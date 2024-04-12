Как приготовить кускус: простые рецепты и полезные советы

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Луна в декабре Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Дочь Панина не утвердили на роль в сериале "Слово пацана"Дочь Панина не утвердили на роль в сериале "Слово пацана" Король Британии Карл III нанес неожиданный удар больной раком Кейт МиддлтонКороль Британии Карл III нанес неожиданный удар больной раком Кейт Миддлтон Волочкова дала совет, как сделать интимную близость с партнером яркой и незабываемойВолочкова дала совет, как сделать интимную близость с партнером яркой и незабываемой Сафронов озвучил подходящее наказание для ворвавшихся в "Крокус" террористовСафронов озвучил подходящее наказание для ворвавшихся в "Крокус" террористов

Лента новостей

Пятница 12 апреля

18:43Подруга нашла виновного в смерти Евгения Кунгурова: Стал жертвой 18:16Богохульница! Верующие раскритиковали Рианну за новую фотосессию 17:32"Днище!": жена Соболева устроила скандал из-за его пикантного фото с Седоковой 16:58Якубовичу срочно потребовалась помощь медиков в Екатеринбурге - СМИ 16:08Странная прихоть вновь беременной Арзамасовой заставила ее коллег озадачиться 14:55Как приготовить кускус: простые рецепты и полезные советы 14:49"Я так надеялась ему помочь": убитая горем Ольга Орлова сообщила о потере 14:03Серябкина и Хилькевич впервые встретились после конфликта 12:05Агата Муцениеце публично высмеяла новую супругу Прилучного: "Не жена" 11:26Нагло присвоили: стало известно, кто считает песни SHAMAN своими 10:50Звезда "Слова пацана" Копейкин рассказал, что выпивал из-за психического расстройства 10:17Как 55-летняя Бледанс подпитывает свое либидо 10:11Мужа Пугачевой засняли целующимся с пенсионеркой: Алла осталась в стороне 09:37Где растут и когда собирать сморчки: советы для грибника 09:21Инвалид-колясочник на глазах у всех прильнул к бедрам Волочковой: "Милосердие" 08:45Перебинтованная Асмус публично заявила, что больше не может так жить: "Предел наступил" 08:24Нонна Гришаева для продления молодости уезжает из Москвы 08:1545-летняя Диана Гурцкая раскрыла секрет красоты и молодости 05:27Благоприятные дни для зачатия в июне 2024 года 04:27Ликбез по пилингам: эксперт рассказал, как не испортить кожу процедурой 01:28Благоприятные дни для косметических процедур в июне 2024 года 01:16"Не нравится эта сочность": Водонаева в прозрачном белье пожаловалась на фигуру 21:50Никоненко об "очищении репутации" Урганта: Такие, как он, остались подонками 20:44Анна Седокова решила слить в Сеть свой номер телефона: зачем? 20:07Эвелина Бледанс раскрыла свой секрет яркой и насыщенной интимной жизни 19:27Федосеева-Шукшина связалась с дочерью после новостей о ее задержании 18:45Блогер Лерчек со слезами на глазах обратилась к публике из-за развода 18:03Евгений Кунгуров связался с психиатром за день до смерти: вот что сообщил певец 17:24Познер спустил баснословную сумму на празднование 90-летия в Турции 16:42Грозит ампутация: Тиль Швайгер может лишиться ноги из-за сепсиса 16:06На чем сегодня зарабатывает ушедший с телеэкранов Дмитрий Нагиев? 15:24Соседов объявил, кого считает лучшим ведущим на российском ТВ 14:47Азиза раскрыла тайну, которую скрывала с Киркоровым десятилетия: "Филипп часто приезжал" 13:56Россияне обсуждают запрет на покупки через маркетплейсы для должников 13:23Униженная Петровым Милославская жестко отомстила бывшему: такого никто не ожидал 11:32Инструкция для новичков: как использовать психологическое Таро для изучения подсознания от психолога Петлер 11:24Расстался с молодой и нашел другую: 91-летний отец Киркорова ошеломил всех интимной жизнью 10:45Дочь Панина не утвердили на роль в сериале "Слово пацана" 10:12Рэпер Серега проиграл в суде 500 рублей 09:3120 лет разница: старший сын Авербуха высказал, что думает о беременности Арзамасовой 08:38"Паша Воля, либо его друг": Боня предъявила нового жениха 08:24Благоприятные дни для маникюра в июне 2024 года 04:40Ставшая недавно мамой жена Прилучного показала, как создает "ягодицы мечты" 01:095 самых полезных круп: эти каши должен есть каждый 22:45Благоприятные дни для операций в июне 2024 года 21:49Васильева пересмотрела свое мнение о покинувших Россию соотечественниках 21:01Анастасия Волочкова вступилась за Аллу Пугачеву: Она мне помогла! 20:12Абсолютно неприемлемо! Баскова отчитали за шутку, сказанную на федеральном канале 19:47Лунный календарь здоровья на июнь 2024 года 19:23Шура напугал своим состоянием всю команду: Врач подтвердил диагноз
1370
800
true

