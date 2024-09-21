Как превратить будничный ужин в праздник: простые рецепты с бокалом вина

Делимся рецептами для домашнего ужина, который можно сделать более интересным с правильным винным сочетанием.

Как часто после рабочего дня руки сами тянутся к чему-то быстрому и простому? Но ведь обычный ужин не обязательно должен быть скучным! С правильным вином и парочкой несложных, но изысканных рецептов, даже будничный вечер может превратиться в маленький праздник. Попробуем добавить немного шика с блюдами, которые легко приготовить, а бокал хорошего вина сделает их еще лучше!

Рецепт 1: Легкий салат с креветками и авокадо

Фото: freepik.com

Что может быть проще и вкуснее? Этот салат – идеальный баланс свежести и сытности, который можно сделать буквально за 10 минут.

Ингредиенты:

  • 200 г очищенных креветок
  • 1 спелый авокадо
  • 10 помидоров черри
  • Руккола – 100 г
  • Сок половины лимона
  • Оливковое масло – 2 ст. л.
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Обжарь креветки на сковороде с небольшим количеством оливкового масла буквально 2-3 минуты до готовности.
  2. Нарежь авокадо кубиками, а помидоры черри – пополам.
  3. Выложи рукколу на тарелку, добавь авокадо, помидоры и креветки.
  4. Полей все лимонным соком и оливковым маслом. Посоли, поперчи по вкусу.

Вино: К такому легкому блюду идеально подойдет охлажденный Совиньон Блан. Он подчеркнет свежесть салата и освежит после жаркого дня.

Рецепт 2: Паста с сыром Горгонзола и грушей

Фото: freepik.com

Эта паста – шик в чистом виде! Нежная текстура сыра и сладкая груша – неожиданное, но очень удачное сочетание.

Ингредиенты:

  • Паста (фетучини, тальятелле или спагетти) – 250 г
  • Горгонзола – 150 г
  • Сливки (10-20%) – 100 мл
  • 1 груша
  • Оливковое масло – 1 ст. л.
  • Соль, перец – по вкусу

Приготовление:

  1. Отвари пасту до состояния аль денте (не забывай подсолить воду).
  2. На сковороде разогрей оливковое масло и нарежь грушу тонкими ломтиками. Немного обжарь до мягкости.
  3. Добавь к груше сливки и Горгонзолу, постоянно помешивая, пока сыр не растает и не превратится в соус.
  4. Смешай пасту с соусом и готово!

Вино: К этой сливочной пасте прекрасно подойдет Мерло. Его насыщенность и мягкость сделают блюдо по-настоящему изысканным.

Рецепт 3: Куриное филе в медово-горчичном соусе

Фото: скриншот YouTube /@EssenRecipes

Куриное филе – классика на ужин, но с медово-горчичным соусом это блюдо заиграет новыми красками!

Ингредиенты:

  • 2 куриные грудки (около 300 г)
  • Мед – 2 ст. л.
  • Дижонская горчица – 2 ст. л.
  • Соевый соус – 1 ст. л.
  • Оливковое масло – 1 ст. л.
  • Соль, перец по вкусу

Приготовление:

  1. В миске смешай мед, горчицу, соевый соус и оливковое масло.
  2. Натри куриные грудки солью и перцем, затем обмакивай в соусе и выкладывай в форму для запекания.
  3. Запекай в духовке при 180°C около 25-30 минут, периодически поливая соусом, чтобы филе оставалось сочным.
  4. Когда мясо станет золотистым и ароматным, подавай с овощами или картофелем.

Вино: Идеально дополнит это блюдо розе, например, Гренаш. Его легкость и фруктовые нотки подчеркнут сладко-острый вкус соуса.

Как выбрать вино к ужину?

Необязательно быть винным экспертом, чтобы подобрать вино к ужину. Вот несколько советов:

  • К морепродуктам и легким салатам выбирай белое сухое вино. Оно подчеркнет их свежесть и не "перебьет" вкус.
  • К сливочным пастам или сырам отлично подойдут красные вина с мягкими танинами, такие как Мерло или Пино Нуар.
  • К мясным блюдам можно выбирать розе, оно делает вкус мяса мягче и сочнее.

Маленький лайфхак

Запомни простое правило: чем легче блюдо – тем легче вино. Не бойся пробовать новые сочетания и, главное, наслаждайся процессом – как приготовления, так и самого ужина!

Ранее мы рассказывали, как сделать любимые блюда менее калорийными заменив продукты. 

Елизавета Федорова

Редактор

 

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