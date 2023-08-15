Потеря работы может коснуться любого человека. И особенно досадно, если это происходит в кризисные годы. Для таких ситуаций государство предусмотрело комплекс мер по поддержке лиц, оставшихся без работы. Предлагаем узнать, какой размер пособия по безработице будет в 2023 году, а также о способах его получения и требованиях.

Размер пособия по безработице: изменения в 2023 году

Размер социальных выплат ежегодно определяется правительством РФ. Некоторые государственные программы поддержки дополняются, упрощается процедура их получения, обновляются условия и требования для получателя выплат.

Правительство РФ своим постановлением №2046 установило минимальное и максимальное пособие по безработице в 2023 году. Выплаты для лиц, лишившихся работы по различным причинам и обратившихся в центр занятости, будут в следующем диапазоне:

минимальные ежемесячные выплаты – 1500 рублей;

максимальные ежемесячные выплаты – 12792 рубля.

Следует отметить, что изменений с прошлого года в размерах выплат не произошло.

Для получения соответствующего пособия соискатель должен соответствовать установленным законом требованиям и представить в центр занятости по месту регистрации пакет документов. Предлагаем узнать подробнее об особенностях получения таких выплат.

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Кому положено пособие

Согласно действующему законодательству, на пособие по безработице в 2023 году имеют право граждане, соответствующие таким требованиям:

быть трудоспособного возраста (16-65 лет для мужчин, 16-60 лет для женщин);

не иметь официальной работы или источника заработка (например, пенсия);

состоять на учете в центре занятости по месту регистрации.

Граждане, обучающиеся на дневной форме обучения, оформленные в качестве индивидуальных предпринимателей, а также устроенные по гражданско-правовым договорам, не имеют права на получение пособия.

Государство выплачивает деньги по безработице в течение определенного времени:

при первом обращении в ЦЗ – до 6 месяцев;

при повторном обращении в ЦЗ – до 3 месяцев;

если гражданин является предпенсионером – до 12 месяцев.

Если соискатель имеет общий трудовой стаж более 25 лет (для женщин – более 20 лет), то срок выплаты пособия могут продлить на 2 недели за каждый год, превышающий это значение.

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Как получить пособие по безработице

Для получения пособия нужно обратиться в центр занятости по своему месту регистрации. От соискателя требуются такие документы:

заявление о предоставлении услуг по содействию в поиске работы;

паспорт гражданина РФ с действующей регистрацией;

документы об окончании учебного заведения;

свидетельство о рождении детей (если есть);

справка о среднем доходе (если были);

трудовая книжка (если есть).

Подать документы можно лично или на портале «Госуслуги». Одновременно с этим, соискателю нужно зарегистрироваться на сайте «Работа России». После заполнения всех данных и подтверждения информации резюме будет опубликовано, и служба занятости займется поиском подходящих вакансий.

Получив необходимые документы, сотрудники центра занятости в течение 10 дней будут искать работу. Пособие по безработице будет назначено только в том случае, если подходящих вакансий найдено не будет.

Согласно правилам, предложение должно соответствовать навыкам и квалификации работника, либо быть аналогичным предыдущей работе. На практике ситуация несколько отличается. Известны случаи, когда людям с экономическим образованием и большим трудовым стажем по профилю предлагают низкоквалифицированную работу в совершенно незнакомой сфере деятельности. В таких случаях рекомендуется потребовать объяснить причину предоставления такой вакансии.

Если предложение соответствует квалификации, но не устраивает самого соискателя, то он имеет право отказаться. Правда, сделать это можно один раз. При повторном отказе выплату пособия останавливают. Если же от сотрудничества отказался сам работодатель, то он предоставляет отказ в службу занятости. Для соискателя это не влечет никаких последствий.

Особенности начисления пособия по безработице

Размеры пособия по безработице на 2023 год утверждаются правительством страны, но выплаты каждого гражданина могут отличаться. Точный размер зависит от среднего заработка, который соискатель получал ранее.

Если человек отработал не менее 26 недель за последний год, обратился в центр занятости не позднее 12 месяцев с момента увольнения, то ему начисляют пособие в два этапа:

1-3 месяц – по 75% от средней зарплаты, но не выше 12792 рублей;

4-6 месяц – по 60% от средней зарплаты, но не выше 5000 рублей.

В случае, если получателем выплат является предпенсионер, то порядок выплат немного меняется:

1-3 месяц – по 75%, но не более 12792 рублей;

4-7 месяц – по 60%, но не более 12792 рублей;

с 8 месяца – по 45%, но не более 12792 рублей.

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Минимальное пособие (по 1500 рублей в течение 3 месяцев) назначают в случае, если безработный:

нигде до этого момента не работал;

числился индивидуальным предпринимателем;

обратился позднее чем через 12 месяцев после потери работы;

был уволен за грубые нарушения;

был отчислен из учебного заведения.

Помимо предоставления финансовой помощи и поиска вакансий, центры занятости предлагают и другие полезные услуги. Например, направляют на курсы переквалификации или помогают в открытии бизнеса.

Подведем итог

Пособие по безработице в 2023 году осталось на уровне прошлого года. Максимальные выплаты составят 12792 рубля, а минимальные – 1500 рублей. Способы получения и требования к соискателям также остались без изменений.