Как приготовить кускус: простые рецепты и полезные советы

Как приготовить кускус: простые рецепты и полезные советы

Узнайте, как легко и быстро приготовить кускус - универсальный гарнир, который станет идеальным дополнением к вашим любимым блюдам.

Крупы рекомендуется обязательно включать в повседневный рацион, поскольку они содержат в себе массу полезных веществ. Если вы хотите узнать, как приготовить кускус, то можете воспользоваться оригинальными рецептами первых или вторых блюд. Сочетание с овощами, сыром, мясом, морепродуктами, поможет достичь неповторимого вкуса при готовке того или иного блюда. Клео.ру предлагает вам изучить самые популярные варианты приготовления этой крупы.

В чем польза крупы кускус

Кускус – это продукт, который изготавливается из смеси манной крупы или цельнозерновой пшеницы твердых сортов и воды. В процессе формируются мелкие гранулы, которые впоследствии просеиваются через сито. Крупа имеет многочисленные полезные вещества, к которым относятся следующие:

  • наличие витамина В5, который незаменим при желании укрепить иммунитет, снизить хроническую усталость, избавиться от бессонницы;
  • кускус содержит минералы, такие как железо, магний и цинк;
  • крупа положительно влияет на состояние кожи, предотвращая ее преждевременное старение;
  • кускус является хорошим источником пищевых волокон, которые важны для здоровья кишечника и пищеварения.

Кроме того, кускус, приготовленный без добавления масла, является низкокалорийным продуктом с низким содержанием насыщенных жиров и холестерина, что делает его хорошим выбором для людей, следящих за здоровьем сердца и сосудов.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Рецепты

Невероятно вкусные блюда с включением в состав этой разновидности крупы можно с легкостью воплотить в домашних условиях. Крупа подойдет для диетического рациона, если дополнить ее свежими овощами.

При желании получить полноценное блюдо для обеда или ужина можно прибегнуть к сочетанию с куриным филе или другим видом мяса. Любители морепродуктов тоже могут совмещать с ними крупу.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Клео.ру сделал для вас подборку популярных рецептов, среди которых можно подобрать вариант на свой вкус.

Салат с кускусом и овощами

В летний сезон настоящей находкой станет салат с кускусом и свежими овощами. В качестве последних предлагается взять болгарский перец и помидоры черри.

