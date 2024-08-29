Восстановление волос после солнечных дней: как лечить сожженные на солнце локоны

Солнце украшает все вокруг, но... не наши волосы. После ясных летних дней, проведенных на открытом воздухе, локоны тускнеют, появляются секущиеся кончики. Рассказываем про восстановление волос и уход за поврежденной шевелюрой после жаркой солнечной поры.

Солнцезащитные средства уже прочно вошли в нашу бьюти-рутину: мы активно защищаем кожу лица, чуть менее внимательно относимся к открытым участкам тела и... почти всегда забываем про волосы! 

Фото: Pexels.com

Мало кто носит головные уборы, находясь в мегаполисе: шляпки прочно ассоциируются у нас с пляжным отдыхом и южными курортами. Тем не менее, это самая надежная защита волос и кожи головы от вредных UVA– и UVB-лучей. Надежная, но не единственная: в солнечные дни важно защищать волосы специальными средствами с SPF фактором. Они оберегают волосы от выгорания, препятствуют появлению секущихся кончиков. 

Фото: архивы пресс-служб. 1. Солнцезащитный спрей для тела и волос Invisible Sunscreen Spray SPF50, PUPA. 2. Солнцезащитное сухое масло-спрей для тела и волос Bariesun Kit Dry Oil SPF50+, Uriage. 3. Спрей-защита от солнца для волос Curex SunFlower, ESTEL

Холодный уход

В салонах красоты предлагают разные процедуры по улучшению качества и внешнего вида волос после пребывания на солнце. Самая популярная – холодное восстановление (или холодный ботокс). Это питательный уход с комплексом аминокислот, кератина, микроэлементов, масел и витаминов, не требующий нагревания волос при нанесении состава. Холодный ботокс не меняет структуру прядей и не выпрямляет их. Он работает на поверхности, залатывая поврежденную кутикулу и делая волосы блестящими. Такая процедура хороша после окрашивания потускневших на солнце локонов – она сделает цвет более ярким и облегчит расчесывание.

Фото: freepik.com

Домашняя работа

Домашний уход может быть даже важнее салонного: от того, как вы изо дня в день ухаживаете за волосами, напрямую зависит их внешний вид. Желательно подобрать все средства с учетом состояния волос – в нашем случае, смотрим на линейки для поврежденных. Шампунь и бальзам стоит брать из одной серии, маску – любую с хорошим составом (в составе должны быть растительные масла и экстракты, пантенол, протеин, витамины). После мытья волос важно пользоваться несмываемым спреем с термозащитой – он обережет волосы от дальнейших повреждений.

Фото: архивы пресс-служб. 1. Маска для восстановления поврежденных волос Absolut Repair Gold, L'Oreal Professionnel. 2. Профессиональная увлажняющая маска для восстановления поврежденных волос, Pravilnaya Kosmetika. 3. Кератиновый шампунь для поврежденных волос, Natura SIberica. 4. Интенсивная восстанавливающая амино-сыворотка Fusion, Wella Professionals

Мария Орешкина

Редактор

 

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