбрать все продукты, входящие в состав роллов, о чем также мы приведем краткую информацию в данном материале. Освоив приготовление этого модного блюда, вы всегда сможете встретить гостей, что называется «по высшему разряду», прослыв не только радушной, но и умелой хозяйкой.

Что потребуется

Сразу приведем общий перечень продуктов, которые необходимо приобрести:

рис;

соус «Васаби»;

соевый соус;

рисовый уксус;

листы прессованных водорослей Нори;

имбирь маринованный.

Кроме того, для облегчения процесса приготовления роллов, понадобится еще и специальный бамбуковый коврик.

Выбор основных ингредиентов для роллов

Рис для роллов лучше приобретать специальный, перечислять сорта нет смысла, их достаточное количество, который отличается быстротой приготовления, рассыпчатыми и липкими свойствами одновременно. Но прекрасно подойдет и обычный кубанский круглозерный.

Соус Васаби предпочтительней готовить в домашних условиях из порошка, тем более что времени этот процесс практически не займет, надо лишь развести порошок водой.

Прессованные водоросли Нори бывают трех сортов, А, В и С, свой выбор лучше остановить на категории А. В этом случае вы получите не хрупкие, а эластичные листы, причем с приятным характерным ароматом.

Правильный выбор листов водорослей позволит получить всегда очень вкусные роллы в домашних условиях с любыми начинками, а также приготовленными по проверенным рецептам с фото.

Приготовление риса

Так как во всех рецептах рис отваривается одинаково, то в данном разделе мы опишем как это сделать правильно и в дальнейшем будем на этот процесс ссылаться.

Если не удалось приобрести специальный рис, то используем обычный круглый. Количество необходимого риса для приготовления в каждом конкретном случае производится с учетом соотношения: 1, 5 стакана риса на 1 стакан воды.

Отваривать рис также следует выполняя несколько простых правил:

промываем в нескольких сменах воды, их должно быть не менее 7;

заливаем рис расчетным количеством воды, закрываем крышкой;

доводим до кипения, убавляем огонь, варим 10 минут;

огонь выключаем, крышку не открываем, кладем сверху салфетку и оставляем еще на 10 минут.

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Пояснения к рецептам

Во всех приведенных рецептах мы будем указывать используемые продукты, кроме тех, что уже перечислили в общем перечне для всех роллов.

Кроме того, не будет описываться и общая для всех роллов подача, непременными атрибутами которой являются:

соевый соус;

Васаби;

маринованный имбирь.

При подаче обращаем внимание еще и на то, что такое изысканное блюдо следует подавать на красивой тарелке.

Роллы с минимальным классическим набором ингредиентов

Понадобится:

красная малосоленая рыба;

рис;

водоросли Нори;

огурцы;

сыр мягкий.

Приготовление:

Пока рис отваривается с соблюдением выше перечисленных правил, подготавливаем заправку. Для заправки смешиваем 4 ст. л рисового уксуса, 2 ч. л соли и столько же сахара, немного подогреваем для лучшего растворения ингредиентов. Рис отвариваем до готовности, после того как он немного постоял под крышкой и дошел до нужной кондиции, добавляем к нему заправку и перемешиваем его деревянной или силиконовой лопаткой. Обматываем коврик для роллов пищевой пленкой в несколько слоев для прочности. Это необходимо для удобства использования коврика, а также для простоты ухода за ним после приготовления блюда. Подготавливаем продукты для наполнения роллов, приготавливаемых по данному рецепту с фото, длинными тонкими полосками нарезаем огурец, красную рыбу и сыр. В домашних условиях приготовить роллы также можно и с крабовыми палочками. Если длина подготовленных продуктов соответствует ширине листа Нори, то выкладываем их по одной полоске, в противном случае, состыкуем несколько полосок продуктов до получения необходимой длины. Укладываем половину листа Нори, разрезанного предварительно, на бамбуковый коврик, равномерным слоем выкладываем рис, слегка его уплотняя. От края листа отступаем 1 см, заполняем рисом половину листа. Чтобы рис не прилипал к рукам, смачиваем их в растворе соевого соуса и воды. Укладываем все подготовленные ингредиенты, сворачиваем ролл при помощи коврика, полученную «колбаску» уплотняем. Аналогичным образом готовим и ролл «наизнанку», рисом наверх. Для чего укладываем рис прямо на коврик, положив рядом лист Нори, чтобы ориентироваться по размерам. Сверху укладываем лист из водорослей Нори, на него кладем начинку и сворачиваем ролл, затем обваливаем его в заранее обжаренном кунжуте.

