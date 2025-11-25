Какой будет курс доллара в феврале 2026 года

Несмотря на внешние обстоятельства, доллар остается основной иностранной валютой, к которой проявляют интерес россияне. От колебания стоимости "зеленого американца" зависят не только инвесторы и крупный бизнес, но и обычные люди. Kleo.ru рассказывает, какой курс доллара может быть в феврале 2026 года и какие факторы на него влияют.

Основные факторы, влияющие на курс доллара

Покупка валюты с целью последующей перепродажи всегда связана с риском. Любые неточные прогнозы могут привести к потерям, поскольку стоимость валюты зависит сразу от нескольких важных факторов. Чтобы принимать решения осознанно, необходимо понимать, как каждый из них работает.

Спрос и предложение

Курс доллара определяется законами рынка, и в первую очередь – соотношением спроса и предложения. Если наличие валюты превышает потребности покупателей, цена падает. При повышенном спросе и ограниченном предложении доллар дорожает.

Основной источник иностранной валюты – международная торговля. Активный экспорт приносит валюту в страну и укрепляет рубль. При преобладании импорта ситуация меняется: национальная валюта ослабевает.

Стабильный курс важен для бизнеса и компаний, поскольку позволяет планировать закупки, определять цены на продукцию и услуги, минимизировать финансовые риски и просчитывать перспективы доходов. Даже небольшие колебания курса могут повлиять на себестоимость товаров, особенно если компания работает с импортными материалами.





Уровень инфляции

Инфляция отражает рост цен и снижение покупательной способности рубля. Она напрямую влияет на курс доллара. Если российская инфляция выше американской, рубль ослабевает быстрее. В противоположной ситуации, когда инфляционные риски в США выше, курс будет снижаться.

Помимо прямого влияния на стоимость валюты экономические показатели могут оказывать информационное давление. Высокий уровень инфляции снижает привлекательность инвестиций: вкладчики теряют часть дохода при хранении средств в национальной валюте, риски возрастают. В таких условиях капитал может уходить за границу, что дополнительно повышает курс доллара. На личном уровне это означает, что, откладывая сбережения в рублях, человек может терять их реальную стоимость быстрее, чем планировал.

Экономическая ситуация

Экспорт природных ресурсов является ключевым источником российского бюджета и валюты. Изменение мировых цен на нефть, газ и металлы напрямую влияет на доходы страны. Негативные события, санкции или падение спроса на сырье создают дополнительное давление на рубль.

Во время мировых кризисов потребление ресурсов снижается, экономика замедляется, а рубль ослабевает. Ограничения и санкции усиливают рост доллара. Важно понимать, что такие факторы влияют не только на курс валюты, но и на стоимость товаров внутри страны, уровень цен на услуги и перспективы инвестиций.





Банковский сектор

Для управления экономикой Центробанк использует различные инструменты, одним из которых является ключевая ставка. Это процент кредитования крупных коммерческих банков. Ключевая ставка также определяет условия для кредитных и депозитных программ.

Рост ставки затрудняет бизнесу получение финансирования, что приводит к росту цен или замедлению производства. При этом рублевые вложения становятся более выгодными, что способствует переходу капитала из долларов в рубли. Для обычного человека это может означать более выгодные условия для накоплений в банке, но и более дорогие кредиты на покупки.

Международная обстановка

Политическая и экономическая стабильность внутри страны и за ее пределами влияет на финансовые потоки. При внешних или внутренних проблемах иностранные инвесторы могут сокращать вложения, что создает перекос торгового баланса и приводит к росту курса. Даже небольшие изменения в мировой политике, торговых отношениях или экономических соглашениях могут оказывать заметное влияние на рубль и доллар.





Прогноз курса доллара на февраль 2026 года

Аналитики оценивают ближайшие перспективы умеренно оптимистично. Ожидается, что курс будет стабильным с небольшой динамикой к укреплению рубля. Несмотря на ожидания, финансисты подготовили несколько наиболее вероятных сценариев и сообщают, каким может быть курс доллара в феврале 2026 года:

Доллар растет . Такой сценарий возможен при усилении внешних рисков и росте неопределенности на мировых рынках. Повышение инфляции в России, снижение экспортных доходов, усиление санкционного давления или отток капитала могут привести к росту спроса на доллар как на более устойчивую валюту. Стоимость "американца" может дойти до 85-90 рублей.

. Такой сценарий возможен при усилении внешних рисков и росте неопределенности на мировых рынках. Повышение инфляции в России, снижение экспортных доходов, усиление санкционного давления или отток капитала могут привести к росту спроса на доллар как на более устойчивую валюту. Стоимость "американца" может дойти до 85-90 рублей. Стабильный курс . Этот сценарий выполнится при относительном балансе факторов. Умеренная инфляция, предсказуемая политика Центробанка, отсутствие резких внешнеполитических событий и равновесие между экспортом и импортом создают условия для бокового движения курса. Цена сохранится на уровне 80 рублей со стандартными колебаниями в пределах коридора.

. Этот сценарий выполнится при относительном балансе факторов. Умеренная инфляция, предсказуемая политика Центробанка, отсутствие резких внешнеполитических событий и равновесие между экспортом и импортом создают условия для бокового движения курса. Цена сохранится на уровне 80 рублей со стандартными колебаниями в пределах коридора. Доллар падает. Это будет возможно при благоприятной экономической ситуации внутри страны. Рост экспортной выручки, стабильные цены на сырье, замедление инфляции и приток валюты на рынок поддерживают рубль. В таком случае можно ожидать снижение доллара ниже 75 рублей.





При планировании валютных операций следует помнить, что прогноз составлен на основе имеющихся данных из открытых источников. В случае резких изменений и непредвиденных событий информация может стать неактуальной. Рекомендуется проводить собственный анализ и учитывать все возможные факторы.

Стоит ли покупать доллары в феврале 2026 года: возможные риски

Решение о покупке валюты зависит от целей. Для поездок, покупок, оплаты услуг или других личных целей можно приобретать доллары в любое время, ориентируясь на текущий курс. Главные требования – наличие валюты в обменных пунктах и адекватная стоимость.

Если же цель – инвестиции и перепродажа, важно учитывать все факторы влияния. В условиях неопределенности валютные операции могут привести как к большой прибыли, так и серьезным убыткам.

Kleo.ru напоминает о рисках: хранить сбережения лучше в нескольких валютах. Оптимально использовать деньги из разных экономических зон, чтобы снизить вероятность потерь при экономических или политических кризисах.





Подведем итог

Финансовые аналитики составили валютные прогнозы на февраль 2026 года и сообщают, каким будет курс доллара в этом месяце. Ожидается сохранение цены на уровне 80 рублей с динамикой к снижению. Напоминаем, что данная информация носит справочный характер и не является инвестиционной рекомендацией. При принятии решений учитывайте все финансовые риски и выбирайте стратегию, соответствующую вашим целям.