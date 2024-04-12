Как приготовить кускус: простые рецепты и полезные советы

Крупы рекомендуется обязательно включать в повседневный рацион, поскольку они содержат в себе массу полезных веществ. Если вы хотите узнать, как приготовить кускус, то можете воспользоваться оригинальными рецептами первых или вторых блюд. Сочетание с овощами, сыром, мясом, морепродуктами, поможет достичь неповторимого вкуса при готовке того или иного блюда. Клео.ру предлагает вам изучить самые популярные варианты приготовления этой крупы.
В чем польза крупы кускус
Кускус – это продукт, который изготавливается из смеси манной крупы или цельнозерновой пшеницы твердых сортов и воды. В процессе формируются мелкие гранулы, которые впоследствии просеиваются через сито. Крупа имеет многочисленные полезные вещества, к которым относятся следующие:
- наличие витамина В5, который незаменим при желании укрепить иммунитет, снизить хроническую усталость, избавиться от бессонницы;
- кускус содержит минералы, такие как железо, магний и цинк;
- крупа положительно влияет на состояние кожи, предотвращая ее преждевременное старение;
- кускус является хорошим источником пищевых волокон, которые важны для здоровья кишечника и пищеварения.
Кроме того, кускус, приготовленный без добавления масла, является низкокалорийным продуктом с низким содержанием насыщенных жиров и холестерина, что делает его хорошим выбором для людей, следящих за здоровьем сердца и сосудов.
Рецепты
Невероятно вкусные блюда с включением в состав этой разновидности крупы можно с легкостью воплотить в домашних условиях. Крупа подойдет для диетического рациона, если дополнить ее свежими овощами.
При желании получить полноценное блюдо для обеда или ужина можно прибегнуть к сочетанию с куриным филе или другим видом мяса. Любители морепродуктов тоже могут совмещать с ними крупу.
Клео.ру сделал для вас подборку популярных рецептов, среди которых можно подобрать вариант на свой вкус.
Салат с кускусом и овощами
В летний сезон настоящей находкой станет салат с кускусом и свежими овощами. В качестве последних предлагается взять болгарский перец и помидоры черри.
Ингредиенты:
- кускус – 150 г;
- помидоры черри, адыгейский сыр – по 200 г;
- болгарский перец – 1 шт.;
- лимонный сок, оливковое масло – по 2 ст. ложки;
- петрушка, сушеная мята, паприка, кинза, сушеный базилик – по вкусу.
- соль
Приготовление:
- Посолите кускус, влейте к нему 250 мл кипятка, масло, настаивайте под крышкой 15 минут.
- Порежьте адыгейский сыр кубиками большего размера, а болгарский перец – меньшего. Черри разрежьте на половинки, зелень порубите.
- Смешайте между собой все компоненты.
Суп с курицей и кускусом
Крупу допускается включать в состав первых блюд, обогащая их полезными веществами. Диетическими и питательными свойствами одновременно наделен суп с кускусом и курицей.
Ингредиенты:
- кускус – 150 г;
- курица – 500 г;
- лук, томат, корень сельдерея, морковь – по 100 г;
- лимон, чили – по 0,5 шт.;
- чеснок – 2 зубчика;
- молотая паприка, кумин – по 0,5 ч. ложки;
- оливковое масло – 2 ст. ложки;
- сахар – 1 ст. ложка
- свежая мята и петрушка – по 20 г;
- вода – 2,5 л;
- соль.
Приготовление:
- Куриное филе порезать кусочками, обжарить до румяности на разогретом масле.
- Отдельно сделать морковно-луковую зажарку с добавлением сельдерея. Присоединить порезанный колечками чили, давленый чеснок, соль, приправы, жарить 2 минуты.
- Соединить зажарку и курицу, залить водой, варить 40 минут после закипания.
- С томатов снять кожицу, раздавить мякоть в пюре. Из лимона выдавить сок. Петрушку и мяту порубить. Добавить эти компоненты в суп вместе с сахаром, дождаться кипения.
