Солим капусту на зиму в ведре, чтобы была хрустящей

По количеству витаминов и микроэлементов, капуста лидирует в зимнее время. В квашеном виде она особенно полезна. Как правило, ее заготавливают впрок. У каждой хозяйки есть свои секреты, как посолить капусту на зиму в ведре, чтобы была хрустящей. С ней можно приготовить множество вкусных блюд: солянку, щи, винегрет, начинку для пирожков и многое другое. Не говоря о том, что по сути, это готовый к употреблению салат, не подвергающийся термической обработке.

Основные правила подготовки

Лучше всего подходит эмалированное ведро. Его нужно хорошо вымыть с пищевой содой и просушить. Затем подготовить вилки белокочанной капусты. Посмотреть, чтобы на них не было гнилых листьев. Практически в каждом рецепте присутствует морковь, отдать предпочтение сладким и сочным сортам.

Ну и о главном компоненте. Если не хотите на выходе получить мягкий и невкусный продукт, запомните – йодированная соль не подходит. Только обычная каменная.

Посолить капусту на зиму в ведре несложно, но хочется, чтобы она была хрустящей. На заметку хозяйкам совет от кулинаров – добавить немного тертого хрена.

Технология засолки капусты

Тех, кто только осваивает мастерство заготовок, наверняка заинтересует – как посолить капусту на зиму в ведре, чтобы была хрустящей. Традиционный метод остался неизменным. Главное не игнорировать ряд основных правил:

Вымыть кочан, снять с него пару верхних слоев листьев, они понадобятся для укладки на дно ведра и для укрытия капусты сверху. Кочаны нашинковать острым ножом или специальным приспособлением на тонкие полоски. Уложить в ведро слоями, каждый из них пересыпать солью и утрамбовать. Заполнять емкость под завязку не стоит, потребуется место для рассола, который будет вытекать во время брожения. Поверх заготовки нужно положить цельные капустные листы, на них марлю и деревянный круг, затем гнет. Процесс засолки проходит при комнатной температуре. Оптимальной считается от +18 до + 23° С. Образовавшаяся пена, свидетельствует о начале брожения. Ее удаляем. Дважды в день в капусте необходимо делать проколы до самого дна деревянной палочкой. Давая выйти газам. Как только прекратится выделение пены, и рассол станет прозрачным, капуста готова к употреблению. Хранить ее нужно в холодильнике, погребе или на балконе, если речь о зимнем периоде. Можно оставить в ведре, или разложить по стеклянным банкам.

Рецепты засолки капусты

Существует множество способов, как посолить капусту на зиму в ведре. Основная задача добиться того, чтобы она была хрустящей. В классическом варианте помимо главного компонента, моркови и соли ничего не нужно. Но есть и другие, с добавлением пряностей, овощей и ягод. Впрочем, обо всем по порядку.

Классический вариант

Ингредиенты:

капуста – 10 кг;

морковь – 200 г;

соль – 200 г.

Приготовление:

Очищаем вилки капусты от вялых листьев, режем на 4 части.

Шинкуем капусту тонкими полосками.

Подготавливаем морковь, вымываем, очищаем, измельчаем на терке.

Смешиваем овощи в тазу. Затем, предварительно застелив дно ведра цельными капустными листьями. Перекладываем их в емкость слоями, каждый пересыпая солью.

Плотно утрамбовываем, сверху снова покрываем листьями, укрываем марлей. Кладем тарелку, на нее гнет.

Каждый день протыкаем капусту деревянной палочкой насквозь, давая выйти образовавшимся газам.

Через три дня, закуска готова. Все сделать правильно, поможет рецепт с фото.

Засолка капусты с корнем хрена

Закуска по этому рецепту получается очень вкусной. Кроме того, процесс не отнимет у хозяйки много времени, да и ингредиенты можно купить в любом магазине. Количество продуктов рассчитано на 10-литровое ведро.

Ингредиенты:

капуста – 8 кг;

морковь – 400 г;

каменная соль – 240 г;

корень хрена – 50 г.

Приготовление:

Емкость для засолки тщательно вымываем, дезинфицируем, обдаем кипятком, для устранения в ведре патогенной микрофлоры.

Корень хрена чистим, ополаскиваем, нарезаем небольшими ломтиками, выкладываем на дно ведра. Сверху накрываем капустными листьями. Подготавливаем капусту, удаляем кочерыжку, шинкуем.