Ингредиенты:

  • кускус – 150 г;
  • помидоры черри, адыгейский сыр – по 200 г;
  • болгарский перец – 1 шт.;
  • лимонный сок, оливковое масло – по 2 ст. ложки;
  • петрушка, сушеная мята, паприка, кинза, сушеный базилик – по вкусу.
  • соль

Приготовление:

  • Посолите кускус, влейте к нему 250 мл кипятка, масло, настаивайте под крышкой 15 минут.
  • Порежьте адыгейский сыр кубиками большего размера, а болгарский перец – меньшего. Черри разрежьте на половинки, зелень порубите.
  • Смешайте между собой все компоненты.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Суп с курицей и кускусом

Крупу допускается включать в состав первых блюд, обогащая их полезными веществами. Диетическими и питательными свойствами одновременно наделен суп с кускусом и курицей.

Ингредиенты:

  • кускус – 150 г;
  • курица – 500 г;
  • лук, томат, корень сельдерея, морковь – по 100 г;
  • лимон, чили – по 0,5 шт.;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • молотая паприка, кумин – по 0,5 ч. ложки;
  • оливковое масло – 2 ст. ложки;
  • сахар – 1 ст. ложка
  • свежая мята и петрушка – по 20 г;
  • вода – 2,5 л;
  • соль.

Приготовление:

  • Куриное филе порезать кусочками, обжарить до румяности на разогретом масле.
  • Отдельно сделать морковно-луковую зажарку с добавлением сельдерея. Присоединить порезанный колечками чили, давленый чеснок, соль, приправы, жарить 2 минуты.
  • Соединить зажарку и курицу, залить водой, варить 40 минут после закипания.
  • С томатов снять кожицу, раздавить мякоть в пюре. Из лимона выдавить сок. Петрушку и мяту порубить. Добавить эти компоненты в суп вместе с сахаром, дождаться кипения.
  • Всыпать кускус, варить суп 7 минут.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Кускус с морепродуктами

Для диетического рациона и его дополнения полезными веществами идеально подходят морепродукты. Они будут удачно сочетаться с крупой. Клео.ру подобрал для вас интересный рецепт, в котором предлагается использовать сразу несколько разновидностей морепродуктов, входящих в состав морского коктейля. Это креветки, кальмары, мидии, осьминоги.

Ингредиенты:

  • 1,5 стакана кускуса;
  • 400 г варено-мороженого морского коктейля;
  • 2 стакана воды;
  • 1 стебель сельдерея;
  • 1 луковица;
  • 1 помидор;
  • 1 морковь;
  • 3 ст. л. оливкового масла;
  • 3 зубчика чеснока;
  • щепотка паприки
  • соль и молотый перец.

Приготовление:

  • Посолите кускус, залейте кипятком, выдерживайте под крышкой 5 минут.
  • На разогретом масле обжарьте измельченные сельдерей, морковь и лук.
  • Добавьте соль, приправы, морской коктейль и порезанный томат, томить на огне 7 мин.
  • Добавьте кускус и перемешайте.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Кускус на молоке с сухофруктами

Крупа отлично подойдет не только для создания соленых, но и сладких блюд. Рецепт, который подойдет для любого сезона – кускус, дополненный сухофруктами.

Ингредиенты:

  • 0,5 стакана кускуса;
  • 500 мл молока;
  • 1 ч. л. сахара;
  • 10 г ванильного сахара;
  • щепотка соли;
  • сливочное масло;
  • сухофрукты по вкусу – изюм, курага, чернослив.

Приготовление:

  • Закипятите молоко, растворите в нем соль, обычный и ванильный сахар.
  • Добавьте крупу, промытые сухофрукты и масло, перемешайте. Настаивайте блюдо под закрытой крышкой 15 минут.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Запеканка с кускусом

Крупа подойдет для создания своеобразного десерта, который можно употреблять с чаем. Это творожная запеканка с добавлением изюма. Последний по желанию можно заменить другими сухофруктами. Клео.ру предлагает вам ознакомиться со следующим оригинальным рецептом.

Ингредиенты:

  • 500 г творога;
  • 80 г кускуса;
  • горсть изюма;
  • 3 ст. ложки коричневого сахара;
  • 4 ст. ложки сметаны;
  • соль;
  • масло для смазывания формы;
  • манка для обсыпки формы.