Роллы нарезаем острым ножом, смоченным в соевом растворе, подаем к столу.

Роллы «Филадельфия»

Понадобится:

красная рыба;

мягкий сливочный сыр;

семга малосоленая или другая красная рыба;

огурцы.

Приготовление:

Отвариваем рис по всем правилам, поливаем заранее приготовленной заправкой из рисового уксуса, соли и сахара. На 2 ст. л уксуса берем столько же воды, смешиваем с 2 ст. л сахара и 2 ч. л соли, растворяем и поливам горячий настоявшийся рис, перемешиваем.

Подготавливаем бамбуковый коврик, кладем на него половину квадратика Нори, матовой стороной вверх, соответственно глянцевая сторона укладывается на коврик.

Смочив руки в воде (желательно готовить роллы в перчатках), набираем рис, примерно 160 г для одной «колбаски» из которой получится ровно 8 роллов «Филадельфия». Продолжаем процесс приготовления по данному рецепту с фото в домашних условиях.

Распределяем рис так, чтобы он полностью заполнил всю поверхность листа водорослей и на 3 см еще свисал на коврик.

Слегка уплотняем рис, прижимая его к листу Нори, переворачиваем всю конструкцию наизнанку, слой риса у нас получился внизу.

На лист водорослей выдавливаем две «колбаски» сливочного сыра посередине листа, используя кулинарный мешок.

С противоположной от вас стороны сыра, укладываем ломтики огурца, нарезанные предварительно.

Закручиваем ролл, уплотняем, придавая форму с использованием коврика.

Сверху на ролл выкладываем красную рыбу, нарезанную заранее тонкими полосками, еще раз все тщательно уплотняем, чтобы ролл хорошо держал форму, а также для того, чтобы сыр при нарезании не вытекал.

Нарезать роллы следует очень острым ножом, также можно приобрести специальный нож для роллов, обязательно смачиваем его водой.

Сначала разрезаем посередине, затем каждую половину еще раз посередине и завершающая процедура, делим каждый кусочек пополам.

Укладываем роллы на красивую тарелку и подаем к столу.

Роллы Калифорния

Понадобится:

крабовые палочки;

майонез;

огурцы;

икра мойвы.

Приготовление:

Точное количество ингредиентов не указывается, ориентируемся сами, делая расчет на количество риса, которого для одного большого ролла требуется 140 г.

Отвариваем рис, заправляем заправкой из рисового уксуса, кстати, на крайний случай, если нет под рукой рисового соуса, то для домашних роллов можно использовать натуральный яблочный уксус.

Подготавливаем начинку для роллов Калифорния, для чего нарезаем мелкими кубиками крабовые палочки, смешиваем их с небольшим количеством майонеза так, чтобы они не были им залиты.

Нарезаем длинными ломтиками промытые огурцы.

На коврик с пищевой пленкой укладываем половину листа водорослей шершавой стороной вверх, на него укладываем 140 г риса, в среднем, чуть больше или чуть меньше.

Смачиваем руки, распределяем рис равномерным слоем по всей поверхности, не доложив сверху один сантиметр, а снизу захватив рисом 1 см полоски без водорослей, выкладывая прямо на коврик.

Уплотняем слой риса, переворачиваем свободной стороной с рисом на верх.

На лист водорослей выкладываем 30 – 35 г крабовой начинки, с противоположной от себя стороны укладываем рядом с ней 20 г огурцов, распределяя ломтики равномерно.

Подтягиваем лист водорослей к себе так, чтобы от края коврика он отступал не более, чем на 1 см, такие «мелочи» самым непосредственным образом сказываются на качестве приготавливаемого ролла.

Сворачиваем большой ролл «Калифорния», приподнимая и закручивая его край вместе с ковриком, придаем ему плотную квадратную форму. Согласно данному рецепту с фото, обильно облепливаем ролл икрой, нарезаем на 8 частей, подаем к столу, приготовление в домашних условиях увенчалось успехом!

Роллы горячие

В домашних условиях также вполне можно приготовить любой вид горячих роллов, предлагаем два наиболее популярных рецепта.

