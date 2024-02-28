Как приготовить вкусную и сочную форель в духовке

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Луна в декабре Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Терапевт Драпкина рассказала об опасности жира на животеТерапевт Драпкина рассказала об опасности жира на животе Минтруд озвучил размеры пособий по беременности и уходу за ребенком в 2025 годуМинтруд озвучил размеры пособий по беременности и уходу за ребенком в 2025 году На 54-м году жизни умер актер из "Реальных пацанов" и "Интернов" Павел МаркинНа 54-м году жизни умер актер из "Реальных пацанов" и "Интернов" Павел Маркин Бывший партнер Бузовой по шоу "Дом-2" Меньщиков пожаловался на вонючие матрасыБывший партнер Бузовой по шоу "Дом-2" Меньщиков пожаловался на вонючие матрасы

Лента новостей

Четверг 7 марта

11:36Разбившая лоб Гузеева задрала ногу в гипсе после падения 10:40Хирург Свиридов оценил восстановление носа бывшей жены Аршавина в 2,5 млн рублей 09:49Гороскоп для женщины Девы на май 2024 года 08:055 секретов идеальной яичницы: превратите обычный завтрак в кулинарный шедевр 06:04Поликарпов день 7 марта: традиции и народные приметы 03:08"Красота Лилии": женская притча для мудрых мыслей 00:03Трендовые сочетания цветов в одежде весной 2024 года 20:36Психолог Бартон рассказал, как строить взаимоотношения в семье и воспитывать детей 17:05Экс-судья шоу "МастерШеф" Глинская сообщила, что родила мертвого ребенка 16:21Пугачева ответила Михайлову после его критики в адрес уехавших из РФ артистов 16:03Врачи нашли у бывшей участницы "Дома-2" Захаровой тромб в головном мозге 15:00Сыгравший в "Гарри Поттере" Дамблдора актер Гэмбон лишил наследства мать своих детей 14:38Гороскоп на май 2024 года для женщины Лев 13:05Актриса Ходченкова показала стройную фигуру на фото для поклонников 11:22Юлия Пересильд заявила, что российские мамы неидеальны из-за мироустройства 10:43Гороскоп на май 2024 года для женщины Рак 10:21Волгоградские волонтеры спасают слепого лебедя после инсульта 09:2178-летний Петросян издали следит за трехлетним сыном 06:34Принц Уильям проигнорировал вопрос журналистов о состоянии Кейт Миддлтон 05:07Как очистить сосуды в домашних условиях: пять простых, но действенных методов 03:08Наталья Водянова вышла на подиум в рамках Недели моды в Париже 00:12Лопес раскрыла, что Аффлек хранил их любовные письма в браке с экс-женой 00:02К чему снятся лошади женщине: толкования сновидений в разных сонниках 21:45Гороскоп для женщины Близнецы на май 2024 года 20:50Отец Жанны Фриске возмутился правилами воспитания 11-летнего внука Платона 18:30"Имей совесть": сын впервые рассказал об отношениях со Жванецким 18:01Актер из фильма "Битва за Москву" Валерий Юрченко умер в Крыму 17:27Лариса Долина полностью отказалась от одежды иностранных брендов 16:35Агата Муцениеце показала идиллию с экранным мужем на съемках фильма "Колотун" 15:24Киркоров не смог добиться снижения налога на свою квартиру через суд 13:04Анастасия Волочкова рассказала, что не отмечает праздник 8 марта 12:16Буланова вспомнила, как гадалка предупредила ее о неудачном втором браке 11:19Орбакайте выступит на концерте к 8 марта в Кремле 10:18Папарацци опубликовали первое фото Кейт Миддлтон после операции 10:17Самойлова и Джиган признались, что планируют стать родителями в пятый раз 08:39Стало известно о телефонном разговоре Миддлтон и Маркл после выхода скандальной книги "Финал" 06:33Появление Марии Шараповой на неделе моды в Париже впечатлило Ксению Собчак 03:19Появились фото особняка Тейлор Свифт за 17 миллионов долларов 00:16Прячущийся от журналистов Леонардо Ди Каприо попал на камеры вместе с семьей 20:19DJ Smash стал отцом во второй раз 18:09Приехавшая в Москву Орнелла Мути рассказала об особенной атмосфере в России 17:37Киркоров отказался общаться с журналистами после выступления в Москве 17:26Жмет новая обувь? 5 простых способов растянуть обувь в домашних условиях 17:02Беременную жену Хайдарова госпитализировали на фоне разбирательств в клинике 16:44Mash сообщил о подготовке к заседанию об освобождении Ефремова по УДО 16:06Алла Пугачева обратилась к поклонникам после вечеринки на яхте 15:30Джастин Тимберлейк публично признался в любви жене после скандала с Бритни Спирс 15:10Петросян вышел на связь с поклонниками после операции и пошутил над своей травмой 14:15Какого числа начинается Ураза Байрам в 2024 году: дата праздника, его история и традиции 13:51Что будет, если приседать каждый день: польза и вред упражнений, советы по правильной технике выполнения
1370
800
true

Как приготовить вкусную и сочную форель в духовке

Как приготовить вкусную и сочную форель в духовке

Вы узнаете, как приготовить вкусную и сочную форель с лимоном и специями. Это простой рецепт ресторанного блюда в духовке у себя дома.

