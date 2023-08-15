Строительство своего дома – занятие не из дешевых. Не каждый россиянин может позволить себе это, и многие решаются брать кредит. К счастью, существуют способы уменьшить кредитную нагрузку с помощью программ субсидирования. Предлагаем узнать, как использовать маткапитал на строительство дома в 2023 году.

Как воспользоваться государственной субсидией

Одним из наиболее используемых способов применения программы маткапитала является приобретение собственной жилплощади или улучшение уже имеющихся условий проживания. Господдержку используют в качестве первого взноса по ипотеке. Но средствами, полагающимися родителям ребенка, можно также частично оплатить строительство дома.

Претенденты на получение государственной помощи могут потратить деньги на постройку или расширение загородного дома. При этом строительство разрешено как своими силами, так и через подрядные организации. Главное, соблюдать ряд условий:

Родителям ребенка необходимо иметь на руках разрешение на постройку жилья.

Средства направляются исключительно на строительство объекта для постоянного проживания. Возведение коммерческой недвижимости маткапиталом не покрывается.

Владельцы материнского капитала должны иметь право собственности на землю, на которой будет происходить строительство.

Участок, выделенный под строительство, относится к категории ИЖС, а жилье соответствует требованиям ИЖС: до 3 этажей, не более 20 м в высоту, одноквартирное, обязательное наличие фундамента, основные конструкции должны быть в рабочем состоянии, подключение к канализации, воде и электричеству.

Если средства господдержки используются для реконструкции, то обязательно выполнение условий по дате строительства. Дом должен быть в праве собственности не ранее 2007 года, после вступления в силу закона о начислении маткапитала.

Воспользоваться деньгами по материнскому капиталу можно не сразу после рождения ребенка, а только спустя 3 года. Однако есть исключения: если строительство происходит за счет кредитных средств. В таком случае родители ребенка могут распоряжаться маткапиталом в любое время после получения сертификата.

Как сообщают юристы, в некоторых случаях Пенсионный фонд РФ может перечислить деньги на стадии строительства, даже если не все условия будут соблюдены. Однако позднее, если выяснится, что средства были потрачены на другие цели или здание возведено с нарушениями, ПФ РФ потребует вернуть предоставленную сумму.

В 2022 году сумма маткапитала при рождении первого ребенка составила 524,5 тысячи рублей. Размер помощи на второго ребенка – 693,1 тысячи рублей, если семья не получала деньги за первенца. В противном случае родителям полагается выплата разницы (168,6 тысяч рублей). В 2023 году правительство анонсировало проведение индексации. Обещанное повышение составит 12,4%. Таким образом размер выплат на первенца составит 589,5 тысяч рублей и 779 тысяч рублей на второго ребенка, разница – 189,5 тысяч рублей.

Как получить материнский капитал на строительство

Юристы утверждают, что в 2023 году порядок получения маткапитала на строительство дома не изменится. Для этого необходимо выполнить ряд действий:

Приобрести участок, предназначенный для жилищного строительства или садовых целей, перевести его в собственность. Создать или заказать проект дома с учетом всех актуальных требований. Если нет возможности строить жилье своими силами, найти подрядчика. Уведомить органы местной власти о планах начать строительные работы и получить разрешение. Для построек общей площадью до 500 кв. м требуется только уведомление, а для более крупных зданий необходим проект. Получив документальное согласие на выполнение строительных работ, следует обратиться в Пенсионный фонд РФ за сертификатом на маткапитал.

Начиная с 2020 года, он оформляется в автоматическом режиме. Получить документ можно в личном кабинете портала «Госуслуги».

Направить в ПФ РФ заявление об использовании средств госпомощи и комплект необходимых документов. Это можно сделать в ближайшем отделении Пенсионного фонда лично или онлайн на сайте организации или через «Госуслуги». Заявку могут рассматривать в течение 10 рабочих дней.

Некоторые россияне предпочитают не дожидаться достижения ребенком трехлетнего возраста, а сразу начинают процесс строительства. Когда же наступает возможность получить госпомощь, семья может рассчитывать на компенсацию затрат в размере материнского капитала. После возведения постройки владельцы регистрируют ее по упрощенной схеме, а получив право собственности, обращаются в ПФ РФ для компенсации затрат.

Какие документы нужно подавать

В зависимости от того, как семья планирует строить дом – самостоятельно или через подрядчика, набор документов будет незначительно отличаться. Рассмотрим оба случая, как использовать маткапитал на строительство дома в 2023 году.

Самостоятельно

Если претенденты на получение материнского капитала на возведение дома решили делать это своими руками, то получение средств выполняется в два этапа.

Первый этап. Необходимо собрать и подать в ПФ РФ следующие документы:

заявление об использовании маткапитала на строительство дома;

паспорта обоих супругов;

копии документов, которые подтверждают право собственности на земельный участок;

уведомление или разрешение на строительство от местных органов власти;

реквизиты счета, на которые необходимо перевести деньги.

Второй этап. Через полгода после перевода первой выплаты можно получить вторую половину суммы. Для этого необходимо снова обратиться в ПФ, предварительно собрав такие документы:

подтверждение проведения строительных работ (выдает отдел архитектуры местной администрации);

реквизиты счета, на которые необходимо перевести деньги.

Через подрядчика

В случае, когда за работу берется подрядная организация, можно получить сразу всю сумму по маткапиталу. Для этого владелица сертификата или супруг подают в Пенсионный фонд те же документы, что и для самостоятельного строительства, а также копию договора с подрядной организацией. В случае положительного результата проведения проверки сотрудники фонда переведут средства на счет подрядчика.

Строительство по ипотеке

Отдельного упоминания заслуживает строительство за счет кредитных средств. Родители могут использовать маткапитал до достижения ребенком трехлетнего возраста. Господдержка в таком случае покрывает первый взнос.

Сначала родители берут справку в ПФ РФ, в которой указана сумма маткапитала. С этим документом уже можно идти в банк и оформлять ипотеку. Получив на руки кредитный договор, заемщик снова обращается в Пенсионный фонд с заявлением об использовании маткапитала на погашение ипотеки.

Помимо этого в ПФ РФ необходимо предоставить:

кредитный договор;

уведомление или разрешение на строительство от местных органов власти;

справку из банка о перечислении кредитных средств.

В течение 10 дней сотрудники фонда проверят предоставленную информацию. В случае одобрения заявки ПФ переведет необходимую сумму на счет банка.

Дополнительная информация о материнском капитале

Тратить деньги по маткапиталу можно не только на строительство нового жилья, но и на покупку готового дома или расширение уже имеющегося.

Государственной субсидией нельзя оплатить приобретение земельного участка. Согласно действующему законодательству, это не считается улучшением жилищных условий. Участок необходимо приобрести за собственные деньги.

Ведение строительных и реконструкционных работ за счет средств материнского капитала разрешается и на участках для ИЖС, и садовых участках. В обоих случаях допускается участие подрядных организаций.

За счет маткапитала нельзя выполнять ремонт. В текущей трактовке «улучшение жилищных условий» подразумевает только расширение жилплощади. Это относится и к реконструкции – в конечном итоге количество квадратных метров должно увеличиться.

Получатель материнского капитала может потратить полученные деньги на строительство только в пределах страны. Это предусмотрено законом.

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Подведем итог

Возведение жилья – очень дорогостоящее занятие. Зная, как использовать маткапитал на строительство дома в 2023 году, можно существенно уменьшить финансовую нагрузку.