Роллы, запеченные с лососем и крабовыми палочками

Понадобится:

лосось или другая красная рыба;

сыр «Филадельфия»;

огурцы;

зеленый лук;

сладкий соус Унаги или Терияки.

Для «шапочки»:

майонез;

чеснок;

сыр;

крабовые палочки.

Приготовление:

Сразу приготовим соус для «шапочек» на роллы, для чего смешиваем в приготовленной емкости майонез, совсем небольшое количество чеснока и побольше сыра. Все ингредиенты берите «на глаз», ориентируясь на свой вкус.

Далее, отвариваем рис, смешиваем его с уксусной заправкой, перемешиваем.

Укладываем лист Нори на коврик, обмотанный пищевой пленкой, матовой стороной вверх, раскладываем тонким слоем рис.

Выкладываем начинку для роллов, сначала посередине рисового слоя выкладываем сыр «Филадельфия» или любой более дешевый вариант творожного сыра.

Рядом с сыром укладываем тонкие ломтики огурца, ломтики рыбы, сворачиваем ролл при помощи коврика, уплотняем.

Нарезаем ролл на 8 частей, укладываем на противень с пергаментом, смоченным водой.

Сверху на каждый ролл укладываем по одной ложке соуса и ставим в максимально разогретую духовку не более, чем на 7 минут.

Поливаем роллы сладким коричневым соусом и подаем к столу.

Роллы «Темпура»

Понадобится:

креветки;

мука;

масло растительное для обжаривания;

соус Спайси;

панировочные сухари Панко;

сливочный сыр.

Приготовление:

Раскладываем лист Нори на подготовленный бамбуковый коврик целиком, на 2 / 3 площади выкладываем подготовленный заранее рис, свободную поверхность листа водорослей оставляем сверху от себя. На середину рисового слоя выдавливаем полоску сливочного сыра, рядом распределяем две – три полоски соуса Спайси, укладываем сверху на сыр и соус отваренные креветки. Кстати, чтобы креветки при отваривании выровнялись, их можно предварительно надеть на деревянные шпажки. Сворачиваем плотный ролл, свободную часть листа смачиваем водой, чтобы еще раз обернуть ролл и оба края листа водорослей склеились между собой. Муку смешиваем с водой так, чтобы получился жидкий кляр, обваливаем в нем ролл, затем сразу выкладываем в рядом стоящую емкость с сухарями Панко, обваливаем в сухарях и обжариваем в разогретом фритюре до золотистой корочки.

Нарезаем горячие роллы, приготовленные по лучшему рецепту с фото в домашних условиях, подаем к столу.

Роллы с крабовыми палочками

Понадобится:

крабовые палочки;

авокадо;

огурец;

тунец малосоленый.

Приготовление:

У себя на кухне вы вполне можете, при нехватке времени, не стараться сделать роллы максимально профессионально, можно их приготовить и «на скорую руку». Итак, отвариваем рис, смешиваем его с уксусным соусом, можно использовать яблочный. Многие при домашнем приготовлении боятся, что у них не получится перевернуть Нори вместе с рисом, поэтому выкладывают слой риса, а сверху кладут лист водорослей, можно поступить и так, для домашних роллов это не существенно. Сверху на лист водорослей выкладываем тонкие ломтики авокадо, огурца и целые крабовые палочки, сворачиваем ролл, как обычно. Сверху на ролл выкладываем тонкие полоски тунца, уплотняем, придавая форму при помощи коврика. Со временем обращаться с этим вспомогательным предметом, бамбуковым ковриком, вы будете все более уверенно, почувствовав, насколько он упрощает процесс приготовления ролл. Нарезаем большой ролл с крабовыми палочками на 8 частей, подаем к столу. При желании можно дополнительно украсить блюдо с роллами, приготовленное в домашних условиях по данному рецепту с фото, например, выложив рядом с ними омлет и икру летучей рыбы, подаем все к столу.

На самом деле мир ролл невероятно разнообразен, а их приготовление увлекательный творческий процесс. Для начала можно освоить самые простые и популярные рецепты, а дальше совершенствовать свое мастерство, узнавая новые варианты приготовления, и создавая свои. На первых порах может у вас роллы не будут столь красивы, как у профессионалов, но вкусными они будут в любом случае!