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Подготовленную морковь измельчаем на терке, соединяем с капустой.

Пересыпаем солью, мнем руками, чтобы она дала немного сока. Овощи складываем в ведро, утрамбовываем, накрываем капустными листами. Кладем деревянную доску, сверху гнет. (Подойдет 3-х литровая банка с водой).

Содержимое убираем в прохладное место.

Ежедневно протыкаем капусту. Образовавшуюся на поверхности пену снимаем. Пренебрегать этим действием нельзя, иначе заготовка испортится.

Для полного завершения процесса потребуется 10 дней. Солить капусту на зиму по этому рецепту, одно удовольствие. Закуска получается невероятно вкусной и хрустящей.

Капуста в рассоле

В каждом доме из поколения в поколение передаются рецепты засолки в ведре. Хотите, чтобы закуска была хрустящей, попробуйте холодный метод закваски.

Ингредиенты:

капуста;

морковь;

перец черный горошком;

поваренная соль;

сахар;

лавровый лист;

вода фильтрованная.

Приготовление:

Для удобства, разрезаем вилок на 4 части, удаляем кочерыжку, шинкуем тонкими ломтиками.

Предварительно очищенную морковь пропускаем через терку.

Складываем слоями в кадку овощи, каждый раз пересыпая приправами. Чтобы она была хрустящей, не мнем ее.

Для приготовления рассола наливаем в емкость, охлажденную кипяченую воду, добавляем соль и сахарный песок. Хорошо перемешиваем, заливаем жидкостью капусту, утрамбованную в ведре.

Накрываем марлей, на деревянную поверхность ставим гнет Следим за тем, чтобы рассол покрывал капусту полностью.

Оставляем на 3 дня, ежедневно прокалываем заготовку по два-три раза в день, выпуская скопившийся воздух. Образовавшуюся пену убираем, марлю стираем без мыла.

Вкусная закуска готова, можно подавать к столу прямо так, или заправить луком, подсолнечным маслом и небольшим количеством уксуса.

Капуста с ягодами

Сейчас узнаем, как солить капусту на зиму с клюквой и брусникой. Сделать это можно традиционным способом и с добавлением рассола.

Ингредиенты:

капуста – 10 кг;

морковь – 200 г;

клюква и брусника – по 200 г;

соль – 200 г.

Приготовление:

Аккуратно в ведре укладываем слоями овощи с ягодами. В этом случае не утрамбовываем, чтобы не раздавить их.

Пересыпаем солью.

Производим закладку продуктов так, чтобы капустный слой был последним.

Сверху, как во всех вариантах, накрываем засолку цельными листьями.

Эту рецептуру можно немного изменить, залив рассолом. В остальном, принцип действия аналогичен первому. Каждый решит для себя сам, как солить капусту на зиму. В зависимости от личных предпочтений.

Засолка капусты с яблоками

Этот рецепт смело можно назвать деликатесным. Для его приготовления понадобится самый обычный перечень продуктов.

Ингредиенты:

капуста – 10 кг;

морковь – 1 кг;

яблоки – 2 кг (количество можно менять в большую или меньшую сторону, по вкусу);

соль – 200 г.

Приготовление:

Снимаем верхние листья с кочанов, удаляем кочерыжку.

Острым ножом шинкуем тонкими полосками.

Очищенную морковь трем на крупной терке, можно просто нарезать соломкой.

С яблок вырезаем сердцевину, удаляем кости и перегородки, режем ломтиками.

Выкладываем в эмалированное ведро цельные листья, слегка присыпанные солью. Капусту смешиваем с морковью, солим, мнем до появления первого сока.

Утрамбовываем в емкость, верхним слоем раскладываем яблоки.

Повторяем действия до тех пор, пока не заполним ведро. Оставляем немного места для выделения сока.

Сверху прикрываем капустными листьями.

Осталось накрыть марлей, положить тарелку и поставить груз.

Приготовленную по этому рецепту с фото капусту, нужно обязательно протыкать ножом, чтобы не было прогорклого вкуса. И по мере образования пены, удалять ее. Через пять дней, когда рассол станет прозрачным, закуска полностью готова к употреблению. Приятного аппетита.

Следуйте примеру наших потомков, делайте запасы на зиму, особое внимание уделяя засолке капусты.

Регулярное употребление этого продукта, способствует укреплению иммунитета и стабилизации процесса пищеварительной системы. Питайтесь правильно и с удовольствием. Будьте здоровы!