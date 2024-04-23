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Модные мужские стрижки 2024 года: обзор актуальных трендов и советы по выбору прически

Модные мужские стрижки 2024 года: обзор актуальных трендов и советы по выбору прически

Узнайте, какие мужские стрижки в моде в 2024 году. В этой статье вы найдете обзор актуальных трендов и фото модных стрижек.

Выглядеть красиво и стильно хотят не только женщины, но и мужчины. При этом при создании образа важны не только гармонично подобранные предметы гардероба, но и другие детали, к примеру, прически. Добиться желаемого эффекта помогут модные мужские стрижки 2024 года, представленные вариантами на разную длину. Среди разнообразия дизайнов, предложенных стилистами, вы сможете подобрать идеально подходящую вам прическу с учетом формы лица, типа волос, профессиональной деятельности, предпочитаемого стиля в одежде. Клео.ру предлагает вместе изучить актуальные тенденции.

Главные тренды мужских стрижек 2024

Удачно подобранные мужские прически сделают образ стильным и гармоничным. При обращении к мастеру важно учитывать разные моменты: структуру и густоту волос, предпочитаемую стилистику образа.

Продумав мельчайшие детали, вы сможете добиться потрясающего результата и выбрать идеально подходящий для вас вариант. В этом помогут тренды мужских стрижек на разную длину, обзор которых вам предлагает Клео.ру.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Мужские стрижки на короткие волосы

Это самый востребованный среди мужчин вариант, поскольку такие прически практичны, требуют минимума ухода, а также привносят в образ нотки брутальности. В зависимости от индивидуальных пожеланий вы сможете обратиться к классике или изучить новинки мужских стрижек. Клео.ру рекомендует вам обратить внимание на следующие варианты причесок:

  • Андеркат прекрасно впишется в молодежные образы, но подойдет и для более зрелых мужчин. Стрижка характеризуется созданием объема в области макушки и выбриванием висков. При желании выбритую зону можно дополнить оригинальными графичными узорами.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Кроп – вариант с коротким выстриганием боков и созданием «шапочки» с длиной, регулируемой по индивидуальному пожеланию. Также можно пройтись по прядям филировкой и придать им эффект легкой небрежности.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Классика остается неизменно актуальной, при выборе мужских причесок она представлена такими вариантами как бокс и полубокс. Основное отличие между этими двумя стрижками заключается в длине прядей. В первом случае они делаются более короткими. Стоит учесть, что в 2024 году тренды мужских стрижек подразумевают создание некого перехода между височной, затылочной и теменной зонами. При этом последняя предполагает легкое удлинение.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Мужские стрижки на средние волосы

Мужчины, желающие выразить индивидуальность, все больше предпочитают среднюю длину волос. Для нее подойдут такие варианты причесок:

  • Гаврош – стрижка характеризуется коротким более выстриганием макушки и созданием объема, который сосредоточен в области затылка. Еще один атрибут – удлиненная челка, которая хорошо смотрится как с зачесыванием вбок, так и с укладкой назад. Приветствуется дополнение легкой асимметрией.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Маллет – прическа, в которой основной акцент сосредоточен в затылочной части, которая делается гораздо более удлиненной по сравнению с боками. Стрижка особенно гармонично смотрится с выраженным рваным эффектом.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Фейд – стрижка, которая выполняется с обращением к специальной технике. Она подразумевает создание перехода от коротких прядей к более длинным, при этом он выглядит едва заметным. За счет такого выстригания прическа становится универсальной в укладке: ее можно как зачесать набок, так и сделать взъерошенной.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Квифф – прическа, отличительной чертой которой является удлиненная макушка. Пряди зачесывают наверх, на укладку придется потратить время, но за счет этого стрижка приобретет подчеркнуто элегантный вид.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Вояж – оригинальная прическа, которая имеет и другое название – «шапочка». Преимущество вояжа заключается в том, что он создает визуальный объем в верхней части.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Мужские стрижки на длинные волосы

Такие варианты становятся выбором личностей, не боящихся смелых экспериментов. Однако, если вы предпочитаете такие мужские прически, то должны быть готовы затрачивать время на укладку:

  • Прическа серфера идеально ложится на вьющиеся волосы. Техника предполагает выстригание удлиненного каре, тщательно обработанного филировкой.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Мэн бан – популярная молодежная прическа, при создании которой выбриваются височные и затылочные области, а макушка остается максимально удлиненной. Пряди можно завязать в хвостик, который после оформляют в виде пучка.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

  • Каскад – универсальная стрижка для длинных волос, которая подойдет как для прямой, так и для вьющейся структуры. Это многослойная прическа, в которой срезы можно сделать более четкими или обработать филировкой, придавая рваный эффект.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Советы по выбору мужской стрижки

Гармонично подобранные стрижки для мужчин создаются с учетом таких моментов как форма лица, структура волос, предпочитаемая стилистика образа. При выборе прически Клео.ру советует учитывать следующие рекомендации стилистов:

  • Андеркат наделен свойством зрительно вытягивать лицо, поэтому идеально подойдет для круглой его формы. От этой прически стоит воздержаться парням, имеющимся слишком жесткую или вьющуюся структуру волос. Это обусловлено тем, что на укладку прядей придется затрачивать слишком много времени. Также для круглолицых парней станет находкой мэн бан, создающий эффект визуального вытягивания. Еще одно удачное решение для круглого лица – вояж. Также данная прическа подойдет для того, чтобы скрыть высокий лоб.
  • На овальной форме лица будет органично смотреться бокс или полубокс. Допустимы и любые другие варианты, поскольку «овал» считается универсальным.
  • Для квадратной формы лица стоит предпочесть варианты с челками, а также с равномерным выстриганием длины по всей поверхности.
  • Для мужчин с волосами густой структуры стоит задача проредить и облегчить пряди. Это можно сделать, обработав их филировкой. Для тонких прядей предпочтительны укороченные варианты.
  • Для вьющихся волос идеально подходит прическа серфера, предполагающая создание эффекта легкой небрежности, а также любые удлиненные стрижки.
  • При выборе прически немаловажным моментом является образы жизни, профессиональная деятельность, возраст мужчины. Так, для работы, предполагающая нахождение в офисе, предпочтительны универсальные стрижки. Творческие личности могут позволить себе более эпатажные варианты.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

В статье мы рассмотрели модные мужские стрижки, актуальные в 2024 году. Изучив актуальные тенденции, предлагаемые стилистами, вы с легкостью подберете для себя подходящие варианты с учетом структуры волос и желаемой длины, формы лица и индивидуальных предпочтений по стилю.

23 апреля 2024, 21:41
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Ирина Федотова

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