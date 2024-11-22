Маникюр в клетку: самые модные варианты на зиму

Самый уютный тренд холодного сезона – клетка на ногтях – может быть и ярким способом выделиться, и нежным, едва заметным акцентом.

Начнем с нежного нейл-дизайна, который нам очень нравится: воздушный зимний узор на жемчужно-белом фоне, клетка только на одном указательном пальце, нарисованная тонкими линиями в пастельных оттенках.

Клетчатый принт может сочетать в себе тонкие и толстые линии. Интересная идея – повторять на каждой руке клетку одного типа, но в разных цветах.

Очень простой в исполнении вариант, с которым справится каждый, – клетка, образованная широкими линиями. Главная фишка тут – выбрать полупрозрачный лак (можно разбавить его на палитре, смешав каплю цветного и каплю прозрачного лаков), тогда клетка будет смотреться воздушно и стильно.

Похожий вариант клетчатого маникюра, но с широкими линиями в разных оттенках коричневого, которые повторяют цвета, использованные на остальных ногтях.

Уютный нейл-дизайн, вдохновленный шотландской клеткой.

И снова сочетание зеленого и красного – на этот раз в более сочных оттенках!

Мотивы шотландской клетки, выполненные тонкой кисточкой золотым и зеленым лаками на темно-бордовом фоне.





Очень красиво смотрится клетчатый маникюр в сине-голубой гамме. Добавим к этому модный оттенок молочного шоколада – и получаем трендовый нейл-дизайн.

Клетка в стиле Burberry на ногтях – оптимальный вариант для тех, кто любит проверенные сочетания оттенков.

Нарядный вариант – маникюр с использованием крупного шиммера и c узором-клеткой на одном из ногтей, сочетающим разные текстуры: магнитный, металлический и глянцевый лаки.

Простая в реализации идея – крупная клетка, делящая ноготь на четыре части. В белом и зеленом цвете смотрится ярко и свежо!

Вариант для тех, кто не любит минимализм, – комбинирование сразу нескольких нейл-трендов в одном маникюре.

Не забудьте сохранить понравившиеся идеи маникюра в клетку для похода к нейл-мастеру: реализовать их будет проще, если за основу взят удачный пример!