Что продавать новичку на Вайлдберриз в 2023 году без сертификата

Wildberries является одним из лидеров среди онлайн-ритейлеров в России. После ухода многих зарубежных компаний из-за санкций популярность площадки лишь увеличилась. С ее помощью предприниматели могут развивать свой бизнес, а начинающие – совершать первые шаги на этом пути. Предлагаем узнать, что стоит продавать новичку на Вайлдберриз в 2023 году без сертификата и как выбрать подходящую нишу.

Что такое несертифицируемый товар

Согласно действующему законодательству РФ, некоторые виды продукции подлежат обязательной сертификации. Это значит, что для производства тех или иных товаров производителю необходимо получить соответствующие документы и пройти ряд проверок. Для новичков такая процедура может оказаться затруднительной и в первую очередь – с финансовой стороны.

Продавцы, предлагающие свои товары на Вайлдберриз или других торговых площадках, получают несколько весомых преимуществ:

Экономия средств . Стоимость получения только сертификата может превышать десятки тысяч рублей, не считая дополнительной необходимой документации. При этом он имеет ограниченный срок действия – до 5 лет.

. Стоимость получения только сертификата может превышать десятки тысяч рублей, не считая дополнительной необходимой документации. При этом он имеет ограниченный срок действия – до 5 лет. Быстрый старт продаж . Для подтверждения соответствия товара техническим условиям производителю необходимо пройти несколько лабораторных исследований и дождаться результатов анализов. Несертифицируемые категории товаров можно продавать сразу же.

. Для подтверждения соответствия товара техническим условиям производителю необходимо пройти несколько лабораторных исследований и дождаться результатов анализов. Несертифицируемые категории товаров можно продавать сразу же. Длительное хранение. Как правило, продукция, не требующая сертификации, долго хранится. Можно не опасаться за то, что товары испортятся, а значит, убытки будут минимальными.

Однако даже если товар не требует сертификации, Вайлдберриз может запросить отказное письмо. Этот документ можно заказать в Министерстве торговли и промышленности РФ или через организации, предоставляющие услуги по сертификации товаров. Отказное письмо стоит около 3-5 тысяч рублей (по состоянию на 2023 год), а срок предоставления – в течение 5 дней с момента подачи документов. В письмо могут включать до 10 позиций товаров.

Опытные продавцы рекомендуют четко следовать требованиям маркетплейса и не торговать товарами без соответствующей документации. В противном случае продукцию могут конфисковать, заблокировав доступ к торговому аккаунту.

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Обязательная маркировка

В России действует единая национальная система цифровой маркировки и прослеживания товаров «Честный знак». До 2022 года участие в программе проводилось в тестовом режиме, но теперь стало обязательным. При отсутствии маркировки на товарах определенной категории производителю грозит крупный штраф, а в некоторых случаях – даже уголовная ответственность.

Из общего списка на маркетплейсе Вайлдберриз можно продавать товары следующих категорий:

продукция легкой промышленности;

обувь;

текстильная продукция;

духи и туалетная вода.

Нанесение кодов на упаковку входит в обязанности производителя продукции. Перед передачей товара маркетплейсу продавец вносит соответствующие изменения в систему электронного документооборота. В противном случае реализовать продукцию через Вайлдберриз будет попросту невозможно.

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Какие товары можно продавать на Вайлдберриз без сертификата

Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, определен постановлением Правительства РФ №2425 от 23 декабря 2021 года. С помощью этого нормативно-правового акта можно определить, нужно ли сертифицировать вашу продукцию. Если она не входит в этот перечень, то для маркетплейса будет достаточно предоставить отказное письмо от Минпромторга.

На Вайлдберриз в 2023 году новичку без сертификата можно продавать товары из следующих категорий:

украшения для дома, новогодние игрушки, рамки для фото;

канцтовары и бумага;

инвентарь для занятий спортом и работы в саду (если он не требует электроэнергии);

некоторые виды чемоданов и сумок;

бижутерия.

Перечень несертифицируемых товаров для самозанятых

Сама торговая площадка Вайлдберриз не ограничивает возможности продавцов в торговле. Однако действующее налоговое законодательство в значительной мере ограничивает список товаров, которые могут продавать самозанятные граждане. Им запрещается перепродавать продукцию, поэтому остаются лишь две доступные торговые позиции:

Продукция, изготовленная своими руками. Например, игрушки, сувениры или украшения. При этом необходимо учитывать, что изделия, изготовленные из некоторых материалов, подлежат обязательной сертификации.

Информационные товары – книги, цифровая продукция, курсы, мастер-классы. Следует отметить, что они должны быть собственного авторства.

Налоговое законодательство предусматривает налог за сотрудничество с юр. лицом в размере 6%. Также установлены и ограничения по максимальному годовому доходу – не более 2.4 млн рублей (сумма за месяц может варьироваться, важно только итоговое значение за год).

На какие категории товаров стоит обратить внимание новичкам

Выбирая, что продавать на Вайлдберриз, новичку в 2023 году следует внимательно изучить рынок. Важно определить нишу, так как в некоторых категориях может оказаться достаточно большое количество конкурентов. Стоит помнить, что товары без сертификата, как правило, имеют самый высокий уровень конкуренции.

Начиная свой путь на маркетплейсе, следует обратить внимание на следующие товарные позиции:

Канцелярия. Расходные материалы используются везде и в большом количестве. Особенно быстро, по словам опытных селлеров, уходит бумага. Аксессуары для гаджетов. Сложные приспособления требуют наличия сертификата соответствия, поэтому следует ограничиться простой продукцией – защитными стеклами для смартфонов и планшетов, держателями, силиконовыми чехлами, брелоками и наклейками. Данную продукцию легко заказывать в Китае, и она очень быстро реализуется. Бижутерия. Для продажи не нужны документы, если товары не предназначены для детей и изготовлены из разрешенных материалов. Будет большим преимуществом, если продукция изготовлена своими руками. Пряжа и инструменты для вязания. Данная категория особенно популярна перед наступлением холодов и зимой. Чтобы завоевать свою аудиторию, селлеру необходимо регулярно обновлять ассортимент. Аксессуары для волос и расчески. Они всегда актуальны, но и конкуренция очень высока. Сертификат на данную продукцию нужен только для электрических или детских товаров. Печатная продукция. Обязательной сертификации подлежат только издания для детей. Начинающим селлерам стоит обратить внимание на обучающие материалы – книги по саморазвитию, карьерному и духовному развитию, а также астрологические и эзотерические работы.

При определении ниши новичкам стоит обращать внимание на сезонность. Так, в определенное время года возрастает популярность отдельных категорий. Например, зимой популярны новогодние игрушки, весной – садовые принадлежности и цветы, летом хорошо продаются товары для отдыха, а осенью отмечается резкий рост спроса на канцтовары и книги.

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Подведем итог

Маркетплейсы предлагают селлерам отличную возможность сделать первые шаги в бизнесе. Но перед началом следует определить, что лучше всего продавать новичку на Вайлдберриз в 2023 году без сертификата, а также выбрать подходящую для себя нишу. Это поможет снизить конкуренцию и ускорить продажи.