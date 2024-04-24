Пособие по безработице в 2024: полная инструкция по оформлению

В современном мире быстро найти и сохранить место работы удается далеко не всегда, и одной из задач государства является помощь гражданам, оказавшимся в сложных условиях. Система государственных программ помогает смягчить последствия потери основного дохода. Клео.ру предлагает разобраться, как получить пособие по безработице в 2024 году и на что нужно обращать внимание в процессе оформления.
Условия получения пособия по безработице в 2024
Согласно действующему законодательству, пособие по безработице могут получить лишь те граждане, кто официально получил статус безработного. Для получения этого статуса необходимо обратиться в центр занятости по месту регистрации и стать на учет.
Помимо этого, законом также определяются условия, которым должен соответствовать безработный. Статус не присваивается:
- лицам моложе 16 лет и пенсионерам;
- предпринимателям и самозанятым гражданам;
- работающим по договору гражданско-правового характера;
- членам фермерского хозяйства;
- при отсутствии регистрации по месту обращения в ЦЗН;
- отбывающим наказание в исправительных учреждениях по решению суда;
- военнослужащим.
Размер пособия
Законодательство не устанавливает четкие суммы выплат, а лишь регулирует максимальные и минимальные значения. С 1 февраля 2024 года основные социальные выплаты были проиндексированы, и размер пособия составляет:
- максимальный (в первые 3 месяца статуса безработного) – 13739 рублей;
- максимальный (следующие 3 месяца статуса безработного) – 5370 рублей;
- минимальный – 1611 рублей.
Точная сумма пособия может меняться в зависимости от предыдущей зарплаты и региона проживания. Так, в первые 3 месяца статуса выплачивается 75% от среднего заработка, а последующие 3 месяца – до 60%. При этом сумма не может превышать максимальное значение.
Минимальное пособие выплачивается гражданам, которые ищут работу впервые, делали длительный перерыв в рабочей деятельности (более одного года), проработали на последнем месте трудоустройства менее 26 месяцев, уволены за нарушение трудовой дисциплины или по другим серьезным статьям.
В различных регионах пособие для безработных может быть выше за счет региональных коэффициентов и других доплат. Так, например, для Москвы к базовым значениям будет добавлено еще 2500 рублей (компенсация транспортных расходов и районный коэффициент). В разных регионах суммы будут меняться.
Необходимые документы для получения пособия по безработице
Чтобы стать на учет в центре занятости и получить статус безработного, необходимо подать заявление о содействии в поиске работы и составить резюме на сайте «Работа России». Рекомендуется использовать для верификации запись на учетную запись на портале «Госуслуги» (если она есть). В этом случае не придется вводить данные вручную.
После заполнения заявления, резюме и данных о месте регистрации нужно отправить эту информацию и следить за статусом обработки. После внесения данных в систему появится приглашение на собеседование с куратором и список необходимых документов, которые нужно подготовить. В этот перечень входят:
- паспорт гражданина РФ или заменяющий его документ;
- информация об образовании;
- данные о зарплате с предыдущего места работы за последние 3 месяца (справка 2-НДФЛ);
- оригинал трудовой книжки или ее копия в цветном виде;
- ИНН;
- пенсионное страховое свидетельство;
- для людей с инвалидностью – ИПРА;
- для предпринимателей – выписку из ЕГРИП;
- для самозанятых – справка о постановке/снятии с учета в ФНС;
- реквизиты банка, куда будет перечисляться пособие.
В зависимости от ситуации куратор для первой встречи может запросить и другие документы, которые могут помочь в поиске работы или определении точной суммы пособия по безработице. При дальнейшем взаимодействии, когда вся информация будет внесена и обработана, нужен будет только паспорт или другой документ, который его заменяет.
Статус безработного присваивается в течение 10 дней, и только после этого начинает начисляться пособие. В этот в личный кабинет на сайте «Работа России» могут приходить предложения от работодателей. Если соискатель отказывается от двух таких предложений, то ЦЗН отказывает в предоставлении статуса безработного.
В каких случаях могут лишить уже полученного статуса безработного
Несмотря на то, что пособие является небольшим, даже такая поддержка будет уместной в сложных жизненных ситуациях. Поэтому будет очень неприятно лишиться ее из-за незнания правил и особенностей.
Безработного снимают с учета и прекращают выплачивать пособие, если он:
- устроился на работу официально и отметился в ЦЗН;
- находится на учете больше 12 месяцев, но так и не смог трудоустроиться (пособие платят только первые полгода);
- вышел на пенсию;
- переехал (необходимо стать на учет по новому месту регистрации для продолжения статуса);
- отказался от услуг содействия в поиске работы, в том числе и от двух предложенных вариантов трудоустройства;
- длительное время не приходит в ЦЗН к куратору;
- отказался от перепрофилирования при длительном отсутствии предложений;
- поступил на учебу в образовательное учреждение на очное отделение;
- стал самозанятым;
- уличен в получении статуса безработного обманным путем (например, подделав документы);
- отбывает наказание в местах лишения свободны по решению суда;
- ушел из жизни.
Ответы на часто задаваемые вопросы
Сколько раз можно получать статус безработного?
Количество постановок на учет законом не ограничено, но существуют некоторые ограничение в сроках подачи заявления. Так, если гражданин решил зарегистрировать после трудоустройства, то делать это можно в тот же день. Если же ранее ЦЗН отказал в регистрации, то следующее заявление можно подавать не ранее чем через 30 дней.
Можно ли стать на учет без регистрации?
Нет. Получить услуги по содействию в поиске работы можно только при наличии постоянной регистрации. Необходимо обращаться в ЦЗН по месту жительства.
Есть ли смысл оформлять минимальное пособие?
Помимо основной части выплат, в некоторых регионах пересчитывают с учетом действующих коэффициентов и других доплат. К тому же, статус безработного учитывается при оформлении субсидий для семей с низким доходом. Например, для оплаты услуг ЖКХ, налоговой отсрочки, повышенной стипендии и компенсации проезда.
Оплачиваются ли больничные по беременности и родам?
Служба занятости не оплачивает период, проведенный на больничном по таким причинам. При предоставлении больничного листа выплата пособия временно прекращается, но максимальное оплачиваемое время продлевается.
Засчитывается ли время, проведенное в статусе безработного в трудовой стаж?
Законом «О страховых пенсиях» №400‑ФЗ определено, что период получения пособия по безработице входит в страховой стаж.
Подведем итог
Отсутствие работы и постоянного дохода может стать настоящим испытанием. Зная, как получить пособие по безработице в 2024 году, можно получить ценную финансовую поддержку до момента официального трудоустройства.