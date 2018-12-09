Квашеную капусту издавна делали на Руси, как приятное и полезное дополнение к зимнему рациону питания. Известно, что она успокаивает болезни ЖКТ, восстанавливает обмен веществ у диабетиков. Ученые полагают, что свойства квашеной капусты на этом не заканчиваются. К примеру, ей приписывается возможность тормозить размножение клеток онкологических новообразований. Когда солить капусту в феврале 2019 года, подскажет лунный календарь, которым сегодня пользуются все дачники и садоводы.

Когда солить капусту в феврале 2019 года

Опытные хозяйки знают, по каким дням лунного календаря следует засаливать капусту, чтобы она вышла хрустящая, вкусная. Это надо делать на растущей луне, с 3-го дня новолуния. Полнолуние для солений исключается: блюдо будет мягкое, невкусное.

Засоленная в феврале капуста особенно полезна, в ней содержатся витамины, включая редкий витамин U. Когда солить капусту в феврале 2019 года по лунному календарю, показывает таблица. Она указывает на самые благоприятные дни для засолки капусты в феврале 2019 года.

Таблица засолки капусты в феврале 2019 года:

Месяц Дни месяца Фаза Луны Февраль 2019 года 13 февраля Начало роста 18-19 февраля Фаза активного роста 17-28 февраля Период активного роста

Учитывая дни календаря по Луне, надо следить за действием знаков зодиака. Немаловажно выбрать для соления день под покровительством таких знаков, как Телец, Стрелец, Овен, Козерог. Рекомендуется заняться засолкой с учетом дня недели. Отличная капуста получается, если ее засолить в «женские дни» – среду, пятницу, субботу.

Надо совмещать в разных календарях дату и день засолки, чтобы получилось самое вкусное и полезное блюдо.

Полезные свойства квашеной капусты

Соленая капуста – одно из основных блюд русской кухни. Такую засолку готовит каждая хозяйка по своему секретному способу. Часто в рубленую капусту добавляют морковь, половинки яблок, клюкву. Это придает готовому блюду неповторимые ароматы.

Соленая белокочанная капуста – идеальное кулинарное блюдо, оно имеет массу полезного действия. При солении капуста сохраняет витамины и микроэлементы свежего овоща, плюс добавляются лечебные свойства. Прежде всего она предупреждает зимний авитаминоз. Капустный рассол – отличное средство против похмелья, против токсикоза у беременных.

Народные целители утверждают, что квашеная капуста лечит импотенцию, с ее включением в диету можно хорошо похудеть, справиться с ожирением.

Использование соленой капусты в рационе помогает выводить из кишечника гельминтов разного рода, лечить простуды. Столь универсальные свойства обеспечиваются уникальным составом соленой капусты.

Засоленная в деревянной бочке, или в стеклянной банке, капуста сохраняет все витамины, полезную аскорбинку. Значение аскорбиновой кислоты важно для нормального функционирования всего организма. Аскорбиновая кислота делает более крепкими стенки сосудов, активизирует выработку крови, помогает усваиваться железу из продуктов питания. С нею укрепляются иммунные силы, повышается противостояние организма к проникновению вирусов, бактерий.

Известно, что витамин С не вырабатывается в организме человека, поэтому надо постоянно есть продукты с его высоким составом. Соленая капуста полномерно обеспечивает организм аскорбиновой кислотой, так как 100 г продукта содержат дневную норму этого витамина для взрослого – 70 мг.

Если при солении капусты в нее добавлены фрукты, ягоды, овощи, получается интересный разносол, с большим составом биологических флавоноидов. Такое блюдо непросто вкусная добавка к питанию, но еще и полезное. Оно улучшает процессы обмена, дают антиоксидантное свойство, защищающее организм от действия токсинов, попадающих в организм с разнообразными продуктами, купленными в магазинах.

Как правильно квасить капусту

Астрологи разрабатывают каждый год новые календари, где выделяют дни, когда солить капусту в феврале 2019 года по лунному календарю. Астрологи рекомендуют засаливать капусту в дни нарастающей лунной фазы.

Каждая хозяйка делает это по своим рецептам, соблюдая правила соления капусты. Поэтому в каждом доме капуста получается по-своему вкусной.

Хозяйки давно готовят соленую капусту по разным рецептам. Кроме того, они ориентируются по Лунному календарю, когда лучше квасить капусту. Чтобы кочан отдал свои природные свойства, его шинкуют мелкими полосками. Обычно время брожения происходит за 3 дня. После этого банку можно открывать, и есть вкусное блюдо. Настоящий классический вкус у капусты появляется через неделю настаивания в рассоле. Надо солить капусту в феврале, в указанные календарем дни, и получится отличное блюдо.

Капустный кочан для засолки должен быть упругим, светлым, среднего размера. Если в засолку идет купленная капуста, ее обязательно моют, снимают верхние листья.

Особые требования предъявляются и к соли. Это должна быть каменная соль со средними или крупными фракциями. Не используется мелкая и йодированная соль. Шинкованная капуста вместе с добавляемыми ингредиентами перетирается с солью. Это делается руками хозяйки, она при этом еще и приминает овощи, чтобы хрустели в руках. Как результат – получается мягкое, приятное блюдо. При перетирании образуется рассол.

Важно, что в емкости капуста должна быть покрыта рассолом, что предотвращает ее высыхание, улучшает брожение.

В феврале 2019 года по лунному календарю известно, когда следует квасить капусту. Для соления в этот месяц пойдут кочаны позднеспелых сортов, которые уже 2-3 месяца «вылежались» в подвале. Лунные фазы мощно действуют на развитие растений во время их роста, на качество заготовок. Засоленная в указанные в календаре дни капуста получится сочной, мягкой, хрустящей. В ней не появится кислота, она не испортится в хранении. Когда квасить капусту в 2019 года по лунному календарю в феврале? Рекомендуется выбирать 6-й или 12-й дни лунного месяца.