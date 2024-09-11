Кухни мира: решти — готовим драники, как в Швейцарии

Если бы у Швейцарии был гастрономический символ, как у Франции круассаны, то это наверняка были бы решти. Это блюдо – ода картофелю, которую швейцарцы исполняют на завтрак, обед и ужин уже несколько веков. Представьте себе: золотистые, хрустящие снаружи и мягкие внутри картофельные лепешки, которые могут быть как гарниром, так и полноценным блюдом. А что самое приятное? Минимум ингредиентов и максимум вкуса!

Как все началось?

Решти (или Rösti, если по-швейцарски) родились в кантоне Берн, где крестьяне еще в XVIII веке ели их на завтрак, чтобы зарядиться энергией на целый день. Картофель всегда был дешевым и доступным продуктом, а способ приготовления был настолько прост, что это блюдо быстро стало популярным в разных регионах. Сначала это была чисто деревенская еда, но со временем решти стали гостем на столах всех слоев населения, и сегодня их можно встретить даже в ресторанах высокой кухни.

Почему решти так популярны?

Потому что это вкусно и удобно! Их любят за универсальность: решти можно есть с чем угодно – с яйцами, сыром, беконом или даже просто так, в чистом виде. Они идеально сочетаются с мясом и овощами, превращая даже обычный обед в настоящий праздник желудка. В современности решти – это не только классическое картофельное блюдо, но и символ швейцарской традиции, который собирает за столом целые семьи и друзей.

Решти сегодня

Сегодня решти можно найти в любом уголке Швейцарии. В каждом кантоне есть свои вариации этого блюда: кто-то добавляет сыр Грюйер, кто-то бекон, а самые смелые даже добавляют яблоки! И, что самое классное – решти стали настолько популярными, что их можно встретить не только в альпийских хижинах, но и в городских ресторанах, и даже на международных гастрономических фестивалях.

Как приготовить идеальные решти?





Готовы попробовать это швейцарское сокровище у себя на кухне? Вот классический рецепт решти:



Ингредиенты:

4 крупных картофелины (лучше всего старого урожая, они менее водянистые)

2 столовые ложки сливочного масла

Соль, перец по вкусу

Приготовление:

Отварите картофель "в мундире" до полуготовности. Это примерно 10-12 минут. Остудите и уберите в холодильник на пару часов или даже на ночь. Так картофель станет плотнее, и его будет легче натирать. Очистите картофель и натрите на крупной терке. На сковороде растопите сливочное масло, разогрейте ее на среднем огне. Выложите натертый картофель на сковороду, придавая ему форму лепешки, и прижмите ложкой. Жарьте на среднем огне 8-10 минут, пока решти не станут золотистыми и хрустящими с одной стороны. Аккуратно переверните решти (можно помочь себе тарелкой или крышкой) и жарьте еще 8-10 минут до готовности.

Посолите, поперчите по вкусу и наслаждайтесь!

Совет: хотите добавить немного шика? Попробуйте добавить в решти тертый сыр, кусочки ветчины или зелень. Это сделает блюдо еще более ароматным и питательным.

Решти – это больше, чем просто картошка

На первый взгляд, решти – это всего лишь жареный картофель. Но за этим блюдом скрывается история швейцарской души, в которой нет места суете. Это блюдо, которое объединяет поколения, вносит уют в каждый дом и, конечно, радует вкус. Так что, если у вас есть картошка и немного времени, почему бы не устроить себе швейцарское приключение прямо на собственной кухне?

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