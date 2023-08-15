Какие документы нужно оформить после рождения ребенка в 2023 году

С рождением ребенка у его родителей появляется множество дополнительных забот. В их числе оформление различных документов, посещение инстанций. Это необходимо для получения новым гражданином различных государственных услуг и пособий. О том, какие документы нужно оформить после рождения ребенка в 2023 года, предлагаем узнать далее в нашей статье.

Какие бывают документы на ребенка

Виды документов, которые можно оформить на ребенка, условно можно разделить на две категории:

Обязательные . К ним относятся родовой сертификат, обменная карта, свидетельство о рождении, прописка, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования. Без этих документов будет невозможно сделать дополнительные справки, оформить выплаты и назначить льготы, поэтому заняться их получением нужно в первую очередь.

. К ним относятся родовой сертификат, обменная карта, свидетельство о рождении, прописка, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования. Без этих документов будет невозможно сделать дополнительные справки, оформить выплаты и назначить льготы, поэтому заняться их получением нужно в первую очередь. Необязательные. В их число входят записи о ребенке в паспортах родителей, информация о гражданстве, идентификационный номер налогоплательщика. Документы из этого списка дают дополнительное удобство или потребуются в дальнейшем. На этапе первых дней после рождения их оформлять необязательно.

Обязательные документы

Так как от этих бумаг и справок зависит дальнейшее получение документов, заниматься ими следует в первую очередь. В некоторых регионах молодым мамам предоставляются услуги оформления еще в роддоме. Так, например, в Москве и Московской области, помимо заказа базовых документов, предлагают сразу стать в очередь в детсад. Это очень удобно, учитывая загруженность и очереди в учебных заведениях.

Документы из роддома

Обменная карта и родовой сертификат оформляются еще до появления на свет нового члена общества. С ними будущая мама направляется в роддом.

Обменная карта содержит основную информацию о том, как протекала беременность и роды, ситуации после рождения ребенка. Также этот документ хранит данные о самом малыше – его росте и весе, состоянии здоровья, сделанных прививках. Оформлением и ведением карты занимается лечащий врач. После родов ее должны передать в поликлинику, в которой будет стоять на учете малыш.

Родовой сертификат позволяет матери и ребенку получать медицинские услуги, которые требуются во время родов и после них. Он выдается на первый год жизни малыша.

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Свидетельство о рождении

Это один из базовых документов, который получает новый человек. Он будет необходим в течение всей жизни, так как требуется во многих инстанциях для подтверждения личности и оформления других документов и справок.

При оформлении свидетельства о рождении родители предоставляют справку из роддома. В ней указывается пол малыша, дата и место рождения, информация о матери, наименование учреждения, где проходили роды. Получив справку из роддома, родители подают ее в отдел ЗАГС и оформляют свидетельство. На это действующим законодательством отводится 1 месяц, хотя наказания и штрафов за нарушение сроков не предусмотрено.

Родителям необходимо предоставить сотрудникам ЗАГСа справку о рождении, паспорта родителей, свидетельство о заключении брака (в случае официального оформления отношений). На данном этапе родители уже должны выбрать имя ребенку, так как оно будет записано в свидетельство. Это же касается и фамилии – если у мамы и папы они разные, будет предложено выбрать одну из них.

В качестве ускорения и упрощения процедуры граждане имеют возможность оформить свидетельство на портале Госуслуги. В этом случае набор документов будет аналогичным.

Этот документ является самым главным на данном этапе и потребуется для оформления других. Поэтому о получении свидетельства о рождении нужно позаботиться сразу же.

Прописка

Регистрация места проживания ребенка является обязательным шагом. Как правило, малыша прописывают на той же жилплощади, где живут родители. На этом этапе уже нужно следить за соблюдением сроков: с момента получения свидетельства о рождении на регистрацию отводится до 7 дней. В случае нарушения можно получить штраф в размере от 2000 до 5000 рублей.

Для регистрации потребуются:

заявление одного из родителей;

свидетельство о рождении;

паспорта родителей.

Подать пакет документов можно лично в одном из многофункциональных центров, в МВД или онлайн на Госуслугах. В последнем случае потребуется подтвержденная учетная запись родителя-заявителя.

СНИЛС

Большинство льгот и пособий, устанавливаемых через Социальный фонд (ранее – Фонд социального страхования и Пенсионный фонд), можно получить только при наличии СНИЛС – страхового номера индивидуального лицевого счета. К счастью, он присваивается автоматически после поступления информации о выдаче свидетельства из ЗАГСа.

