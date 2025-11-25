Какой будет курс доллара в феврале 2026 года

 90

Какой будет курс доллара в феврале 2026 года - прогноз и мнение экспертов. Какие события влияют на стоимость американской валюты.

Несмотря на внешние обстоятельства, доллар остается основной иностранной валютой, к которой проявляют интерес россияне. От колебания стоимости "зеленого американца" зависят не только инвесторы и крупный бизнес, но и обычные люди. Kleo.ru рассказывает, какой курс доллара может быть в феврале 2026 года и какие факторы на него влияют.

Основные факторы, влияющие на курс доллара

Покупка валюты с целью последующей перепродажи всегда связана с риском. Любые неточные прогнозы могут привести к потерям, поскольку стоимость валюты зависит сразу от нескольких важных факторов. Чтобы принимать решения осознанно, необходимо понимать, как каждый из них работает.

Спрос и предложение

Курс доллара определяется законами рынка, и в первую очередь – соотношением спроса и предложения. Если наличие валюты превышает потребности покупателей, цена падает. При повышенном спросе и ограниченном предложении доллар дорожает.

Основной источник иностранной валюты – международная торговля. Активный экспорт приносит валюту в страну и укрепляет рубль. При преобладании импорта ситуация меняется: национальная валюта ослабевает.

Стабильный курс важен для бизнеса и компаний, поскольку позволяет планировать закупки, определять цены на продукцию и услуги, минимизировать финансовые риски и просчитывать перспективы доходов. Даже небольшие колебания курса могут повлиять на себестоимость товаров, особенно если компания работает с импортными материалами.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Уровень инфляции

Инфляция отражает рост цен и снижение покупательной способности рубля. Она напрямую влияет на курс доллара. Если российская инфляция выше американской, рубль ослабевает быстрее. В противоположной ситуации, когда инфляционные риски в США выше, курс будет снижаться.

Помимо прямого влияния на стоимость валюты экономические показатели могут оказывать информационное давление. Высокий уровень инфляции снижает привлекательность инвестиций: вкладчики теряют часть дохода при хранении средств в национальной валюте, риски возрастают. В таких условиях капитал может уходить за границу, что дополнительно повышает курс доллара. На личном уровне это означает, что, откладывая сбережения в рублях, человек может терять их реальную стоимость быстрее, чем планировал.

Экономическая ситуация

Экспорт природных ресурсов является ключевым источником российского бюджета и валюты. Изменение мировых цен на нефть, газ и металлы напрямую влияет на доходы страны. Негативные события, санкции или падение спроса на сырье создают дополнительное давление на рубль.

Во время мировых кризисов потребление ресурсов снижается, экономика замедляется, а рубль ослабевает. Ограничения и санкции усиливают рост доллара. Важно понимать, что такие факторы влияют не только на курс валюты, но и на стоимость товаров внутри страны, уровень цен на услуги и перспективы инвестиций.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Банковский сектор

Для управления экономикой Центробанк использует различные инструменты, одним из которых является ключевая ставка. Это процент кредитования крупных коммерческих банков. Ключевая ставка также определяет условия для кредитных и депозитных программ.

Рост ставки затрудняет бизнесу получение финансирования, что приводит к росту цен или замедлению производства. При этом рублевые вложения становятся более выгодными, что способствует переходу капитала из долларов в рубли. Для обычного человека это может означать более выгодные условия для накоплений в банке, но и более дорогие кредиты на покупки.

Международная обстановка

Политическая и экономическая стабильность внутри страны и за ее пределами влияет на финансовые потоки. При внешних или внутренних проблемах иностранные инвесторы могут сокращать вложения, что создает перекос торгового баланса и приводит к росту курса. Даже небольшие изменения в мировой политике, торговых отношениях или экономических соглашениях могут оказывать заметное влияние на рубль и доллар.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Прогноз курса доллара на февраль 2026 года

Аналитики оценивают ближайшие перспективы умеренно оптимистично. Ожидается, что курс будет стабильным с небольшой динамикой к укреплению рубля. Несмотря на ожидания, финансисты подготовили несколько наиболее вероятных сценариев и сообщают, каким может быть курс доллара в феврале 2026 года:

  • Доллар растет. Такой сценарий возможен при усилении внешних рисков и росте неопределенности на мировых рынках. Повышение инфляции в России, снижение экспортных доходов, усиление санкционного давления или отток капитала могут привести к росту спроса на доллар как на более устойчивую валюту. Стоимость "американца" может дойти до 85-90 рублей.
  • Стабильный курс. Этот сценарий выполнится при относительном балансе факторов. Умеренная инфляция, предсказуемая политика Центробанка, отсутствие резких внешнеполитических событий и равновесие между экспортом и импортом создают условия для бокового движения курса. Цена сохранится на уровне 80 рублей со стандартными колебаниями в пределах коридора.
  • Доллар падает. Это будет возможно при благоприятной экономической ситуации внутри страны. Рост экспортной выручки, стабильные цены на сырье, замедление инфляции и приток валюты на рынок поддерживают рубль. В таком случае можно ожидать снижение доллара ниже 75 рублей.

Прогноз кура доллара в феврале 2026 года – Kleo.ru

При планировании валютных операций следует помнить, что прогноз составлен на основе имеющихся данных из открытых источников. В случае резких изменений и непредвиденных событий информация может стать неактуальной. Рекомендуется проводить собственный анализ и учитывать все возможные факторы.

Стоит ли покупать доллары в феврале 2026 года: возможные риски

Решение о покупке валюты зависит от целей. Для поездок, покупок, оплаты услуг или других личных целей можно приобретать доллары в любое время, ориентируясь на текущий курс. Главные требования – наличие валюты в обменных пунктах и адекватная стоимость.

Если же цель – инвестиции и перепродажа, важно учитывать все факторы влияния. В условиях неопределенности валютные операции могут привести как к большой прибыли, так и серьезным убыткам.

Kleo.ru напоминает о рисках: хранить сбережения лучше в нескольких валютах. Оптимально использовать деньги из разных экономических зон, чтобы снизить вероятность потерь при экономических или политических кризисах.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Финансовые аналитики составили валютные прогнозы на февраль 2026 года и сообщают, каким будет курс доллара в этом месяце. Ожидается сохранение цены на уровне 80 рублей с динамикой к снижению. Напоминаем, что данная информация носит справочный характер и не является инвестиционной рекомендацией. При принятии решений учитывайте все финансовые риски и выбирайте стратегию, соответствующую вашим целям.

Артем Маслов

Специалист по финансам и кредиту

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.