Секреты идеального кулича: рецепт вкусного и влажного пасхального кулича

Подготовка к Пасхе тесно связана с приготовлением праздничных блюд, являющихся своеобразным символом этого праздника. Для любой хозяйки актуально, чтобы они не только стали украшением стола, но и получились аппетитными. Многие хотят приготовить вкусный и влажный пасхальный кулич, поскольку именно такое тесто считается особенно пикантным и оставляющим неповторимое послевкусие. Клео.ру предлагает вместе разобраться, какие тонкости нужно соблюдать при готовке, чтобы достичь желаемого результата.

Секреты приготовления вкусного и влажного кулича

Чтобы выпечка гарантированно получилась нежной и вкусной, нужно учитывать определенные нюансы при ее готовке:

Ингредиенты нужно заранее подготовить, достать из холодильника. Яйца и молоко должны быть теплыми, а масло дойти до размягченного состояния. Муку рекомендуется брать свежую, ее нужно просеять несколько раз для насыщения кислородом.

Одним из самых важных моментов является замешивание теста для пасхального кулича. Нужно, чтобы оно получилось не тугим, не забитым мукой, а нежным и воздушным. Для этого муку необходимо добавлять аккуратно и постепенно, следя за текстурой теста.

Лучше всего производить замешивание теста руками, не обращаясь к помощи кухонного комбайна или другого прибора. Процессу придется уделить время, считается, что чем больше его потратить, тем воздушнее получится теста. Ориентиром будет состояние, когда масса станет эластичной и перестанет прилипать к рукам.

Перед тем, как украшать глазурью куличи, должна остыть как она сама, так и выпечка.





Ингредиенты

Качественные продукты – залог получения вкусной и ароматной выпечки. Клео.ру предлагает вашему вниманию рецепт пасхального кулича, который включает следующий набор ингредиентов:

6 яиц;

11 г сухих дрожжей (быстрого действия);

500 мл подогретого до теплого состояния молока;

250 г сахара;

1–1,3 кг просеянной несколько раз муки;

200 г сливочного размягченного масла;

щепотка соли;

0,5 ч. л. ванилина;

300 г изюма.





Приготовление теста

В рецепте, который вам предлагает Клео.ру, при готовке теста нужно придерживаться таких шагов:

Для приготовления опары подогрейте молоко до теплого состояния, всыпьте в него дрожжи, разведите их, после чего добавьте муку (500 г). Смесь прикройте полотенцем и отправьте на полчаса настаиваться в тепле.

Тем временем отделите друг от друга яичные желтки и белки. Первые смешайте с сахаром и ванилином. Вторые взбейте с солью, пока они не достигнут состояния крутой пены.

Обе массы, желтковую и белковую, введите в опару. Также добавьте туда сливочное масло.

Вводите муку небольшими порциями и замешивайте тесто. Дайте ему настояться в тепле один час.

После всыпьте в тесто промытый изюм, обомните его и опять оставьте до поднятия.





Выпечка кулича

Казалось бы, с тем, как испечь пасхальный кулич в духовке, не должно возникать никаких вопросов. Однако это не так, процесс тоже требует соблюдения определенных нюансов. Клео.ру советует учитывать следующие моменты:

Подготовьте формы для выпекания, которые можно взять в силиконовом или металлическом виде. В первом случае будет достаточно просто смазать емкости маслом. Во втором рекомендуется вложить в них промасленный пергамент.

Формы нужно заполнить тесто наполовину. После этого необходимо дать заготовкам постоять, пока тесто не поднимется практически до краев.

Разогрейте духовку заранее. Температура должна составлять 140-160°С. Поставьте в прибор формы и выпекайте куличи 30-90 минут. Итоговое время будет зависеть от веса кулича. Так, для выпечки весом менее 1 кг вполне достаточно будет полчаса, в то время как кулич весом 2 кг придется выпекать до 1,5 часов.

Обязательное условие – не открывать дверцу во время выпекания. Если проигнорировать этот момент, тесто осядет.





Глазурь

Белая «шапочка», которой покрывают куличи, считается его традиционным украшением. Ее получится создать, используя минимальный набор продуктов: сахар и воду. В этом рецепте мы предлагаем взять еще один компонент – желатин, который придаст глазури мягкости. Благодаря этому ее белый слой не будет рассыпаться и сохранит свою структуру, когда вы решите разрезать кулич. Итак, для приготовления глазури потребуются следующие ингредиенты:

200 г сахара;

1 ч. л. желатина;

100 мл воды и 2 ст. л. воды для желатина.

Чтобы приготовить глазурь, придерживайтесь следующих действий:

Замочите желатин в 2 ст. ложках воды и дайте этой смеси настояться.

Тем временем сварите сироп, для чего перемешайте воду с сахаром и держите на огне, непрерывно помешивая. Сироп будет готов, когда он достигнет консистенции жидкого меда.

Влейте в сироп желатиновую смесь и взбейте массу миксером до побеления.





Подведем итог

Теперь вы знаете, как приготовить вкусный и влажный пасхальный кулич. Процессу придется уделить особое внимание и значительное количество времени. Однако, если вы будете придерживаться всех нюансов, то сможете насладиться вкусной и ароматной выпечкой, проявить неординарные кулинарные способности и порадовать своих членов семьи и гостей.