Умывалки для лица: чем и как очищать комбинированную кожу

Что такое

Что же это такое – комбинированный тип кожи? Это сочетание участков эпидермиса с разными уровнями жирности: как правило, жирных в Т-зоне (лоб, нос, подбородок) и нормальных или сухих в области щек и под глазами.





В чем проблема



Очищение нужно для любого типа кожи – и для жирного, и для сухого. Проблема в том, что при умывании комби-кожи велик риск пересушить обезвоженные участки или недостаточно очистить склонные к жирности. Как же лучше умывать кожу комбинированного типа?





Рассказывает эксперт d’Alba, врач-косметолог, дерматовенеролог Екатерина Анчикова.

"Конечно, мы можем использовать универсальные средства, но чтобы получить максимально выраженный эффект (уменьшить саловыделение в Т-зоне и сохранить увлажненность на сухих участках), без многоступенчатого умывания не обойтись.

Начинаем с очищения всего лица и шеи пенкой или гелем для сухой или чувствительной кожи. Если вы еще смываете макияж, то используйте двукратное нанесение пенящегося средства. Затем возьмите небольшой объем очищающего средства, предназначенного для жирной и пористой кожи, аккуратно нанесите на область носа и другие участки, которые имеют повышенное саловыделение. Легкими, но интенсивными массирующими движениями взбивайте пену строго в той области, где необходимо создать эффект уменьшения жирности.

И в завершении используйте тоник или тонер, сужающий поры и обладающий функцией себорегуляции. Наносите его только на область с комедонами и расширенными порами, но не на все лицо, чтобы не дегидратировать сухие участки эпидермиса".





Вариант попроще

Умывание в два этапа, рекомендованное косметологами, может показаться трудновыполнимым делом в условиях будничной суеты. К счастью, есть и более простой путь – универсальные умывалки для лица, подходящие для всех типов кожи. Как правило, у них деликатный состав, выверенный дерматологами и не обезвоживающий эпидермис. Такие средства справляются с загрязнениями и макияжем, но от них не стоит ждать эффекта сокращения пор и себорегуляции. Поэтому если вы выбрали универсальную косметику для умывания, то стоит дополнительно приобрести лосьон для кожи, склонной к жирности, и использовать его для проблемных участков хотя бы один раз в день после очищения с водой и пенкой.

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