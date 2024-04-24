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Пособие по безработице в 2024: полная инструкция по оформлению

Пособие по безработице в 2024: полная инструкция по оформлению

Узнайте, как получить пособие по безработице в 2024 году. В этой статье вы найдете подробную инструкцию, информацию о необходимых документах, условиях получения выплаты и ответы на часто задаваемые вопросы.

В современном мире быстро найти и сохранить место работы удается далеко не всегда, и одной из задач государства является помощь гражданам, оказавшимся в сложных условиях. Система государственных программ помогает смягчить последствия потери основного дохода. Клео.ру предлагает разобраться, как получить пособие по безработице в 2024 году и на что нужно обращать внимание в процессе оформления.

Условия получения пособия по безработице в 2024

Согласно действующему законодательству, пособие по безработице могут получить лишь те граждане, кто официально получил статус безработного. Для получения этого статуса необходимо обратиться в центр занятости по месту регистрации и стать на учет.

Помимо этого, законом также определяются условия, которым должен соответствовать безработный. Статус не присваивается:

  • лицам моложе 16 лет и пенсионерам;
  • предпринимателям и самозанятым гражданам;
  • работающим по договору гражданско-правового характера;
  • членам фермерского хозяйства;
  • при отсутствии регистрации по месту обращения в ЦЗН;
  • отбывающим наказание в исправительных учреждениях по решению суда;
  • военнослужащим.

Размер пособия

Законодательство не устанавливает четкие суммы выплат, а лишь регулирует максимальные и минимальные значения. С 1 февраля 2024 года основные социальные выплаты были проиндексированы, и размер пособия составляет:

  • максимальный (в первые 3 месяца статуса безработного) – 13739 рублей;
  • максимальный (следующие 3 месяца статуса безработного) – 5370 рублей;
  • минимальный – 1611 рублей.

Точная сумма пособия может меняться в зависимости от предыдущей зарплаты и региона проживания. Так, в первые 3 месяца статуса выплачивается 75% от среднего заработка, а последующие 3 месяца – до 60%. При этом сумма не может превышать максимальное значение.

Минимальное пособие выплачивается гражданам, которые ищут работу впервые, делали длительный перерыв в рабочей деятельности (более одного года), проработали на последнем месте трудоустройства менее 26 месяцев, уволены за нарушение трудовой дисциплины или по другим серьезным статьям.

В различных регионах пособие для безработных может быть выше за счет региональных коэффициентов и других доплат. Так, например, для Москвы к базовым значениям будет добавлено еще 2500 рублей (компенсация транспортных расходов и районный коэффициент). В разных регионах суммы будут меняться.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Необходимые документы для получения пособия по безработице

Чтобы стать на учет в центре занятости и получить статус безработного, необходимо подать заявление о содействии в поиске работы и составить резюме на сайте «Работа России». Рекомендуется использовать для верификации запись на учетную запись на портале «Госуслуги» (если она есть). В этом случае не придется вводить данные вручную.

После заполнения заявления, резюме и данных о месте регистрации нужно отправить эту информацию и следить за статусом обработки. После внесения данных в систему появится приглашение на собеседование с куратором и список необходимых документов, которые нужно подготовить. В этот перечень входят:

  • паспорт гражданина РФ или заменяющий его документ;
  • информация об образовании;
  • данные о зарплате с предыдущего места работы за последние 3 месяца (справка 2-НДФЛ);
  • оригинал трудовой книжки или ее копия в цветном виде;
  • ИНН;
  • пенсионное страховое свидетельство;
  • для людей с инвалидностью – ИПРА;
  • для предпринимателей – выписку из ЕГРИП;
  • для самозанятых – справка о постановке/снятии с учета в ФНС;
  • реквизиты банка, куда будет перечисляться пособие.

В зависимости от ситуации куратор для первой встречи может запросить и другие документы, которые могут помочь в поиске работы или определении точной суммы пособия по безработице. При дальнейшем взаимодействии, когда вся информация будет внесена и обработана, нужен будет только паспорт или другой документ, который его заменяет.

Статус безработного присваивается в течение 10 дней, и только после этого начинает начисляться пособие. В этот в личный кабинет на сайте «Работа России» могут приходить предложения от работодателей. Если соискатель отказывается от двух таких предложений, то ЦЗН отказывает в предоставлении статуса безработного.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

В каких случаях могут лишить уже полученного статуса безработного

Несмотря на то, что пособие является небольшим, даже такая поддержка будет уместной в сложных жизненных ситуациях. Поэтому будет очень неприятно лишиться ее из-за незнания правил и особенностей.

Безработного снимают с учета и прекращают выплачивать пособие, если он:

  • устроился на работу официально и отметился в ЦЗН;
  • находится на учете больше 12 месяцев, но так и не смог трудоустроиться (пособие платят только первые полгода);
  • вышел на пенсию;
  • переехал (необходимо стать на учет по новому месту регистрации для продолжения статуса);
  • отказался от услуг содействия в поиске работы, в том числе и от двух предложенных вариантов трудоустройства;
  • длительное время не приходит в ЦЗН к куратору;
  • отказался от перепрофилирования при длительном отсутствии предложений;
  • поступил на учебу в образовательное учреждение на очное отделение;
  • стал самозанятым;
  • уличен в получении статуса безработного обманным путем (например, подделав документы);
  • отбывает наказание в местах лишения свободны по решению суда;
  • ушел из жизни.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Ответы на часто задаваемые вопросы

Сколько раз можно получать статус безработного?

Количество постановок на учет законом не ограничено, но существуют некоторые ограничение в сроках подачи заявления. Так, если гражданин решил зарегистрировать после трудоустройства, то делать это можно в тот же день. Если же ранее ЦЗН отказал в регистрации, то следующее заявление можно подавать не ранее чем через 30 дней.

 

Можно ли стать на учет без регистрации?

Нет. Получить услуги по содействию в поиске работы можно только при наличии постоянной регистрации. Необходимо обращаться в ЦЗН по месту жительства.

 

Есть ли смысл оформлять минимальное пособие?

Помимо основной части выплат, в некоторых регионах пересчитывают с учетом действующих коэффициентов и других доплат. К тому же, статус безработного учитывается при оформлении субсидий для семей с низким доходом. Например, для оплаты услуг ЖКХ, налоговой отсрочки, повышенной стипендии и компенсации проезда.

 

Оплачиваются ли больничные по беременности и родам?

Служба занятости не оплачивает период, проведенный на больничном по таким причинам. При предоставлении больничного листа выплата пособия временно прекращается, но максимальное оплачиваемое время продлевается.

 

Засчитывается ли время, проведенное в статусе безработного в трудовой стаж?

Законом «О страховых пенсиях» №400‑ФЗ определено, что период получения пособия по безработице входит в страховой стаж.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Отсутствие работы и постоянного дохода может стать настоящим испытанием. Зная, как получить пособие по безработице в 2024 году, можно получить ценную финансовую поддержку до момента официального трудоустройства.

24 апреля 2024, 05:44
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Артем Маслов

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