Как приготовить вкусную и сочную форель в духовке

Хотите порадовать себя и своих родных изысканным ужином, но не хватает времени на долгие приготовления? Форель, запеченная в духовке, станет вашим спасением! Это блюдо не только вкусное и сочное, но и очень простое в приготовлении. Справится даже начинающая хозяйка, а Клео.ру вам в этом поможет.

Ингредиенты

форель (целая или стейки) – 1 кг;

лимон – 1 шт.;

оливковое масло – 2 ст. л.;

соль, перец – по вкусу;

специи для рыбы (по желанию).





Пошаговый рецепт

Подготовим рыбу:

Если используете целую форель, очистите ее от чешуи, выпотрошите и удалите жабры. Хорошо промойте под проточной водой.

Стейки форели просто промойте и обсушите бумажными полотенцами.

Замаринуем:

Натрите рыбу солью, перцем и специями.

Сбрызните лимонным соком и оставьте мариноваться на 15-20 минут.

Запекаем:

Разогрейте духовку до 180°C.

Выложите рыбу на противень, застеленный фольгой или пергаментом.

Сверху положите несколько ломтиков лимона.

Заверните фольгу конвертом (для целой рыбы) или просто накройте стейки.

Запекайте 20-30 минут (время зависит от размера рыбы).

Подаем:

Готовую форель аккуратно переложите на тарелку.

Украсьте зеленью, свежими овощами или дольками лимона.

Подавайте с любимым гарниром или соусом.





Полезные советы

Чтобы сделать вкус рыбы еще более насыщенным, можно добавить в маринад ароматные травы (розмарин, тимьян, базилик).

Для получения хрустящей корочки перед запеканием смажьте рыбу оливковым маслом.

Готовность рыбы можно проверить, проткнув ее зубочисткой. Если она выходит легко, значит форель готова.

Не передержите рыбу в духовке, иначе она станет сухой.





Итог

Форель, запеченная в духовке, это не только вкусное, но и полезное блюдо. Она богата витаминами, минералами и Омега-3 жирными кислотами, которые необходимы для нашего здоровья. Приготовив форель по этому простому рецепту, вы сможете порадовать себя и близких настоящим ресторанным ужином!