Однако при передаче сведений между инстанциями иногда возникают задержки. Узнать, получил ли ребенок положенный ему лицевой счет, можно на сайте Соцфонда в личном кабинете одного из родителей (для этого требуется регистрация). Если же аккаунта на этом ресурсе нет или информация о ребенке там отсутствует, то можно обратиться в ближайшее отделение Социального фонда.

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Полис обязательного медицинского страхования

Этот документ позволяет ребенку получать медицинские услуги бесплатно. Для его оформления следует обратиться в поликлинику или к своему врачу-педиатру. Он поможет с выбором страховой компании, занимающейся выдачей государственных полисов ОМС.

Для оформления необходимы такие документы:

свидетельство о рождении;

паспорт одного из родителей;

СНИЛС (в случае его наличия на этом этапе).

Зная, какие документы нужно оформить после рождения ребенка в 2023 году, можно правильно распределить время на их оформление. Необязательные не влияют на получение важных справок и подтверждающей информации и очень часто не требуются до достижения совершеннолетия. Однако бывают исключения.

Необязательные документы

Документы из данной категории не требуются на начальных этапах жизни ребенка, но будут полезными в дальнейшем или значительно упростят оформление бумаг родителям. Заниматься их получением сейчас или провести этот процесс позднее, родителям следует решить самостоятельно.

Информация о детях в паспортах родителей

Отсутствие таких данных в главном документе никак не карается законом. Однако эта информация значительно ускоряет процесс при решении вопроса, где требуется подтверждение родства. Например, при получении маткапитала и оформлении кредита для молодых семей.

Для внесения такой информации необходимо обратиться с соответствующим заявлением в один из многофункциональных центров или отделение МВД по месту регистрации.

Информация о гражданстве

Человек, который родился на территории РФ, становится гражданином автоматически. Чтобы подтвердить этот факт, на свидетельство о рождении ставят соответствующий штамп. Если же один из родителей не является гражданином РФ или ребенок родился за пределами страны, этот шаг обязательный.

Подтверждение гражданства ребенка потребуется при оформлении заявки на использование средств по материнскому капиталу, получение загранпаспорта и выезд в страны без него. Отметку о гражданстве ставят в территориальных подразделениях МВД по месту регистрации.

Чтобы поставить штамп в свидетельстве о рождении, необходимо предоставить такие документы:

паспорта родителей;

информацию о семейном статусе – свидетельство о заключении или расторжении брака;

свидетельство о рождении ребенка.

Этот пакет документов актуален только для случая, когда оба родителя – граждане РФ. В других ситуациях потребуется дополнительная подтверждающая информация.

Идентификационный номер налогоплательщика

Данный документ регистрирует гражданина в налоговой системе. Для ребенка на первых этапах жизни он необязателен. Однако существует ряд ситуаций, при которых потребуется ИНН:

при оформлении жилья на ребенка;

для получения наследства;

при получении официального дохода до наступления совершеннолетия.

Постановку на налоговый учет проводят в подразделениях ФНС. Для оформления документа потребуются:

паспорт родителя-заявителя;

свидетельство о рождении;

информация о прописке ребенка;

заполненное родителем заявление физлица о постановке на учет в налоговом органе.

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Постановка на учет в поликлинике

Зачастую ребенка прикрепляют к поликлинике автоматически сразу после рождения. Адрес учреждения выбирают на основе информации о проживании матери. Однако родителям все же придется предоставить пакет документов для завершения процедуры постановки на учет:

свидетельство о рождении;

полис обязательного медицинского страхования ребенка;

свидетельство о регистрации;

паспорт и СНИЛС родителей;

обменную карту и родовой сертификат.

Самостоятельно прикрепить ребенка к конкретной поликлинике можно на портале Госуслуги. Пакет документов будет аналогичным.

Оформление детских выплат

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Начиная с 1 января 2023 года детские выплаты, а также пособия по беременности и ранней постановке на учет, объединили в одно. Согласно задумке законодателей, это должно упростить процесс получения денег, так как теперь это будет происходить централизованно.

Также изменился и порядок выплат. Если ранее некоторые детские пособия были обязательными и выдавались независимо от материального положения семьи, то теперь комиссия будет детально оценивать нуждаемость, наличие движимого и недвижимого имущества, ежемесячные доходы. Очевидно, что получить помощь теперь станет сложнее, но те, кому она действительно нужна, смогут получать больше.

Подробнее о том, какие изменения в детских выплатах произойдут в 2023 году и порядке их оформления, можно узнать в нашем материале о Едином детском пособии

Подведем итог

Чтобы малыш смог получить все необходимые услуги и возможности, необходимо заранее знать, какие документы нужно оформить после рождения ребенка в 2023 году. Некоторые бумаги требуют оперативного реагирования, а другие являются необходимыми, и их оформление может подождать.