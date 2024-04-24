Пособие по безработице в 2024: полная инструкция по оформлению

В современном мире быстро найти и сохранить место работы удается далеко не всегда, и одной из задач государства является помощь гражданам, оказавшимся в сложных условиях. Система государственных программ помогает смягчить последствия потери основного дохода. Клео.ру предлагает разобраться, как получить пособие по безработице в 2024 году и на что нужно обращать внимание в процессе оформления.

Условия получения пособия по безработице в 2024

Согласно действующему законодательству, пособие по безработице могут получить лишь те граждане, кто официально получил статус безработного. Для получения этого статуса необходимо обратиться в центр занятости по месту регистрации и стать на учет.

Помимо этого, законом также определяются условия, которым должен соответствовать безработный. Статус не присваивается:

лицам моложе 16 лет и пенсионерам;

предпринимателям и самозанятым гражданам;

работающим по договору гражданско-правового характера;

членам фермерского хозяйства;

при отсутствии регистрации по месту обращения в ЦЗН;

отбывающим наказание в исправительных учреждениях по решению суда;

военнослужащим.

Размер пособия

Законодательство не устанавливает четкие суммы выплат, а лишь регулирует максимальные и минимальные значения. С 1 февраля 2024 года основные социальные выплаты были проиндексированы, и размер пособия составляет:

максимальный (в первые 3 месяца статуса безработного) – 13739 рублей;

максимальный (следующие 3 месяца статуса безработного) – 5370 рублей;

минимальный – 1611 рублей.

Точная сумма пособия может меняться в зависимости от предыдущей зарплаты и региона проживания. Так, в первые 3 месяца статуса выплачивается 75% от среднего заработка, а последующие 3 месяца – до 60%. При этом сумма не может превышать максимальное значение.

Минимальное пособие выплачивается гражданам, которые ищут работу впервые, делали длительный перерыв в рабочей деятельности (более одного года), проработали на последнем месте трудоустройства менее 26 месяцев, уволены за нарушение трудовой дисциплины или по другим серьезным статьям.

В различных регионах пособие для безработных может быть выше за счет региональных коэффициентов и других доплат. Так, например, для Москвы к базовым значениям будет добавлено еще 2500 рублей (компенсация транспортных расходов и районный коэффициент). В разных регионах суммы будут меняться.





Необходимые документы для получения пособия по безработице

Чтобы стать на учет в центре занятости и получить статус безработного, необходимо подать заявление о содействии в поиске работы и составить резюме на сайте «Работа России». Рекомендуется использовать для верификации запись на учетную запись на портале «Госуслуги» (если она есть). В этом случае не придется вводить данные вручную.

После заполнения заявления, резюме и данных о месте регистрации нужно отправить эту информацию и следить за статусом обработки. После внесения данных в систему появится приглашение на собеседование с куратором и список необходимых документов, которые нужно подготовить. В этот перечень входят:

паспорт гражданина РФ или заменяющий его документ;

информация об образовании;

данные о зарплате с предыдущего места работы за последние 3 месяца (справка 2-НДФЛ);

оригинал трудовой книжки или ее копия в цветном виде;

ИНН;

пенсионное страховое свидетельство;

для людей с инвалидностью – ИПРА;

для предпринимателей – выписку из ЕГРИП;

для самозанятых – справка о постановке/снятии с учета в ФНС;

реквизиты банка, куда будет перечисляться пособие.

В зависимости от ситуации куратор для первой встречи может запросить и другие документы, которые могут помочь в поиске работы или определении точной суммы пособия по безработице. При дальнейшем взаимодействии, когда вся информация будет внесена и обработана, нужен будет только паспорт или другой документ, который его заменяет.

Статус безработного присваивается в течение 10 дней, и только после этого начинает начисляться пособие. В этот в личный кабинет на сайте «Работа России» могут приходить предложения от работодателей. Если соискатель отказывается от двух таких предложений, то ЦЗН отказывает в предоставлении статуса безработного.





В каких случаях могут лишить уже полученного статуса безработного

Несмотря на то, что пособие является небольшим, даже такая поддержка будет уместной в сложных жизненных ситуациях. Поэтому будет очень неприятно лишиться ее из-за незнания правил и особенностей.

Безработного снимают с учета и прекращают выплачивать пособие, если он:

устроился на работу официально и отметился в ЦЗН;

находится на учете больше 12 месяцев, но так и не смог трудоустроиться (пособие платят только первые полгода);

вышел на пенсию;

переехал (необходимо стать на учет по новому месту регистрации для продолжения статуса);

отказался от услуг содействия в поиске работы, в том числе и от двух предложенных вариантов трудоустройства;

длительное время не приходит в ЦЗН к куратору;

отказался от перепрофилирования при длительном отсутствии предложений;

поступил на учебу в образовательное учреждение на очное отделение;

стал самозанятым;

уличен в получении статуса безработного обманным путем (например, подделав документы);

отбывает наказание в местах лишения свободны по решению суда;

ушел из жизни.





Ответы на часто задаваемые вопросы

Сколько раз можно получать статус безработного?

Количество постановок на учет законом не ограничено, но существуют некоторые ограничение в сроках подачи заявления. Так, если гражданин решил зарегистрировать после трудоустройства, то делать это можно в тот же день. Если же ранее ЦЗН отказал в регистрации, то следующее заявление можно подавать не ранее чем через 30 дней.

Можно ли стать на учет без регистрации?

Нет. Получить услуги по содействию в поиске работы можно только при наличии постоянной регистрации. Необходимо обращаться в ЦЗН по месту жительства.

Есть ли смысл оформлять минимальное пособие?

Помимо основной части выплат, в некоторых регионах пересчитывают с учетом действующих коэффициентов и других доплат. К тому же, статус безработного учитывается при оформлении субсидий для семей с низким доходом. Например, для оплаты услуг ЖКХ, налоговой отсрочки, повышенной стипендии и компенсации проезда.

Оплачиваются ли больничные по беременности и родам?

Служба занятости не оплачивает период, проведенный на больничном по таким причинам. При предоставлении больничного листа выплата пособия временно прекращается, но максимальное оплачиваемое время продлевается.

Засчитывается ли время, проведенное в статусе безработного в трудовой стаж?

Законом «О страховых пенсиях» №400‑ФЗ определено, что период получения пособия по безработице входит в страховой стаж.





Подведем итог

Отсутствие работы и постоянного дохода может стать настоящим испытанием. Зная, как получить пособие по безработице в 2024 году, можно получить ценную финансовую поддержку до момента официального трудоустройства.