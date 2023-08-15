Подготовка и отправка детей в школу всегда несет дополнительные расходы. Родители тратятся на покупку школьной одежды, учебных приспособлений и канцелярских товаров. И в такой ситуации дополнительные субсидии оказываются очень кстати. Предлагаем узнать, будут ли выплаты школьникам в 2023 году и в каком размере.

Будут ли выплачивать 10 000 рублей в 2023 году

В январе 2023 года на очередном заседании Госдума не поддержала проект об учреждении ежегодной выплаты в размере 10 000 рублей для родителей российских школьников перед началом учебного года. Этот законопроект был внесен еще в апреле 2021 года и предполагал ежегодную индексацию, как и другие социальные выплаты нуждающимся.

Напомним, что ранее подобная школьная субсидия проводилась согласно распоряжению президента РФ и была единовременной. Деньги поступали напрямую из Пенсионного фонда России и выплачивались независимо от нуждаемости.

Эту инициативу поддержали некоторые депутаты Госдумы и предложили ввести данную субсидию на постоянной основе, но поддержки среди большинства коллег они не нашли.

Возможно, школьные выплаты по 10 000 рублей на ребенка вновь будут платить по указу президента, но информация об этом появится в июле-августе 2023 года – непосредственно перед началом учебного года. Учитывая сложную экономическую ситуацию и падение доходов большинства россиян, такое развитие событий выглядит очень вероятным, но не гарантированным.

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Выплаты школьникам по единому детскому пособию

С 1 января 2023 года вступил в силу закон, согласно которому сразу несколько детских субсидий были объединены в одно пособие. По мнению авторов этого документа, такое решение значительно упростит процесс получения денег, сделает его более адресным. В перечень таких выплат вошли пособия на детей от 8 до 17 лет.

Выплатой субсидий будет заниматься Социальный фонд – новая государственная структура, появившаяся после слияния Фонда социального страхования и Пенсионного фонда. Размер пособий теперь полностью зависит от прожиточного минимума в регионе и нуждаемости семьи. Малообеспеченная семья имеет право на выплаты в размере 50% этого показателя. В случае, если после этого статус родителей остается прежним, субсидию могут увеличить до 75% или 100% от размера прожиточного минимума (Социальный фонд проведет комплексную оценку нуждаемости).

Если же по результатам рассмотрения обращения не будут подтверждены основания для получения пособия, то в выплатах откажут. Это, по мнению авторов закона, позволит направить деньги исключительно нуждающимся семьям.

Подробнее о едином детском пособии описано в нашем материале . Предлагает ознакомиться с ним перед подачей заявления в Социальный фонд.

Региональные выплаты для малообеспеченных семей

Помимо федеральных программ поддержки, заботу о семьях с низкими доходами проявляют и местные органы власти. Во многих регионах предусмотрены ежемесячные выплаты на ребенка до 16 лет или школьника до 18 лет, если доход семьи меньше минимального.

Они составляют 1000-1500 рублей и зависят от региона проживания. Также различаются и условия получения денежных средств. Например, в некоторых областях и республиках предусмотрены ограничения по количеству детей, длительности проживания в регионе, зависимости от типа местности, периодичности получения средств.

Нередко выплаты предусмотрены исключительно для первоклассников, в то время как учащиеся остальных классов остаются без субсидий. Информацию о наличии региональных программ поддержки школьников можно получить в местных органах социальной защиты.

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Помощь многодетным семьям

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В большинстве регионов РФ предусмотрены программы поддержки семей, в которых воспитывается 3 или более ребенка, не достигших совершеннолетия. Такие семьи практически всегда могут рассчитывать на финансовую или материальную помощь со стороны руководства области или республики. Выплаты, как правило, производятся из местного бюджета и не имеют никакого отношения к федеральным программам.

Субсидии многодетным семьям при подготовке детей к школе могут назначаться как по количеству школьников, так и выплачиваться единовременно. Это зависит от программ поддержки, действующих в регионе.

Чтобы узнать, какая помощь предусмотрена в вашей области или республике, необходимо обратиться за информацией в местные отделы Социального фонда. Туда же нужно подавать заявление о назначении выплат и для подтверждения статуса многодетной семьи.

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Подведем итог

Известно, что закон о выплате 10 000 рублей на учащихся не поддержали в Госдуме. Будут ли выплаты школьникам в 2023 году по указу президента, пока неизвестно. Такое решение, если оно и возникнет, появится не ранее июля-августа, непосредственно перед началом учебного года. Малообеспеченные семьи также могут рассчитывать на единое детское пособие или региональные программы поддержки.