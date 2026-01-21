День попкорна: свечи и косметика с этим теплым ароматом

Как выглядит идеальный киновечер? Хороший фильм, мягкий плед и, конечно, тарелка хрустящего попкорна с его ни с чем не сравнимым ароматом. 22 января, в День попкорна, этот запах уюта заслуживает того, чтобы выйти за рамки кинозала. Мы нашли косметику и свечи, которые передают его карамельно-масляные, слегка солоноватые ноты и дарят вам атмосферу – даже когда кино уже закончилось.

Молочко для тела Caramel Popcorn от Geltek

Оно мгновенно снимает чувство стянутости после душа, а его теплый аромат с легкими карамельными нотами, напоминающий попкорн, превращает обычный ритуал в момент уюта и расслабления. Формула работает на восстановление: церамиды и сквалан укрепляют естественный защитный барьер, а комплекс натуральных масел интенсивно питает и успокаивает, оставляя после себя ощущение бархатистой гладкости. Особый компонент – фруктоолигосахариды – заботятся о балансе микробиома кожи. Идеально для увлажнения кожи после бассейна, сауны или в качестве завершающего шага вечернего ритуала красоты.

Молочко для тела Caramel Popcorn, Geltek

1852 ₽



Бальзам для губ Caramel Popcorn от HOLLY POLLY

Помимо сладкого аромата попкорна, который долго держится на коже, но не кажется навязчивым, этот лимитированный бальзам для губ обладает легкой текстурой, смягчает кожу и устраняет сухость. Его формула разработана для комплексного ухода: масла миндаля, ши, жожоба глубоко питают и защищают от воздействия вредных факторов, а пантенол и витамин Е способствуют быстрому заживлению микроповреждений.

Бальзам для губ Caramel Popcorn, HOLLY POLLY

247 ₽



Свеча ароматическая Popcorn Brûlée от UCANDLES

Сладковатый, уютный аромат этой свечи навевает теплые ассоциации, словно вы оказались в кинотеатре в ожидании просмотра интересного фильма.

Аромат свечи отличается стойкостью и сохраняется в помещении продолжительное время, а натуральный кокосовый воск во время плавления не выделяет вредных веществ и может использоваться даже при склонности к аллергии.

Свеча ароматическая Popcorn Brûlée, UCANDLES

3000 ₽

Парфюмерная вода What About Pop от The House of Oud

Аромат What About Pop – это ольфакторная интерпретация романтического свидания в кинотеатре, вдохновленная атмосферой последнего сеанса, запахом попкорна и моментом близости. Его концепция передает сложную гамму чувств: ожидание, счастье и нежность.

Композиция открывается необычным аккордом соленого попкорна, который постепенно смягчается сладостью карамели. В сердце аромата раскрываются кремовые и цветочные оттенки: редкая нота лунного цветка, бархатистый молочный крем и стручок ванили. Шлейф закрепляется теплыми древесными и бальзамическими нотами, обеспечивая стойкость.

Парфюмерная вода What About Pop, The House of Oud

31 200 ₽

Крем для рук Медовый попкорн от LOREN COSMETIC

Этот крем для рук с легкой текстурой решает основные задачи ежедневного ухода: интенсивно увлажняет, смягчает кожу и способствует восстановлению ее защитного барьера благодаря маслу карите и маслу жожоба в составе. Формула быстро впитывается, обеспечивая комфорт, а приятный аромат попкорна создает дополнительное ощущение уюта.





Крем для рук Медовый попкорн, LOREN COSMETIC

229 ₽

Свеча соевая ароматическая American Movies от BoomBloom

У этой свечи – сладкая композиция с нотами попкорна, карамели, ванили, топленого масла и тростникового сахара с легким соленым акцентом. Этот букет вызывает стойкую ассоциацию с кинотеатром. Свеча изготовлена в Санкт-Петербурге из чистого соевого воска, поэтому горение безопасно в том числе для детей и беременных.





Свеча ароматическая American Movies, BOOM BLOOM

1230 ₽

