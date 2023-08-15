В 2023 году ожидаются кардинальные изменения в порядке и размере детских выплат. Правительство ожидает, что нововведения помогут упростить процедуру оформления субсидии и сделать ее более адресной, направленной на помощь наиболее нуждающимся семьям. Предлагаем узнать, будут ли выплаты на 4-го ребенка в 2023 году с учетом всех изменений.

Единое пособие на детей в 2023 году

Главным нововведением 2023 года стало единое, или универсальное пособие на детей. Эта выплата объединяет несколько детских выплат, которые осуществлялись различными государственными органами. Теперь они будут совершаться централизованно, а заниматься этим начнет Социальный фонд – новая структура, сформированная из Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Единое пособие будет включать в себя такие выплаты:

по беременности при регистрации у врача на ранних сроках;

по уходу за ребенком до полутора лет;

на первого ребенка до 3 лет;

на второго ребенка до 3 лет;

на третьего или последующих детей до 3 лет;

выплаты на детей от 3 до 7 лет;

на детей от 8 до 17 лет.

Соответственно, выплаты на 4-го ребенка могут осуществляться лишь по некоторым категориям – при постановке на учет, а также по уходу за ребенком до 1.5 лет. Пособие по уходу до 3 лет выделяется только в том случае, если родители не оформляли его ранее.

Изменения коснулись и размера выплат. Теперь они составляют 50%, 75% или 100% прожиточного минимума в регионе проживания. Представители новой структуры будут комплексно оценивать нуждаемость семьи. Это позволит предоставлять помощь самым нуждающимся гражданам.

Однако есть и отрицательные стороны – выплаты, которые ранее давались гарантированно, теперь также проходят оценку. И если доходы семьи превышают установленные значения, то в предоставлении помощи будет отказано. Также в пособии могут отказать, если один из родителей не получает доход официально без уважительной причины.

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Материнский капитал

В 2023 году размер материнского капитала будет проиндексирован на 12.4% и составит 598.6 тыс. руб. за первого ребенка и 779 тыс. руб. за второго и последующего ребенка. При этом необходимо учитывать, что полную сумму за второго малыша можно получить только в том случае, если ранее право на материнский капитал у родителей не возникало. В противном случае они получат лишь разницу – около 180 тыс. руб.

Это правило относится к третьему, четвертому и последующим детям. Рассчитывать на материнский капитал можно только в том случае, если до момента рождения детей семья не пользовалась этой программой. Дополнительного увеличения маткапитала не предусмотрено.

Потратить деньги можно на улучшение жилищных условий, покупку товаров и услуг для социальной адаптации ребенка с инвалидностью, оплату обучения детей или формирование накопительной части пенсии матери.

Также предусмотрена возможность оформить ежемесячную выплату на второго и последующих детей, если средний доход членов семьи меньше двух прожиточных минимумов. В отличие от единого пособия, данный вид поддержки не проходит комплексную оценку нуждаемости. В случае, если материнский капитал был израсходован ранее, выплаты не будет.

Региональные выплаты многодетных семей

В некоторых регионах действуют отдельные программы поддержки многодетных семей. Этот статус родители получают при рождении третьего малыша. Так, например, в Москве молодым родителям предоставляются выплаты в десятикратном размере от прожиточного минимума в регионе.

Деньги выплачивают при рождении третьего и последующих детей, если маме на момент родов было меньше 30 лет.

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Льготы для многодетных

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Большинство программ поддержки семей с тремя и более детьми носят региональный характер. Условия получения прямых и непрямых выплат зависят от места проживания и обеспеченности родителей. Большинство субъектов РФ предлагают такие льготы:

компенсацию оплаты коммунальных услуг;

льготное медицинское обслуживание;

бесплатный или частично оплачиваемый проезд в общественном транспорте;

снижение налоговой нагрузки для семьи;

предоставление путевок в детские лагеря и санатории;

бесплатное питание в учебных заведениях.

Чтобы уточнить полный перечень предоставляемых регионом льгот, следует обратиться в местные органы социальной защиты.

Помимо региональных, существуют федеральные программы, направленные на поддержку многодетных семей в улучшении жилищных условий. Так, согласно президентскому распоряжению родители троих и более детей могут получить 450 тыс. руб. для оплаты ипотеки. На иные цели расходовать эти деньги нельзя.

Подведем итог

Введение нового единого пособия на детей внесло изменения в порядок предоставления государственной помощи. В 2023 году это отразится и на выплатах на 4-го ребенка. Пособия немного увеличатся в размерах, но станут более адресными и контролируемыми.