Восстановление волос после солнечных дней: как лечить сожженные на солнце локоны

Солнцезащитные средства уже прочно вошли в нашу бьюти-рутину: мы активно защищаем кожу лица, чуть менее внимательно относимся к открытым участкам тела и... почти всегда забываем про волосы!

Мало кто носит головные уборы, находясь в мегаполисе: шляпки прочно ассоциируются у нас с пляжным отдыхом и южными курортами. Тем не менее, это самая надежная защита волос и кожи головы от вредных UVA– и UVB-лучей. Надежная, но не единственная: в солнечные дни важно защищать волосы специальными средствами с SPF фактором. Они оберегают волосы от выгорания, препятствуют появлению секущихся кончиков.

Холодный уход

В салонах красоты предлагают разные процедуры по улучшению качества и внешнего вида волос после пребывания на солнце. Самая популярная – холодное восстановление (или холодный ботокс). Это питательный уход с комплексом аминокислот, кератина, микроэлементов, масел и витаминов, не требующий нагревания волос при нанесении состава. Холодный ботокс не меняет структуру прядей и не выпрямляет их. Он работает на поверхности, залатывая поврежденную кутикулу и делая волосы блестящими. Такая процедура хороша после окрашивания потускневших на солнце локонов – она сделает цвет более ярким и облегчит расчесывание.





Домашняя работа

Домашний уход может быть даже важнее салонного: от того, как вы изо дня в день ухаживаете за волосами, напрямую зависит их внешний вид. Желательно подобрать все средства с учетом состояния волос – в нашем случае, смотрим на линейки для поврежденных. Шампунь и бальзам стоит брать из одной серии, маску – любую с хорошим составом (в составе должны быть растительные масла и экстракты, пантенол, протеин, витамины). После мытья волос важно пользоваться несмываемым спреем с термозащитой – он обережет волосы от дальнейших повреждений.