Японский маникюр: как отдохнуть после гель-лака

Древний вид

Японский маникюр – это процедура, действительно проверенная временем: считается, что она появилась около четырех веков назад. Это многоэтапный уходовый ритуал для рук, нацеленный на глубокое восстановление и укрепление натуральных ногтей. В результате ногти приобретают красивый глянцевый блеск – и достигается это без какого-либо верхнего покрытия.

Порядок действий

Японский маникюр максимально деликатен и не имеет противопоказаний. Его можно делать даже детям и беременным женщинам. В процессе работы мастер не использует режущие инструменты, кутикула осторожно отодвигается одноразовыми апельсиновыми палочками. Далее в ногтевую пластину поочередно втираются минеральная паста и пудра, обладающие укрепляющим и полирующим действием.

Минералы, пчелиный воск и эфирные масла в составе средств для японского маникюра способствуют укреплению тонких, слоящихся ногтей, восстанавливают пластину после гель-лака и других травмирующих процедур. Средства втираются в ноготь при помощи специального бафа с натуральным замшевым покрытием – кичина.

Пудровый эффект

После основных уходовых этапов мастер наносит на каждый ноготь жемчужную пудру с кератином: это позволяет запечатать в кутикуле ногтя активные восстанавливающие компоненты и придает красивый зеркальный блеск.

Ухоженный эффект у всех сохраняется по-разному: если не забывать увлажнять руки в течение дня, не подвергать их агрессивному воздействию домашней химии, то блеск ногтей и аккуратность кутикулы могут радовать примерно три недели.

Работа на дом

Техника японского маникюра не очень сложная, вполне можно делать его и дома: сейчас продаются различные наборы со всем необходимым. Главное – что он позволяет рукам отдохнуть от долговременных покрытий, восстанавливает и укрепляет ногти, обеспечивая при этом модный эффект "голого" маникюра и ухоженный эстетичный вид.