В полном объеме: 5 лайфхаков для объемных причесок

1. Глубокое очищение

Волосам может не хватать объема по разным причинам. Самая распространенная из них – недостаточное очищение кожи головы. Если волосы тонкие, а кожа головы склонна к жирности, ей может не хватать обычного мытья. Раз в 7-10 дней трихологи рекомендуют использовать специальный пилинг для кожи головы или шампунь для глубокого очищения. Такое средство отшелушивает ороговевшие клетки, удаляет остатки укладочных средств, усиливает действие шампуня. Кожа после него дышит, а волосы приподнимаются у корней даже без дополнительных манипуляций.





2. Шампунь для объема

Тем, кому не хватает прикорневого объема, лучше покупать шампуни из соответствующих линеек. Такие средства обладают себорегулирующим действием, содержат необходимые компоненты – например, салициловую кислоту, глубоко очищающую кожу головы, шалфей, делающий тонкие волосы здоровыми и блестящими.

А вот намыливать корни два-три раза не имеет смысла. Лучше сильно намочить волосы водой перед нанесением шампуня, тогда средство будет хорошо пениться. Не торопитесь быстрее смыть его, помассируйте корни в течение минуты, этого времени хватит для эффективного очищения.

3. Особенности стайлинга

Продлить и усилить эффект, полученный от правильного очищения кожи головы, можно при помощи стайлинга. Главное тут – правильно выбрать средство и не переборщить с его количеством, чтобы не получить обратный эффект в виде поникших прядей, которые выглядят грязными.

Лучше всего для объема работают пудры для волос. Они уплотняют локоны, приподнимают их у корней и убирают излишки кожного сала. Пудру можно наносить на чистые волосы после сушки феном, она поможет дольше сохранить объем. Ей же можно освежить укладку на следующий день, немного посыпав у корней и энергично помассировав их пальцами.

Увлажняющие несмываемые средства используйте с осторожностью: лучше выбирать продукты в виде спреев и наносить на длину ближе к кончикам, подальше от корней волос.

4. Правила сушки

Во время сушки коротких волос укладывайте их в противоположном от роста направлении. Этот трюк сразу поможет сделать укладку объемнее.

Если у вас длинные волосы, слегка подсушите их, соберите в воздушный нетугой хвост на макушке и сушите феном прикорневую зону. Еще один лайфхак – изменить привычный пробор на высушенных волосах, сделав его с другой стороны. Это визуально приподнимет пряди и сделает укладку более воздушной.

5. Греемся с умом

Холодная температура на улице делает волосы ломкими, ослабляет луковицы. Поэтому несмотря на то, что шапки в прямом смысле убивают объем на корню, отказываться от них нельзя. Выбирайте головные уборы, которые неплотно садятся на голову – модные в этом сезоне шерстяные капоры и платки.



