Единое пособие на детей в 2023 году

В 2023 году, с 1 января вступит силу закон о едином пособии на детей. Оно будет объединять сразу несколько детских выплат, существовавших ранее. Предлагаем разобраться в нововведениях и узнать, на что смогут рассчитывать семьи с несовершеннолетними детьми.

Что представляет собой единое пособие на детей

Новый вид социальных выплат объединяет в себе несколько ранее имеющихся. Согласно планам руководства страны, государственная поддержка станет более адресной. На ее получение смогут рассчитывать семьи с небольшим доходом. При рассмотрении каждого обращения будут применять комплексную оценку нуждаемости и обеспеченности заявителя.

Получить единое пособие теперь можно при беременности (если стать на учет у врача до 12 недель) и на детей до 17 лет. Данная субсидия объединит в себе сразу несколько пособий:

пособие по беременности;

по уходу за ребенком до полутора лет;

на I ребенка;

на II ребенка;

на III и последующих детей;

детские пособия от 3 до 7 лет;

детские пособия от 8 до 17 лет.

По задумке разработчиков закона, объединение субсидий в одну также должно упростить оформление и получение денег. Последняя функция будет возложена на Социальный фонд РФ – структуру, которая появится после объединения ФСС и ПФРФ.

На детей, которые родились до 31 декабря 2022 года, родители могут выбирать способ оформления – по старой схеме или воспользоваться единым пособием. В иных случаях вариантов выбора не предоставляется.

Читайте также: Когда будет пенсия за январь 2023 года

Кто сможет получить универсальные выплаты на детей с 2023 года

Главной целью нововведения законодатели называют обеспечение нуждающихся семей с детьми. Поэтому оценке нуждаемости уделяется наибольшее внимание. Для получения пособия необходимо выполнение нескольких условий:

Среднедушевой доход семьи должен быть менее одного прожиточного минимума.

Жилье, которое не превышает установленные размеры по площади на одного человека. Поводом для лишения права на получение пособия может стать наличие дополнительного имущества, например, нескольких автомобилей, особенно при низком уровне дохода.

Наличие у родителей детей постоянного дохода. Если он отсутствует, то необходимо объяснить причину. Отсутствие официального дохода одного из взрослых членов семьи может помешать в предоставлении субсидии.

Таким образом, некоторые субсидии, которые до 2023 года выплачивались в любом случае, теперь будут назначаться только после положительного прохождения комплексной проверки нуждаемости. По мнению законодателей, если семья получает больше установленных значений, то не нуждается в государственной поддержке. Это позволит оптимизировать расходование средств и за счет этого увеличить размер выплат.

На время переходного периода на детей, рожденных до 31 декабря 2022 года, разрешено оформлять соцвыплаты по старой схеме, без прохождения оценки нуждаемости.

Размеры нового пособия

Фиксированных значений не предусмотрено. Они зависят от прожиточного минимума в регионе, в котором проживает семья, и составляют 50%, 75% и 100% от этого показателя (устанавливается по результатам комплексной оценки).

Это затронет некоторые виды соцпомощи, предоставляемые ранее, – они могут возрасти. Например, при постановке на учет по беременности женщинам выплачивалась помощь в размере 50% от прожиточного минимума в регионе. С учетом новых правил, субсидия может возрасти в 1.5-2 раза. Если же доходы семьи превышают граничные значения или супруг не устроен официально на работу и не имеет дохода, то будущая мама окажется без господдержки.

Одним из главных параметров оценки нуждаемости является среднедушевой доход. Для его подсчета необходимо весь доход семьи за отчетный год разделить на 12, а затем – на количество членов семьи. Расчетный период – это 12 месяцев, отсчитываемых за 1 месяц до месяца подачи заявления. Проще говоря, при обращении в СФ в январе 2023 года учитывают расчетный период с декабря 2021 по ноябрь 2022.

В общий доход необходимо включить все денежные поступления заявителя, его или ее супруги/супруга, детей до 18 лет или до 23 лет, если они обучаются на дневной форме и не состоят в браке.

Не учитываются доходы лиц:

лишенных родительских прав;

находящихся на полном обеспечении государства;

военнослужащих-срочников;

заключенных и находящихся под стражей;

проходящих обязательное лечение;

объявленных безвести пропавшими или умершими;

разыскиваемых правоохранительными органами.

Читайте также: Производственный календарь в феврале 2023 года

Какое имущество и доходы можно иметь для получения единого пособия

При проведении комплексной оценки нуждаемости проверяется имущество заявителя. Существует перечень активов, которые находятся в распоряжении семьи. Отказать в предоставлении единого пособия на детей могут при превышении хотя бы одного из пунктов.

Вторым важным моментом при оценке нуждаемости является наличие дохода у всех взрослых членов семьи. При этом достаточно его наличие даже в одном месяце расчетного периода. Трудовыми доходами считаются зарплата, пенсия, стипендия, прибыль индивидуальных предпринимателей и самозанятых, авторские отчисления и оплата за оказание услуг.

В случае отсутствия таких доходов необходимо предоставить уважительную причину. В числе таковых могут быть:

уход за ребенком до 3 лет или до 18 лет, имеющим инвалидность;

уход за недееспособными лицами;

обучение на дневной форме, не получая стипендию (до 23 лет);

прохождение срочной воинской службы (+3 месяца после ее окончания);

нахождение в местах лишения свободы (+3 месяца с даты освобождения);

нахождение на учете по безработице (до полугода).

Данными уважительными причинами можно объяснить отсутствие дохода в течение 10 месяцев за отчетный период или более.

Следующие причины являются объяснением нулевого дохода независимо от даты возникновения обстоятельства:

если один из родителей является многодетным;

единственный родитель ребенка до 18 лет;

прохождение службы по мобилизации;

представитель малочисленных народов Сибири, Севера и ДВ.

Для беременных отсутствие дохода не станет причиной для отказа, если:

более полугода беременности приходится на расчетный период;

срок беременности составляет 12 и более недель на дату подачи заявления в СФ.

Читайте также: В какую криптовалюту инвестировать в 2023 году

Способы подачи заявления на единое пособие

​

Прием заявлений будет возможен с 1 января 2023 года. Его можно подать онлайн на «Госуслугах» или обратиться лично в службу Соцфонда или в многофункциональные центры.

Следует помнить, что в январе 2023 года будут длинные каникулы – с 1 по 8 число включительно. В такие моменты отделения многих организаций работать не будут.

Обращение будет рассмотрено в течение 35 рабочих дней. По результатам рассмотрения заявки органы, осуществляющие проверку, могут запросить дополнительную подтверждающую информацию. На предоставление документов заявителю отводится до 10 рабочих дней. Поэтому при обращении онлайн следует выбирать регион, в котором удастся появиться лично.

Подведем итог

Единое пособие на детей в 2023 году объединит и заменит ранее существовавшие детские выплаты. Большое внимание теперь будет уделяться нуждаемости семьи. Законодатели считают, что это позволит сделать субсидию более адресной.