- Всыпать кускус, варить суп 7 минут.
Кускус с морепродуктами
Для диетического рациона и его дополнения полезными веществами идеально подходят морепродукты. Они будут удачно сочетаться с крупой. Клео.ру подобрал для вас интересный рецепт, в котором предлагается использовать сразу несколько разновидностей морепродуктов, входящих в состав морского коктейля. Это креветки, кальмары, мидии, осьминоги.
Ингредиенты:
- 1,5 стакана кускуса;
- 400 г варено-мороженого морского коктейля;
- 2 стакана воды;
- 1 стебель сельдерея;
- 1 луковица;
- 1 помидор;
- 1 морковь;
- 3 ст. л. оливкового масла;
- 3 зубчика чеснока;
- щепотка паприки
- соль и молотый перец.
Приготовление:
- Посолите кускус, залейте кипятком, выдерживайте под крышкой 5 минут.
- На разогретом масле обжарьте измельченные сельдерей, морковь и лук.
- Добавьте соль, приправы, морской коктейль и порезанный томат, томить на огне 7 мин.
- Добавьте кускус и перемешайте.
Кускус на молоке с сухофруктами
Крупа отлично подойдет не только для создания соленых, но и сладких блюд. Рецепт, который подойдет для любого сезона – кускус, дополненный сухофруктами.
Ингредиенты:
- 0,5 стакана кускуса;
- 500 мл молока;
- 1 ч. л. сахара;
- 10 г ванильного сахара;
- щепотка соли;
- сливочное масло;
- сухофрукты по вкусу – изюм, курага, чернослив.
Приготовление:
- Закипятите молоко, растворите в нем соль, обычный и ванильный сахар.
- Добавьте крупу, промытые сухофрукты и масло, перемешайте. Настаивайте блюдо под закрытой крышкой 15 минут.
Запеканка с кускусом
Крупа подойдет для создания своеобразного десерта, который можно употреблять с чаем. Это творожная запеканка с добавлением изюма. Последний по желанию можно заменить другими сухофруктами. Клео.ру предлагает вам ознакомиться со следующим оригинальным рецептом.
Ингредиенты:
- 500 г творога;
- 80 г кускуса;
- горсть изюма;
- 3 ст. ложки коричневого сахара;
- 4 ст. ложки сметаны;
- соль;
- масло для смазывания формы;
- манка для обсыпки формы.
Приготовление:
- Замочить изюм на ночь в холодной воде, после обсушить.
- Кускус смешать с солью и сахаром, залить кипятком на 7 минут.
- Творог взбить, смешать с крупой и изюмом.
- Выложить массу в форму, смазанную маслом и посыпанную манкой.
- Готовить запеканку в духовке при 200°C около 30 минут до появления золотистой верхушки.
Полезные советы от шеф-повара
Кускус – крупа, которая готовится очень быстро, поэтому станет идеальным решением для начинающих или занятых хозяек. Довести крупу до готовности можно двумя способами: отварив или запарив в кипятке. Как тот, так и другой вариант, идеально подойдет на гарнир. При готовке стоит учитывать следующие моменты:
- Для отваривания понадобится взять крупу и жидкость (воду или молоко) в соотношении 1:2. Доведите жидкость до кипения, всыпьте соль и при необходимости сахар, добавьте кускус. Варите крупу 5 минут при закрытой крышке.
- Если нужно запарить кускус, то потребуется соотношение крупы к жидкости 1:1,5. Доведите жидкость до кипения и залейте ею крупу. Выдерживайте под крышкой 15 минут. За это время кускус разбухнет и дойдет до готовности.
Подведем итог
Теперь вы знаете, как приготовить кускус разными способами. Надеемся, что вам подойдет один из предложенных нами рецептов, и вы найдете для себя подходящий вариант. В любом случае блюда с данной разновидностью крупы привнесут разнообразие в ваш рацион.