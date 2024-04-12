Как приготовить кускус: простые рецепты и полезные советы

Крупы рекомендуется обязательно включать в повседневный рацион, поскольку они содержат в себе массу полезных веществ. Если вы хотите узнать, как приготовить кускус, то можете воспользоваться оригинальными рецептами первых или вторых блюд. Сочетание с овощами, сыром, мясом, морепродуктами, поможет достичь неповторимого вкуса при готовке того или иного блюда. Клео.ру предлагает вам изучить самые популярные варианты приготовления этой крупы.

В чем польза крупы кускус

Кускус – это продукт, который изготавливается из смеси манной крупы или цельнозерновой пшеницы твердых сортов и воды. В процессе формируются мелкие гранулы, которые впоследствии просеиваются через сито. Крупа имеет многочисленные полезные вещества, к которым относятся следующие:

наличие витамина В5, который незаменим при желании укрепить иммунитет, снизить хроническую усталость, избавиться от бессонницы;

кускус содержит минералы, такие как железо, магний и цинк;

крупа положительно влияет на состояние кожи, предотвращая ее преждевременное старение;

кускус является хорошим источником пищевых волокон, которые важны для здоровья кишечника и пищеварения.

Кроме того, кускус, приготовленный без добавления масла, является низкокалорийным продуктом с низким содержанием насыщенных жиров и холестерина, что делает его хорошим выбором для людей, следящих за здоровьем сердца и сосудов.





Рецепты

Невероятно вкусные блюда с включением в состав этой разновидности крупы можно с легкостью воплотить в домашних условиях. Крупа подойдет для диетического рациона, если дополнить ее свежими овощами.

При желании получить полноценное блюдо для обеда или ужина можно прибегнуть к сочетанию с куриным филе или другим видом мяса. Любители морепродуктов тоже могут совмещать с ними крупу.





Клео.ру сделал для вас подборку популярных рецептов, среди которых можно подобрать вариант на свой вкус.

Салат с кускусом и овощами

В летний сезон настоящей находкой станет салат с кускусом и свежими овощами. В качестве последних предлагается взять болгарский перец и помидоры черри.

Ингредиенты:

кускус – 150 г;

помидоры черри, адыгейский сыр – по 200 г;

болгарский перец – 1 шт.;

лимонный сок, оливковое масло – по 2 ст. ложки;

петрушка, сушеная мята, паприка, кинза, сушеный базилик – по вкусу.

соль

Приготовление:

Посолите кускус, влейте к нему 250 мл кипятка, масло, настаивайте под крышкой 15 минут.

Порежьте адыгейский сыр кубиками большего размера, а болгарский перец – меньшего. Черри разрежьте на половинки, зелень порубите.

Смешайте между собой все компоненты.





Суп с курицей и кускусом

Крупу допускается включать в состав первых блюд, обогащая их полезными веществами. Диетическими и питательными свойствами одновременно наделен суп с кускусом и курицей.

Ингредиенты:

кускус – 150 г;

курица – 500 г;

лук, томат, корень сельдерея, морковь – по 100 г;

лимон, чили – по 0,5 шт.;

чеснок – 2 зубчика;

молотая паприка, кумин – по 0,5 ч. ложки;

оливковое масло – 2 ст. ложки;

сахар – 1 ст. ложка

свежая мята и петрушка – по 20 г;

вода – 2,5 л;

соль.

Приготовление:

Куриное филе порезать кусочками, обжарить до румяности на разогретом масле.

Отдельно сделать морковно-луковую зажарку с добавлением сельдерея. Присоединить порезанный колечками чили, давленый чеснок, соль, приправы, жарить 2 минуты.

Соединить зажарку и курицу, залить водой, варить 40 минут после закипания.

С томатов снять кожицу, раздавить мякоть в пюре. Из лимона выдавить сок. Петрушку и мяту порубить. Добавить эти компоненты в суп вместе с сахаром, дождаться кипения.

Всыпать кускус, варить суп 7 минут.





Кускус с морепродуктами

Для диетического рациона и его дополнения полезными веществами идеально подходят морепродукты. Они будут удачно сочетаться с крупой. Клео.ру подобрал для вас интересный рецепт, в котором предлагается использовать сразу несколько разновидностей морепродуктов, входящих в состав морского коктейля. Это креветки, кальмары, мидии, осьминоги.

Ингредиенты:

1,5 стакана кускуса;

400 г варено-мороженого морского коктейля;

2 стакана воды;

1 стебель сельдерея;

1 луковица;

1 помидор;

1 морковь;

3 ст. л. оливкового масла;

3 зубчика чеснока;

щепотка паприки

соль и молотый перец.

Приготовление:

Посолите кускус, залейте кипятком, выдерживайте под крышкой 5 минут.

На разогретом масле обжарьте измельченные сельдерей, морковь и лук.

Добавьте соль, приправы, морской коктейль и порезанный томат, томить на огне 7 мин.

Добавьте кускус и перемешайте.





Кускус на молоке с сухофруктами

Крупа отлично подойдет не только для создания соленых, но и сладких блюд. Рецепт, который подойдет для любого сезона – кускус, дополненный сухофруктами.

Ингредиенты:

0,5 стакана кускуса;

500 мл молока;

1 ч. л. сахара;

10 г ванильного сахара;

щепотка соли;

сливочное масло;

сухофрукты по вкусу – изюм, курага, чернослив.

Приготовление:

Закипятите молоко, растворите в нем соль, обычный и ванильный сахар.

Добавьте крупу, промытые сухофрукты и масло, перемешайте. Настаивайте блюдо под закрытой крышкой 15 минут.





Запеканка с кускусом

Крупа подойдет для создания своеобразного десерта, который можно употреблять с чаем. Это творожная запеканка с добавлением изюма. Последний по желанию можно заменить другими сухофруктами. Клео.ру предлагает вам ознакомиться со следующим оригинальным рецептом.

Ингредиенты:

500 г творога;

80 г кускуса;

горсть изюма;

3 ст. ложки коричневого сахара;

4 ст. ложки сметаны;

соль;

масло для смазывания формы;

манка для обсыпки формы.

Приготовление:

Замочить изюм на ночь в холодной воде, после обсушить.

Кускус смешать с солью и сахаром, залить кипятком на 7 минут.

Творог взбить, смешать с крупой и изюмом.

Выложить массу в форму, смазанную маслом и посыпанную манкой.

Готовить запеканку в духовке при 200°C около 30 минут до появления золотистой верхушки.





Полезные советы от шеф-повара

Кускус – крупа, которая готовится очень быстро, поэтому станет идеальным решением для начинающих или занятых хозяек. Довести крупу до готовности можно двумя способами: отварив или запарив в кипятке. Как тот, так и другой вариант, идеально подойдет на гарнир. При готовке стоит учитывать следующие моменты:

Для отваривания понадобится взять крупу и жидкость (воду или молоко) в соотношении 1:2. Доведите жидкость до кипения, всыпьте соль и при необходимости сахар, добавьте кускус. Варите крупу 5 минут при закрытой крышке.

Если нужно запарить кускус, то потребуется соотношение крупы к жидкости 1:1,5. Доведите жидкость до кипения и залейте ею крупу. Выдерживайте под крышкой 15 минут. За это время кускус разбухнет и дойдет до готовности.





Подведем итог

Теперь вы знаете, как приготовить кускус разными способами. Надеемся, что вам подойдет один из предложенных нами рецептов, и вы найдете для себя подходящий вариант. В любом случае блюда с данной разновидностью крупы привнесут разнообразие в ваш рацион.