Кус-кус - что это за крупа и как ее готовить

Любители полезной пищи все чаще задаются вопросом, в чем состоит польза и вред кус-куса, а также, что это за крупа и как ее готовить.

Кус-кус – что это за крупа

Изначально кус-кус появился на территории Северной Африки - Берберские племена стали первыми, кто попробовал кус-кус. Однако что это за крупа и как ее готовить интересует нынешнее поколение по всему миру.

Вскоре крупа попала в такие государства как Тунис, Марокко, Алжир, Ливия. В наши дни приобрести кус-кус можно во многих магазинах, расположенных по всему миру.

Крупа обладает приятным вкусом, а также содержит в себе огромное количество полезных веществ.

Технологический процесс, связанный с изготовлением кус-куса, в настоящее время остался таким же, что и в давние времена. Чтобы получить крупу, необходимо смочить водой такие зерна:

манка;

пшеница;

рис и др.

К полученной массе нужно добавить муки и перемешать внутри сита. Встряхивать крупу необходимо до того момента, пока не получатся крепкие комки - это и будет тот самый кус-кус.

Кус-кус является необычной пищей - при получении зерен участвуют разные виды круп, но традиционным вариантом является сочетание пшенки и манки.

Польза и вред кус-кус для организма

Как готовить кус-кус мы расскажем ниже, но для начала разберемся, в чем же польза этой крупы.

Польза кус-куса состоит в следующем:

высокое содержание витаминов группы В оказывает положительное воздействие на весь организм. Повышается жизненный тонус, укрепляется иммунитет, пропадает хроническое недомогание и усталость, плохое настроение, налаживается сон;

полезные вещества в крупе благоприятно влияют на желудочно-кишечный тракт, устраняют запоры и диарею;

улучшается мозговая деятельность;

восстанавливается водно-солевой баланс;

способствует укреплению сердечной мышцы;

более чем на 65 процентов состоит из медленных углеводов, что сопровождается долгим насыщением, тем самым позволяя человеку избавиться от лишнего веса;

увеличивается уровень гемоглобина, так как продукт богат на содержание меди. Данный элемент важен также, как и железо, для постоянного образования клеток крови;

снижает уровень холестерина;

позволяет сохранить молодость кожи и избежать раннего появления седых волос. Если постоянно принимать в пищу кус-кус, можно получить блестящую и крепкую шевелюру;

защищает суставы от заболеваний;

содержащиеся в крупе филлохиноны способствуют снижению риска возникновения остеопороза, позволяют быстрее усвоить кальций, предотвращают появление почечных камней;

вещества в составе крупы позволяют вырабатывать женские половые гормоны;

имеет в своем составе фолиевую кислоту, которая полезна при вынашивании ребенка.

Помимо пользы крупа обладает и вредными свойствами:

может проявляться в виде индивидуальной непереносимости, пищевой аллергической реакции на пшеницу и другие злаковые культуры, содержащиеся в кус-кусе. Прежде чем покупать крупу, важно ознакомиться с ее составом;

больные диабетом, а также страдающие от проблем с щитовидной железой, должны аккуратно употреблять данный продукт, так он может усилить болезненный эффект. Рекомендуется перед употреблением проконсультироваться с доктором;

люди, которые страдают избыточным весом, также должны с осторожностью употреблять кус-кус, так как он очень калорийный. Можно сочетать его с овощами, куриным мясом, морепродуктами и пр. Не стоит есть вместе со сладкой пищей, мясными полуфабрикатами, в противном случае можно набрать лишний вес.

Согласно указанным условиям, крупа действительно может негативно отразиться на здоровье человека. Другие категории лиц могут спокойно употреблять продукт и сочетать его с другой пищей.

Как правильно готовить и сколько варить

Данный вид крупы является универсальным продуктом с неярко выраженным собственным вкусом. Но она может подчеркивать и усиливать вкус других продуктов, которые находятся в сочетании с ней. Многие люди интересуются рецептами с кус-кус, а также как готовить его на гарнир.

Конечно же, главным вопросом является – сколько варить кус-кус, чтобы в дальнейшем использовать его в блюдах. Крупу нужно залить горячей водой, либо добавить к кипящей соленой воде и отключить огонь. После этого выдержать кус-кус под крышкой 5 минут.

Есть 2 варианта пропорций для варки крупы:

1 стакан кус-куса на 2 стакана воды - если вы хотите мягкий и нежный кус-кус. 1 стакан кус-куса на 1 стакан воды - если желаете получить более рассыпчатую и жесткую кашу.