Хотите порадовать себя и своих родных изысканным ужином, но не хватает времени на долгие приготовления? Форель, запеченная в духовке, станет вашим спасением! Это блюдо не только вкусное и сочное, но и очень простое в приготовлении. Справится даже начинающая хозяйка, а Клео.ру вам в этом поможет.

Ингредиенты

  • форель (целая или стейки) – 1 кг;
  • лимон – 1 шт.;
  • оливковое масло – 2 ст. л.;
  • соль, перец – по вкусу;
  • специи для рыбы (по желанию).


Пошаговый рецепт

Подготовим рыбу:

  • Если используете целую форель, очистите ее от чешуи, выпотрошите и удалите жабры. Хорошо промойте под проточной водой.
  • Стейки форели просто промойте и обсушите бумажными полотенцами.

Замаринуем:

  • Натрите рыбу солью, перцем и специями.
  • Сбрызните лимонным соком и оставьте мариноваться на 15-20 минут.

Запекаем:

  • Разогрейте духовку до 180°C.
  • Выложите рыбу на противень, застеленный фольгой или пергаментом.
  • Сверху положите несколько ломтиков лимона.
  • Заверните фольгу конвертом (для целой рыбы) или просто накройте стейки.
  • Запекайте 20-30 минут (время зависит от размера рыбы).

Подаем:

  • Готовую форель аккуратно переложите на тарелку.
  • Украсьте зеленью, свежими овощами или дольками лимона.
  • Подавайте с любимым гарниром или соусом.


Полезные советы

  • Чтобы сделать вкус рыбы еще более насыщенным, можно добавить в маринад ароматные травы (розмарин, тимьян, базилик).
  • Для получения хрустящей корочки перед запеканием смажьте рыбу оливковым маслом.
  • Готовность рыбы можно проверить, проткнув ее зубочисткой. Если она выходит легко, значит форель готова.
  • Не передержите рыбу в духовке, иначе она станет сухой.


Итог

Форель, запеченная в духовке, это не только вкусное, но и полезное блюдо. Она богата витаминами, минералами и Омега-3 жирными кислотами, которые необходимы для нашего здоровья. Приготовив форель по этому простому рецепту, вы сможете порадовать себя и близких настоящим ресторанным ужином!

28 февраля 2024, 10:42
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Татьяна Веселова

Как покрасить яйца куркумой на Пасху 2024

Как покрасить яйца куркумой на Пасху 2024
Хотите покрасить яйца на Пасху натуральными красителями? В этой статье вы простой способ покрасить яйца куркумой, а также советы по получению идеального золотистого цвета.

Как вкусно приготовить красную чечевицу: оригинальные рецепты первых и вторых блюд

Как вкусно приготовить красную чечевицу: оригинальные рецепты первых и вторых блюд
Красная чечевица — это вкусный, сытный и полезный продукт. Она богата белком, клетчаткой и витаминами. В этой статье вы найдете простые рецепты из красной чечевицы.

Секреты вкуснейших жареных пирожков на кефире

Секреты вкуснейших жареных пирожков на кефире
Жареные пирожки на кефире — это не только вкусный, но и простой в приготовлении ужин. В этой статье вы найдете простой рецепт пирожков с разными начинками.

7 способов сделать блины менее калорийными

7 способов сделать блины менее калорийными
Несколько хитростей, чтобы вкуснейшее блюдо весны стало чуть менее опасным для фигуры

Жареная говяжья печень с луком на сковороде: рецепт

Жареная говяжья печень с луком на сковороде: рецепт
В этой статье мы поделимся простым и вкусным рецептом говяжьей печени с луком на сковороде.

Кижуч в духовке: 5 рецептов сочной и вкусной рыбы

Кижуч в духовке: 5 рецептов сочной и вкусной рыбы
Кижуч — это вкусная и полезная красная рыба, из которой можно приготовить множество вкусных блюд. В этой статье мы поделимся 5 рецептами приготовления кижуча в духовке, которые помогут вам порадовать своих близких вкусным и сочным ужином.

Выбор читателей

23/01ВтрБари Алибасов женился в седьмой раз 23/01ВтрКейт Миддлтон после операции не имеет возможности видеться с детьми 23/01ВтрКогда свадьба, когда дети? Как реагировать на назойливые вопросы 26/01ПтнТренер по финансам Темченко рассказал, как не тратить деньги на ненужные вещи 26/01ПтнРазводится с женой? Маликов намекнул на разлад в семье 25/01ЧтвИсточник People назвал реабилитацию Кейт Миддлтон уроком для всех