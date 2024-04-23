Безвизовые страны для россиян в 2024 году

С приходом сезона отпусков все большее количество людей выбирают места для отпуска. Kleo.ru предлагает список безвизовых стран, открытых для россиян в 2024 году. Эти государства предлагают несложные условия для въезда, что значительно сокращает расходы на оформление дополнительных документов.

Список безвизовых стран для россиян на 2024 год

В 2024 году для россиян для безвизового путешествия и по упрощенной процедуре открыто более 120 стран. В этот список входит большинство азиатских и южноамериканских государств. Провести отпуск без оформления визы будет возможно и в некоторых странах Европы.

Клео.ру предлагает разобраться, куда можно отправиться на отдых без визы и на каких условиях.

Европейский регион

Гражданам, желающим отдохнуть в стране со схожими культурными особенностями и минимальными требованиями, стоит обратить внимание на Беларусь. Попасть в соседнюю республику можно даже по внутреннему российскому паспорту и оставаться там до 90 дней. Наиболее благоприятный период для отпуска – с мая по сентябрь.

Сербия может стать отличным решением для россиян, которые предпочитают европейских отдых и хотят детально изучить местную культуру. Это единственная страна в регионе, сохранившая прямое авиасообщение с Россией. Для въезда отдыхающим потребуется загранпаспорт, который будет действительным еще как минимум 3 месяца от предполагаемой даты выезда. Предельный срок нахождения составляет 30 дней. К тому же, необходимо пройти регистрацию в течение 24 часов в местном отделении полиции или в гостинице, если такая услуга предоставляется. Благоприятное время для посещения – с мая по сентябрь.

Условия нахождения в других странах Европейского региона, предоставляющих россиянам возможность для безвизового путешествия по их территории.





Указанные выше страны являются кандидатами на членство в ЕС, поэтому условия въезда могут меняться в зависимости от продвижения этого процесса. Клео.ру рекомендует сверять информацию перед планированием отдыха. Напоминаем, что для посещения стран Евросоюза необходима шенгенская виза.





Восточный и Азиатский регионы

На Азиатском континенте список стран, открытых для путешествия по упрощенной процедуре, очень широк. При наличии загранпаспорта россиянам легко удастся выбрать для себя подходящее место для отдыха. Однако следует помнить, что в некоторых регионах с приходом лета начинается сезон дождей. Плохая погода может полностью испортить отдых, поэтому стоит внимательно изучить местные условия.

Турция занимает лидирующие позиции среди предпочтений россиян, хоть в последние годы интерес к туризму в этой стране постепенно снижается. Солнечное побережье Средиземноморского региона не оставит равнодушными, а условия удивят доступностью и качеством. Отдыхать в Турции можно до 60 дней за полгода при наличии действительного загранпаспорта и медицинской страховки. Добраться можно прямыми авиарейсами в составе туристической группы или самостоятельно.

Таиланд также входит в число популярных курортов среди россиян. Государство предлагает туристам условия и для отдыха, и для культурного ознакомления. Любителям провести отпуск на пляже стоит выбрать Пхукет, а Бангкок или Паттайя станут местами для знакомства с местными обычаями и культурой. С мая по октябрь в Таиланде проходит сезон дождей, поэтому свой отпуск лучше планировать на ноябрь-апрель. Для пребывания в стране россиянам потребуется загранпаспорт, действующий не менее 6 месяцев. Максимальный срок пребывания – 30 дней, но в сухой сезон может увеличиваться до 90 дней.

ОАЭ остается одним из популярных мест для отпуска. Туристам предоставляется самый широкий спектр услуг для комфортного отпуска. Смогут найти развлечения себе по вкусу и любители позагорать на пляже, и предпочитающие культурное знакомство, и даже фанаты шопинга и гастротуризма. Добраться в Объединенные Арабские Эмираты можно прямыми авиарейсами, в том числе и лоукостерами. Пребывание ограничено 90 днями в течение полугода. Самым благоприятным считается период с ноября по февраль: в это время погода наиболее комфортная для отдыха.

Желающим отдохнуть поближе, следует обратить внимание на ближнее зарубежье – Армению, Азербайджан и Казахстан. В этих странах будет меньше неприятных ситуаций из-за незнания языка, а услуги – финансово доступнее. Максимальный срок пребывания с туристическими целями – до 90 дней, а в случае с Арменией – до полугода. Курортный сезон длится с мая по сентябрь.

Другие популярные безвизовые страны для россиян, доступные в упрощенном режиме в 2024 году.





