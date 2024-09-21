Как превратить будничный ужин в праздник: простые рецепты с бокалом вина

Делимся рецептами для домашнего ужина, который можно сделать более интересным с правильным винным сочетанием.
Как часто после рабочего дня руки сами тянутся к чему-то быстрому и простому? Но ведь обычный ужин не обязательно должен быть скучным! С правильным вином и парочкой несложных, но изысканных рецептов, даже будничный вечер может превратиться в маленький праздник. Попробуем добавить немного шика с блюдами, которые легко приготовить, а бокал хорошего вина сделает их еще лучше!
Рецепт 1: Легкий салат с креветками и авокадо
Что может быть проще и вкуснее? Этот салат – идеальный баланс свежести и сытности, который можно сделать буквально за 10 минут.
Ингредиенты:
- 200 г очищенных креветок
- 1 спелый авокадо
- 10 помидоров черри
- Руккола – 100 г
- Сок половины лимона
- Оливковое масло – 2 ст. л.
- Соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Обжарь креветки на сковороде с небольшим количеством оливкового масла буквально 2-3 минуты до готовности.
- Нарежь авокадо кубиками, а помидоры черри – пополам.
- Выложи рукколу на тарелку, добавь авокадо, помидоры и креветки.
- Полей все лимонным соком и оливковым маслом. Посоли, поперчи по вкусу.
Вино: К такому легкому блюду идеально подойдет охлажденный Совиньон Блан. Он подчеркнет свежесть салата и освежит после жаркого дня.
Рецепт 2: Паста с сыром Горгонзола и грушей
Эта паста – шик в чистом виде! Нежная текстура сыра и сладкая груша – неожиданное, но очень удачное сочетание.
Ингредиенты:
- Паста (фетучини, тальятелле или спагетти) – 250 г
- Горгонзола – 150 г
- Сливки (10-20%) – 100 мл
- 1 груша
- Оливковое масло – 1 ст. л.
- Соль, перец – по вкусу
Приготовление:
- Отвари пасту до состояния аль денте (не забывай подсолить воду).
- На сковороде разогрей оливковое масло и нарежь грушу тонкими ломтиками. Немного обжарь до мягкости.
- Добавь к груше сливки и Горгонзолу, постоянно помешивая, пока сыр не растает и не превратится в соус.
- Смешай пасту с соусом и готово!
Вино: К этой сливочной пасте прекрасно подойдет Мерло. Его насыщенность и мягкость сделают блюдо по-настоящему изысканным.
Рецепт 3: Куриное филе в медово-горчичном соусе
Куриное филе – классика на ужин, но с медово-горчичным соусом это блюдо заиграет новыми красками!
Ингредиенты:
- 2 куриные грудки (около 300 г)
- Мед – 2 ст. л.
- Дижонская горчица – 2 ст. л.
- Соевый соус – 1 ст. л.
- Оливковое масло – 1 ст. л.
- Соль, перец по вкусу
Приготовление:
- В миске смешай мед, горчицу, соевый соус и оливковое масло.
- Натри куриные грудки солью и перцем, затем обмакивай в соусе и выкладывай в форму для запекания.
- Запекай в духовке при 180°C около 25-30 минут, периодически поливая соусом, чтобы филе оставалось сочным.
- Когда мясо станет золотистым и ароматным, подавай с овощами или картофелем.
Вино: Идеально дополнит это блюдо розе, например, Гренаш. Его легкость и фруктовые нотки подчеркнут сладко-острый вкус соуса.
Как выбрать вино к ужину?
Необязательно быть винным экспертом, чтобы подобрать вино к ужину. Вот несколько советов:
- К морепродуктам и легким салатам выбирай белое сухое вино. Оно подчеркнет их свежесть и не "перебьет" вкус.
- К сливочным пастам или сырам отлично подойдут красные вина с мягкими танинами, такие как Мерло или Пино Нуар.
- К мясным блюдам можно выбирать розе, оно делает вкус мяса мягче и сочнее.
Маленький лайфхак
Запомни простое правило: чем легче блюдо – тем легче вино. Не бойся пробовать новые сочетания и, главное, наслаждайся процессом – как приготовления, так и самого ужина!
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