Для варки в кастрюле необходимо:

В кастрюлю заливаем 2 стакана воды. Доводим до кипения на сильном огне. Выключаем огонь и добавляем половину ч.л. соли. Далее в закипевшую и отключенную воду мы добавляем 1 стакан кус-куса. Накрываем крышкой и оставляем запариваться на 5 минут. В готовую кашу вносим кусочек масла (сливочного), перемешиваем и подаем к столу. Бытует мнение, что крупу готовят вместе с рыбой, мясом или овощами. А в настоящее время кус-кус можно совмещать с орехами, сухими и свежими фруктами, морепродуктами. Некоторые хотят знать, как приготовить кус-кус, чтобы в нем сохранились все полезные свойства. Ответ на этот вопрос – готовить на пару. Это один из рецептов с кус-кус, который будет полезен для людей с противопоказаниями по употреблению крупы.

Считается, что большая часть населения Магриба питается в основном данным продуктом. На территории этих государств готовят его очень часто по рецептам с кус-кус, добавляя лишь различные соусы, специи и добавки. Это важное блюдо с внушительной пользой, которое должно быть на каждом праздничном застолье.

Часто используют рецепты с кус-кус для приготовления свадебного блюда, а именно, сочетая крупу с бараниной, нутом, изюмом и вареными яйцами. Кроме этого, существуют и десертные блюда, например, с гранатом, финиками, миндалем или халвой.

Как выбрать крупу и где ее хранить

Помимо интересующего вопроса, сколько варить и как приготовить кус-кус, интересуют и правила выбора крупы. Необходимо следовать советам:

покупать кус-кус в целостной упаковке;

в составе продукта должны быть злаки и вода;

рекомендуется покупать крупу, приготовленную из цельнозерновой твёрдой пшеницы.

Для хранения необходимо выбирать сухое и прохладное место в герметичной емкости.

Чтобы избежать появления вредных насекомых в контейнер где находятся злаки, нужно положить немного лавровых листьев.

Рецепты из кус-кус

Любители злаков хотят знать, как можно приготовить кус-кус очень вкусно и сколько его варить при этом.

Пошагово:

Взять глубокую чугунную кастрюлю. Засыпать один стакан злаковых, затем хорошо промыть. Хороший кус-кус после 2-3 промывок уже очищается. Залить крупу кипяченой водой в том количестве, которое указано в том или ином рецепте. Обычно вода и крупа добавляться в пропорции 3:1. Затем нужно плотно прикрыть крышкой и варить около 5-10 минут. Добавить соль, сливочное масло по вкусу.

Как отмечалось выше, полезным блюдом станет кус-кус на пару, поэтому многим пригодится знать, как готовить крупу в мультиварке.

Кус-кус в мультиварке со свининой

Стоит рассмотреть интересный вариант приготовления злака со свининой при помощи мультиварки.

Необходимо подготовить следующие продукты:

кус-кус крупа – 1 стакан (200-250 грамм);

свиная вырезка – 0,5 кг;

морковь среднего размера – 2 шт.;

лук большого размера – 2 шт.;

чеснок – 1 зубчик;

соль – по вкусу;

кориандр – по вкусу.

Процесс приготовления:

Крупу нужно промыть и положить равномерно на дно мультиварки. До того, как выкладывать свинину в чащу, ее нужно обжарить на сковородке до образования золотистой корочки. Потом добавить немного воды и потушить, пока она не приготовится. После этого мясо нужно достать и положить сверху кус-куса, заняться подготовкой овощей. Почистить лук, чеснок и морковь. Морковь нужно порезать соломкой или же натереть на терке. Лук покрошить в виде кубиков размером около 0,5 см, а чеснок подавить, используя нож. Лук, морковь и раздавленный чеснок необходимо обжарить на сковороде на том масле, где готовилось ранее мясо. Овощи будут готовы, когда обретут полупрозрачный вид. Затем необходимо положить их в мультиварку и залить водой до того момента, когда разница между уровнем воды и продуктами будет примерно 4 сантиметра. На мультиварке нужно включить режим «тушения» либо «пароварка», при наличии. Время приготовления – от 10 до 15 минут.

Таким образом, кус-кус может быть в таком сочетании, как с мясом, рыбой, овощами, морскими продуктами, так и со сладостями, выступая в роли десерта. Каждый выбирает то, что хочет, ориентируясь на собственные предпочтения.

Кстати, в некоторых магазинах продается уже подверженный паровой обработке кус-кус, который не нужно готовить, а достаточно залить горячей водой, добавить сок от лимона и понравившиеся приправы.

Мы разобрались что это за крупа, как ее готовить и в чем польза кус-кус. А в каком рецепте использовать крупу - решать вам.