Некоторые популярные страны предлагают туристам возможность оформить визу при въезде. Выдача происходит по упрощенной схеме, но в большинстве случаев является платной. Выбирая бюджетный отдых, следует учитывать дополнительные условия, которые могут повлиять на общий ценник.

Клео.ру напоминает, что в большинстве стран Азии летом проходит сезон дождей. Отдыхать в это время очень некомфортно, поэтому стоит внимательно изучать погодные условия и периоды курортного сезона каждого региона перед планированием поездки.





Страны Северной Америки

Из безвизовых стран этого континента лишь Мексика требует от туристов предварительного оформления разрешения на въезд. Его можно получить в течение месяца, и потребуется для этого всего лишь действительный загранпаспорт. Этот документ позволит попасть в страну самолетом, но совершенно не подходит для пересечения границы по суше. Отдыхать в Мексике можно до 180 дней, а наиболее благоприятным временем по погодным условиям считается период с ноября по апрель.

Среди российских туристов набирает популярности знаменитый остров Куба. По статистике туристических агентств, количество путевок за последний год увеличилось в 3 раза. Остров привлекает отдыхающих своей природой и особым местным колоритом. Проживать в стране можно до 90 дней в течение полугода, имеется прямое авиасообщение. Рекомендуется посещать Кубу с ноября по апрель. В это время погода не такая жаркая.

Другие страны континента, куда можно поехать без визы в 2024 году россиянам.









Страны Южной Америки

В период до 2011 года Россия подписала соглашения с большинством стран Южной Америки о туризме. В результате россияне даже в 2024 году смогут насладиться особой атмосферой континента. В Венесуэле можно увидеть высочайший в мире водопад Анхель, Бразилия порадует своими знаменитыми карнавалами и статуей Христа, а аргентинские ботанические сады редких растений, архитектурные и природные памятники не оставят равнодушными ни одного туриста.

Страны Южной Америки, в которых возможны путешествия без визы для россиян в 2024 году.





Африканский континент

Самым знаменитым туристическим государством этого региона является Египет. Популярный среди россиян Шарм-эш-Шейх можно посещать без визы, а вот для отдыха в Хугарде или Каире она уже является обязательной. К счастью, еще можно получить прямо в аэропорту по прибытию. Стоимость услуги составляет 25$. Предельный срок пребывания в Египте составляет 30 дней. Для туристических целей наиболее благоприятным считается период с октября по май.

В таблице ниже показаны другие безвизовые страны для россиян, принимающие туристов в 2024 году.









Советы для путешественников

Во время отпуска могут происходить самые неожиданные и не всегда приятные ситуации. Советы туристических агентов помогут сделать отдых более простыми и спокойным.

Сделайте копии паспортов . В случае утери оригиналов их можно будет использовать для решения некоторых вопросов.

. В случае утери оригиналов их можно будет использовать для решения некоторых вопросов. Приобретайте обратные билеты и бронируйте жилье заранее . Пограничный контроль иногда может запрашивать их наличие при пересечении границы.

. Пограничный контроль иногда может запрашивать их наличие при пересечении границы. Местные культурные обычаи и законы . Ознакомьтесь с культурой и законодательством, чтобы не попасть в неприятности по незнанию.

. Ознакомьтесь с культурой и законодательством, чтобы не попасть в неприятности по незнанию. Запишите адрес консульства РФ . Если возникнут проблемы, сотрудники служб помогут решить их в короткие сроки и с минимумом последствий.

. Если возникнут проблемы, сотрудники служб помогут решить их в короткие сроки и с минимумом последствий. Оформляйте медицинскую страховку . Во время путешествия могут возникнуть проблемы со здоровьем, и лучше в таких случаях гарантированно получить лечение.

. Во время путешествия могут возникнуть проблемы со здоровьем, и лучше в таких случаях гарантированно получить лечение. Имейте при себе небольшой запас наличных . Далеко не во всех международных банках обслуживаются российские карты.

. Далеко не во всех международных банках обслуживаются российские карты. Позаботьтесь о средствах связи . Купите местную сим-карту для доступа в интернет.

. Купите местную сим-карту для доступа в интернет. Изучайте информацию о безопасности. Старайтесь избегать страны, в которых ведутся военные действия.





Подведем итог

Список безвизовых стран для россиян поможет выбрать подходящее место для отдыха в 2024 году. Отсутствие дополнительных документов не только упрощает процесс поездки, но и делает его более доступным финансово.