Приготовление:

  • Замочить изюм на ночь в холодной воде, после обсушить.
  • Кускус смешать с солью и сахаром, залить кипятком на 7 минут.
  • Творог взбить, смешать с крупой и изюмом.
  • Выложить массу в форму, смазанную маслом и посыпанную манкой.
  • Готовить запеканку в духовке при 200°C около 30 минут до появления золотистой верхушки.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Полезные советы от шеф-повара

Кускус – крупа, которая готовится очень быстро, поэтому станет идеальным решением для начинающих или занятых хозяек. Довести крупу до готовности можно двумя способами: отварив или запарив в кипятке. Как тот, так и другой вариант, идеально подойдет на гарнир. При готовке стоит учитывать следующие моменты:

  • Для отваривания понадобится взять крупу и жидкость (воду или молоко) в соотношении 1:2. Доведите жидкость до кипения, всыпьте соль и при необходимости сахар, добавьте кускус. Варите крупу 5 минут при закрытой крышке.
  • Если нужно запарить кускус, то потребуется соотношение крупы к жидкости 1:1,5. Доведите жидкость до кипения и залейте ею крупу. Выдерживайте под крышкой 15 минут. За это время кускус разбухнет и дойдет до готовности.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Теперь вы знаете, как приготовить кускус разными способами. Надеемся, что вам подойдет один из предложенных нами рецептов, и вы найдете для себя подходящий вариант. В любом случае блюда с данной разновидностью крупы привнесут разнообразие в ваш рацион.

12 апреля 2024, 14:55
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Татьяна Веселова

Секреты идеального кулича: рецепт вкусного и влажного пасхального кулича

Секреты идеального кулича: рецепт вкусного и влажного пасхального кулича
Пасхальный кулич — символ праздника. Приготовьте ароматный, вкусный и влажный кулич по нашему рецепту. Он не оставит равнодушным ни одного члена вашей семьи.

Как покрасить яйца куркумой на Пасху-2024

Как покрасить яйца куркумой на Пасху-2024
Хотите покрасить яйца на Пасху натуральными красителями? В этой статье вы найдете простой способ покрасить яйца куркумой, а также получите советы по получению идеального золотистого цвета.

Как приготовить вкусную и сочную форель в духовке

Как приготовить вкусную и сочную форель в духовке
Вы узнаете, как приготовить вкусную и сочную форель с лимоном и специями. Это простой рецепт ресторанного блюда в духовке у себя дома.

Как вкусно приготовить красную чечевицу: оригинальные рецепты первых и вторых блюд

Как вкусно приготовить красную чечевицу: оригинальные рецепты первых и вторых блюд
Красная чечевица — это вкусный, сытный и полезный продукт. Она богата белком, клетчаткой и витаминами. В этой статье вы найдете простые рецепты из красной чечевицы.

Секреты вкуснейших жареных пирожков на кефире

Секреты вкуснейших жареных пирожков на кефире
Жареные пирожки на кефире — это не только вкусный, но и простой в приготовлении ужин. В этой статье вы найдете простой рецепт пирожков с разными начинками.

7 способов сделать блины менее калорийными

7 способов сделать блины менее калорийными
Несколько хитростей, чтобы вкуснейшее блюдо весны стало чуть менее опасным для фигуры

Выбор читателей

06/04Сбт"Принесет горе и страдания": страшные предсказания индийского пророка начали сбываться 06/04СбтВолочкова дала совет, как сделать интимную близость с партнером яркой и незабываемой 05/04ПтнСафронов озвучил подходящее наказание для ворвавшихся в "Крокус" террористов 06/04СбтПути разошлись: почему Свиридова сожалеет о том, что отправила сына на учебу в Канаду 05/04ПтнПропавшая на две недели жена Прилучного ошарашила поклонников: "Малыш" 06/04СбтРазведенная Ида Галич рассекретила нового возлюбленного: кто же он?