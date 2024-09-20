Кухни мира: рецепт ирландского коддла — уют на тарелке, который согреет в хмурую погоду

Когда за окном хмуро и дождливо, хочется чего-то особенного, согревающего. И вот тут на сцену выходит ирландский коддл – блюдо, которое будто создано для прохладных вечеров. Это густое, ароматное рагу из колбасок и картофеля в свое время было любимым у дублинских рабочих и студентов, и не потеряло своей популярности по сей день.

Немного истории

Коддл появился в Дублине как простое, но сытное блюдо для тех, у кого не было времени и средств на изысканную еду. Представьте себе ирландские семьи, которые возвращались после длинного рабочего дня, бросали в кастрюлю пару колбасок, картофель и овощи, и оставляли томиться на плите. Все, что требовалось – терпение и время, чтобы ароматное рагу стало невероятно нежным. Впрочем, терпение можно заменить фильмом, а колбаски – на качественные мясные сосиски, но вкус останется все тем же.

Коддл в современной Ирландии

Сегодня коддл не просто дань традициям. Это настоящий символ уютного ужина в кругу семьи или друзей. Ирландцы до сих пор готовят это блюдо на выходных, чтобы порадовать близких. А в пабах оно нередко становится фирменным угощением – идеально к пинте густого стаута! И что важно, рецепт коддла прост до безобразия. Да, вы не ослышались: минимум усилий, максимум удовольствия!

Рецепт ирландского коддла





Теперь давайте попробуем приготовить этот ирландский шедевр дома.

Что вам понадобится:

6-8 качественных свиных сосисок (лучше всего с грубым фаршем)

4 полоски бекона, нарезанные крупными кусками

4 крупных картофелины

2 моркови

1 большая луковица

500 мл куриного или говяжьего бульона

Соль и перец по вкусу

Свежая петрушка для подачи

Приготовление:

Подготовка ингредиентов. Нарежьте картофель крупными кусками, морковь – кольцами, а лук – полукольцами. Сосиски можно оставить целыми или разрезать на две части, как вам больше нравится. Обжарка. В большой кастрюле обжарьте бекон до хрустящей корочки, затем добавьте сосиски и подрумяньте их со всех сторон. Это придаст блюду насыщенный вкус, но не доводите до готовности – все еще будет томиться в бульоне. Томление. Снимите с огня сосиски и бекон, а в ту же кастрюлю добавьте лук и морковь. Обжарьте до мягкости, затем верните сосиски и бекон обратно. Добавьте картофель, залейте бульоном, посолите, поперчите и накройте крышкой. Терпение! Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и оставьте на слабом огне томиться около часа, пока картофель и овощи не станут мягкими, а ароматы не смешаются в идеальный ансамбль. Подача. Перед подачей посыпьте свежей петрушкой. Коддл можно подавать как самостоятельно, так и с кусочком свежего хлеба.

Маленький совет

Если вы решили готовить коддл заранее, то оставьте его на ночь в холодильнике. На следующий день вкус будет еще лучше – ведь чем дольше блюдо томится и настаивается, тем насыщеннее становятся ароматы. И это ли не мечта каждой занятой женщины – приготовить один раз, а наслаждаться несколько дней?

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